Von Friedemann Orths

Sinsheim. Wenn an diesem Samstag um 15.30 Uhr der Anpfiff in der PreZero-Arena ertönt, wird das Stadion ausverkauft sein – denn der FC Bayern München ist zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Die meisten Zuschauer haben ihre Karte vermutlich auf dem normalen Weg gekauft. Unter den 30.150 Gästen werden aber auch solche sein, die das Ticket nicht direkt bei der TSG, sondern über externe Portale erstanden haben, beispielsweise über "Viagogo" oder "eBay Kleinanzeigen". Das Problem dabei ist: Meistens werden diese Tickets deutlich zu teuer verkauft. Statt etwa 30 Euro kostet ein Platz im Stadion dann plötzlich 300 – gerade wenn die Partie ausverkauft ist.

Aus diesem Grund wird es am Samstag einen Aktionstag der TSG vor dem Stadion geben. Unter dem Motto "Rote Karte für den Ticketschwarzmarkt" informieren Angestellte der TSG und Anwälte der Kanzlei Schütz über die Thematik. In erster Linie wolle man vor Plattformen warnen, die "nicht seriös" seien. Dabei könnten Käufer "böse auf die Nase fallen", sagt der Leiter Ticketing bei der TSG, Thorsten Baller.

Denn: Der Weiterverkauf der Karten ist nur über die offizielle Ticketbörse des Vereins erlaubt. Hier biete man den Kunden "faire Preise und Sicherheit", sagt Baller. Wer eine Karte anderweitig erstanden hat, dem könne der Club nämlich den Zutritt zum Stadion verwehren. Laut Baller hätte der Verein für die Partie gegen Bayern rund 200 Tickets sperren können. Davon sehe man jedoch ab, da man die Fans zunächst nur "wachrütteln", also informieren wolle.

Neben den erhöhten Preisen gibt es noch ein zweites Problem: Tickets, die mehrfach verkauft werden. Wer seine Karte online erstanden hat, muss diese ausdrucken. Mittels eines Barcodes öffnet sich dann am Spieltag das Drehkreuz im Stadion – oder auch nicht. Das passiert, wenn ein Betrüger dasselbe Ticket mehrmals verkauft hat. Der Code ist nämlich nur beim ersten Mal gültig.

Am liebsten hätte der Verein personalisierte Tickets, denn dann ließe sich leicht zurückverfolgen, wer die Karte überteuert weiterverkauft hat. Das ist aber nur schwer umzusetzen. Die TSG-Mitarbeiter beobachteten übrigens die gängigen Portale, sagt Baller.

Der "klassische" Schwarzmarkt sei eher rückläufig, allerdings beobachte man vor den Spielen im Umkreis des Stadions immer noch Händler, die die begehrten Karten feilbieten. Solange sie das nicht auf dem TSG-Gelände tun, sind dem Verein die Hände gebunden. Man habe aber auch schon Schwarzmarkthändler weggeschickt, die direkt vor den Ticketständen standen, erzählt Baller.

Die Verantwortlichen hoffen auch auf Hinweise jener Fans, die ein überteuertes Ticket gekauft haben. Die Karten kann man nach dem Spiel bei den TSG-Mitarbeitern und Anwälten abgeben, damit der Verein sie nachverfolgen kann. Die Käufer müssen dabei keine Konsequenzen fürchten – ihnen wird auch nicht der Zutritt ins Stadion verwehrt. Ermittelt der Club einen Verkäufer, werde dieser abgemahnt, erklärt Rechtsanwalt Markus Reuter.

Dabei gehe es vor allem darum, dass sich der Weiterverkauf für den Händler nicht lohnen soll. Man schöpfe den Gewinn ab und verhänge zusätzlich eine Strafe. Die kann bis zu 2500 Euro hoch sein. Der Verein wäge allerdings ab, ob der Verkäufer ein "professioneller" Schwarzmarkthändler mit einer Profitabsicht sei, oder ob ein wegen Krankheit Verhinderter die Karte unwissend weiterveräußert hat.

Illegal sind Ticketplattformen wie "Viagogo" übrigens nicht. Der Staat erlaubt den Weiterverkauf. Allerdings reizt die TSG ihre Möglichkeiten aus, indem sie den Weiterverkauf in den allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht erlaubt. So kann man Vertragsstrafen verhängen. Erst wenn der Handel gewerblich betrieben wird, also bei etwa 30 verkauften Karten, begehen Händler eine Straftat. Für das Bayern-Spiel hätte die TSG übrigens 60.000 Tickets verkaufen können, erzählt Baller.