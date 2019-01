Chinesisch ist nur eine von 13 Sprachen, die Interessierte an der VHS lernen können. Foto: Kaiser

Schwetzingen. (RNZ) Mit einem vielfältigen Programm widmet sich die Schwetzinger Volkshochschule (VHS) dem Jubiläum "100 Jahre Volkshochschule in Deutschland". In der Bundesrepublik sind um jene Zeit die meisten Bildungseinrichtungen dieser Art gegründet worden. "In Schwetzingen fanden die ersten Kurse zur Volksbildung schon vor 110 Jahren statt", berichtet VHS-Leiterin Gundula Sprenger: "Durchgeführt wurden diese vom Verein für Verbreitung von Volksbildung, der eine Lesehalle, eine Volksbibliothek und die Volkshochschule gründete. Und ab Januar 1978 besteht die heutige Volkshochschule Bezirk Schwetzingen als eingetragener Verein."

Das neue Frühjahrs-/Sommerprogramm bietet zum Semesterauftakt gleich mehrere Höhepunkte. Am Samstag, 2. Februar, 16 Uhr, eröffnet die Ausstellung "Verborgene Gesichter. Hidden Faces" mit spannenden Exponaten des 11. Schwetzinger Foto-Salons unter künstlerischer Leitung von Jessen Oestergaard. "Kirschblüte und Regenpfeifer - Musik und Märchen aus Japan" lassen am Freitag, 15. Februar, 18.30 Uhr, in eine andere Lebenswelt eintauchen und den Alltag vergessen.

Mit feiner Ironie, aber auch tiefer Ernsthaftigkeit zeigen die Märchen alte und aktuelle Wertvorstellungen. Durch den Abend führen die Flötistin Ute Schleich und, erzählerisch, Anne mit Klaus Vorderwülbecke. In der Reihe "Lebenswege" macht im Februar Martin Engelmann den Auftakt mit seiner Livereportage "Magisches Südengland", eine Kooperation mit der Gemeindebücherei Oftersheim. Der Vorverkauf für beide Veranstaltungen ist ab sofort möglich.

Zum Thema "50 Jahre Jumelage Lunéville & Schwetzingen" finden faszinierende Vorträge und vielfältige Kurse unter dem Stern der europäischen Städtepartnerschaft statt. Unter "Bildung und Begegnung" haben neben der geschichtlichen Reihe "Im Blickpunkt" die Zielgruppenprogramme für Kinder und Jugendliche, Frauen und Senioren ihren Platz. "Fit am Lenkrad" heißt für Letztere ein neues Angebot.

Staatssekretär André Baumann diskutiert in Kooperation mit dem Evangelischen Diakonieverein und der Evangelischen Erwachsenenbildung in der gleichnamigen Reihe über "Nachhaltigkeit und Verantwortung". In der Abteilung "Rat & Tat" gibt es fachlich aktuelle Themenabende zu Recht und Finanzen, Politik und bürgerschaftlichem Engagement.

Der neue Kurs "Integrationsbausteine" ist ein Elternkurs für Familien nach der Flucht, die in der neuen Lebenssituation erfahren möchten, welche Unterstützung sie in Erziehungs- und Gesundheitsfragen erhalten können. Gefördert wird dieser Kurs vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Deutschen Kinderschutzbund.

In der Abteilung Gesundheit bietet die VHS informative Vorträge in den Bereichen der Prävention, Erkrankungen und Heilmethoden, Kurzseminare zur gesunden Ernährung und Körperpflege sowie wohltuende Kurse zur Entspannung und Stressbewältigung. Anfang April findet dann eine Hospizwoche statt. Dabei werden aktuelle medizinische, pflegerische und juristische Erkenntnisse und Begleitungsmöglichkeiten zum Thema Sterben und Tod kompetent und achtsam vorgestellt.

In der VHS-Sprachenschule können Interessierte 13 Sprachen von Chinesisch bis Türkisch auf allen Niveaustufen erlernen. Persönliche oder telefonische Beratung und Einstufungstests helfen dabei, den richtigen Kurs zu finden. In der Abteilung "Qualifikation - Beruf - IT" werden neben EDV-Kursen auf allen Niveaus von der Basis- bis zur Experten-Stufe auch gezielte Trainings für die berufliche Entwicklung angeboten.

In den 188 Vorträgen und 388 Kursen, Studienfahrten und Exkursionen besteht reichlich Anlass, "Wissen zu teilen". Das VHS-Team mit 250 Dozenten ist sich sicher, dass das neue Frühjahrs-/Sommersemester voller Entdeckungsfreude, mit beglückenden Lernerfolgen und guten Begegnungen sein wird.

Mit ihren Kursen decken Volkshochschulen eine umfassende Palette ab: von Gesellschaft bis Gesundheit, von Kultur bis Beruf, von Sprachen bis zur Kreativität - und heutzutage das alles analog und digital. "Heute wie vor 100 Jahren fördern sie Begegnung, konstruktiven Dialog, gesellschaftliche Teilhabe und Bildung für alle. Das Jubiläum wollen wir zum Anlass nehmen, diese Kernkompetenzen der Volkshochschulen noch einmal besonders in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. So lautet dann auch das Motto unserer Jubiläumskampagne ,100 Jahre Wissen teilen’, mit der wir den aufklärerischen und partizipativen Anspruch der Volkshochschulen betonen.", sagt Ulrich Aengenvoort, Verbandsdirektor des Deutschen Volkshochschulverbands (DVV).

Info: www.vhs-schwetzingen.de