Von Alexander Albrecht

Mannheim/Weinheim. Der Angeklagte lächelt und zwinkert der jungen Frau mit dem Kopftuch und den schmalen Wangen zu. Es ist seine Schwester. Und eine Schlüsselfigur im Prozess um versuchten Mord und gekränkte Familienehre vor dem Mannheimer Landgericht.

Ihr Bruder soll den ehemaligen Verlobten der Jordanierin Ende Juli vergangenen Jahres unterhalb der Weinheimer Burgruine Windeck mit Steinen und einem Teppichmesser schwer verletzt haben. Die am Montag ebenfalls geladene Rechtsmedizinerin hat zuvor berichtet, das Opfer habe sich in "abstrakter Lebensgefahr" befunden. Der Mann zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu und lag fünf Tage auf der Intensivstation.

Die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Gerd Rackwitz erhofft sich von der Zeugin in legerer Maxi-Strickjacke und schwarzen Leggins Aufklärung darüber, wie es dazu kommen konnte. Die Muslimin will reden und verzichtet auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Verstrickt sich bei ihrer Aussage jedoch in derart eklatante Widerspräche, dass Rackwitz, die Anwältin des Opfers und Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann am Ende die Geduld verlieren und nur noch mit den Köpfen schütteln.

So erzählt die von einem Dolmetscher unterstützte und nur gebrochen Deutsch sprechende Frau nach neunzigminütiger Befragung beinahe beiläufig, dass ihr Ex-Verlobter zwei Wochen vor dem Geschehen an der Windeck versucht haben soll, sie zu vergewaltigen. "Das haben Sie bei der Polizei aber nicht gesagt", hält ihr Rackwitz mit bebender Stimme vor. Sie habe es erst ihm, dem Vorsitzenden, erzählen wollen, behauptet die 27-Jährige. Und erntet den nächsten Tadel. "Es ist in Deutschland nicht üblich, dass man sich aussucht, wo und wie man seine Aussage macht", brummt Rackwitz. Der sich noch dazu wundert, warum die beiden wenige Tage nach dem angeblichen Übergriff gemeinsam eine Küche für die geschiedene, zweifache Mutter gekauft haben, wie die Jordanierin einräumt.

Die Zeugin gibt sich alle Mühe, ihren ehemaligen Verlobten zu belasten. Sie erklärt, von ihm auch mehrfach geschlagen worden zu sein. Die Auseinandersetzung hat sich offenbar hochgeschaukelt, als der 37-Jährige von einer längeren Auslandsreise zurückkam und ihm die in Viernheim wohnende Frau eröffnete, sich wieder ihrem Ex-Mann zugewandt zu haben.

Daraufhin, das ist unstrittig, schickte der eifersüchtige Mannheimer wohl aus Rache Bilder der 27-Jährigen an deren Cousine in Jordanien. Die Muslimin ist darauf ohne Kopftuch zu sehen und fühlte sich bloßgestellt, wie sie bei ihrer Vernehmung am Montag sagte. Die Cousine leitete die Aufnahmen an andere Familienmitglieder weiter. Der Ex-Verlobte soll zudem bei einem Gespräch der früheren Lebensgefährtin angekündigt haben, sie werde um ihren angeklagten Bruder weinen. Und er wolle sie weiter in den Schmutz ziehen. Sie habe Angst um ihren Bruder gehabt, als sie von dem geplanten Treffen zwischen ihm und dem früheren Verlobten erfuhr. Letzterer soll auch stets ein Messer bei sich gehabt haben. Sie wendet sich an den Ex-Mann, der am Tatabend die Polizei in Südhessen informiert. Der gibt unter Berufung auf seine ehemalige Gattin aber an, die Gefahr gehe von ihrem Bruder aus.

Die Zeugin verheddert sich in weiteren Widersprüchen, die ihre Glaubwürdigkeit zunehmend untergraben. Hatte sie bei ihrer polizeilichen Aussage im Januar noch beteuert, der Ex-Verlobte habe sie erpresst und 3000 bis 4000 Euro dafür verlangt, dass er private Bilder von ihr löscht, sind es am Montag nur noch 1000 bis 2000 Euro. Immer wieder betont die Frau, bei anderen Vernehmungen falsch übersetzt worden zu sein.

Ausdrücklich verneint sie, mit ihrem früheren Verlobten wieder zusammen zu sein, wie dieser bei seiner Zeugenbefragung in der vergangenen Woche erklärt hatte. Obwohl der Angeklagte gedroht habe, ihn umzubringen, verabredeten sich die Männer an jenem Sommerabend 2019. "Ich habe es mir ein paar Mal überlegt, ob ich es wirklich machen soll, aber dann habe ich ihn mit dem Auto am Bahnhof abgeholt und ihm vorher versichert, dass ich nicht bewaffnet bin", sagte der 37-Jährige.

Info: Der Prozess wird am Dienstag, 31. März, um 9 Uhr fortgesetzt. Für diesen Tag sind auch die Plädoyers geplant.

Update: Montag, 16. März 2020, 21 Uhr

Der eine wollte reden, der andere stach zu

Von Alexander Albrecht

Mannheim/Weinheim. "Ich habe sie doch so geliebt" – diesen Satz sagt der stämmige Mann am Mittwochnachmittag häufig im Zeugenstand. Wenn er über seine wechselvolle Beziehung zu einer Frau spricht, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Der Halbbruder der Muslimin hat den 37-Jährigen Ende Juli vergangenen Jahres an der Weinheimer Burgruine Windeck mit Steinen und einem Teppichmesser übel zugerichtet und muss sich wegen versuchten Mordes vor dem Mannheimer Landgericht verantworten.

Der Zeuge schildert, wie sich das Paar bei einer Hochzeit im Frühjahr 2018 kennenlernt. Im Juni vergangenen Jahres "heiraten" die beiden in einer Mannheimer Moschee. Für die standesamtliche und damit in Deutschland rechtsgültige Ehe habe ihm das Geld gefehlt. "Ich wollte eine richtig fette Party", erzählt der gelernte Maler und Lackierer mit palästinensischen Wurzeln. Nach zwei Wochen ist schon wieder Schluss. "Von ihrer Seite", sagt der Zeuge. Die Jordanierin ist bereits von einem anderen Mann geschieden, mit dem sie zwei Kinder hat. Als die Frau von einer Reise zurückkehrt, rauft sich das Paar wieder zusammen. Dann stellt er jedoch fest, dass seine "Gattin" Kontakte zu anderen Männern unterhält. "Ich war zutiefst gekränkt und wollte die Wahrheit erfahren. Doch sie rückte nicht damit heraus", berichtete der 37-Jährige.

Und dann habe sich auch noch eine Cousine der Frau aus Jordanien bei ihm gemeldet und behauptet, die Zwei hätten nie eine "richtige Beziehung" gehabt. Das will der Mann nicht auf sich sitzen lassen und schickt ihr zwei Fotos, die ihn zeigen und seine Partnerin – ohne Kopftuch. Er hofft auf Vertraulichkeit, doch die Cousine schickt die Bilder an Verwandte weiter. Während die religiöse Familie sich in ihrer "Ehre" verletzt fühlt, wendet sich der Mann an den Halbbruder seiner Lebensgefährtin. Auch das spätere Opfer und der Angeklagte sind miteinander verwandt. "Mein Opa ist der Bruder von seinem Opa", sagt der Zeuge.

Er habe dem 25-Jährigen von den Männerbekanntschaften erzählt und sich mit ihm treffen wollen. "Ich hatte geglaubt, dass ich so eine Erklärung erhalte." Der Halbbruder, ein Bademeister-Praktikant aus Rüsselsheim, schäumt vor Wut. Droht damit, die Schwester des Zeugen umzubringen. "Ich habe ihn zuvor nie so aggressiv erlebt, er ist ja ein junger Kerl, und ich dachte, er zeigt für mich Verständnis", erinnert sich der Zeuge.

Trotz weiterer Drohungen kommt es zu dem schicksalhaften Treffen an jenem Sommerabend 2019. "Ich habe es mir ein paar Mal überlegt, ob ich es wirklich machen soll, aber dann habe ich ihn mit dem Auto am Bahnhof abgeholt und ihm vorher versichert, dass ich nicht bewaffnet bin", so der 37-Jährige. Die beiden fahren zur Windeck hoch. Das Gespräch verläuft zunächst ruhig. Immer wieder beteuert der Mannheimer, "seine" Frau zu lieben und wieder heiraten zu wollen.

Dann erhält er einen Anruf von seinem Neffen. Er hatte zuvor erfahren, dass der Angeklagte Mordabsichten hegt. Das sagt der 20-Jährige aber nicht. "Mein Onkel hätte das nicht geglaubt", erklärt der als Zeuge geladene junge Mann. Vielmehr behauptet der Neffe, die Mutter des Angerufenen hätte einen Unfall gehabt und er müsse dringend ins Krankenhaus kommen. Warum er nicht die Polizei kontaktiert habe, wollen die Richter wissen. "Wir haben nur gedacht, der muss ganz schnell raus aus der Situation."

Die Unterhaltung bricht rasch ab, als der jordanische Heißsporn hinterhältig den ersten Stich setzt. Der 37-Jährige hat sich bis heute nicht von den Verletzungen erholt und kann nur halbtags arbeiten. Inzwischen hat er wieder Kontakt zur Halbschwester des Angeklagten. Mehr noch: "Wir sind wieder zusammen."

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 19 Uhr

Ein Mordversuch im Namen der "Ehre"

Von Alexander Albrecht

Mannheim/Weinheim. Die Frau hat Schneid. Weniger, weil sie als Zeugin am Dienstagvormittag im Mannheimer Landgericht die Schuhe auszieht und barfuß im Yogasitz vor den Richtern Platz nimmt. Das ist eher skurril. Sie hat einem Mann vermutlich das Leben gerettet.

Die 41-Jährige macht sich am Abend des 29. Juli vergangenen Jahres mit ihren zwei kleinen Kindern zur Burgruine Windeck über den Dächern Weinheims auf. Die drei wollen dort den Sonnenuntergang genießen. Der Ausflug in romantischem Ambiente findet ein jähes Ende, als ein Mann um Hilfe ruft. Die Frau sagt den Kleinen, sie sollen hinter dem Gebüsch bleiben. Dann eilt sie zu dem Mann, kurze Zeit später kommt ein weiterer hinterher. "Der war hochgradig aggressiv", sagt die Zeugin. "Ich habe die beiden zugelabert und mich zwischen sie gestellt." Die Streithähne sprechen kein oder nur gebrochen Deutsch. In englischer Sprache hört die Weinheimerin etwas von einer Schwester und einem Foto.

Die Vermittlungsversuche sind zunächst erfolgreich. Als sie sich aber kurz wegdreht, wirft der wütende Kontrahent seinem Widersacher einen Stein an den Kopf. "Das war ein ziemlich heftiges Geräusch", erinnert sich die Zeugin. Zunächst kann sich der Getroffene auf den Beinen halten, sackt dann aber zusammen. Der Angreifer sitzt auf einer Bank und bittet die Frau, nicht weiter auf ihn einzureden, er habe bereits Kopfweh. Mit seinem Handy ruft die Zeugin einen Krankenwagen. Der mutmaßlich 25-Jährige muss sich nun vor der ersten Strafkammer verantworten. Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann wirft ihm versuchten Mord vor.

"Aufnahmen nicht anstößig"

Der Mann hatte bei seiner Einreise nach Deutschland offenbar vorgegeben, Syrer zu sein, um sich ein Bleiberecht zu sichern. Am Dienstag teilt er mit, jordanischer Staatsbürger zu sein. Er hat keine Ausbildung und sagt, er könne technische Geräte reparieren. Vor seiner Festnahme macht er ein Praktikum als Bademeister in Rüsselsheim. Angaben "zur Sache" will der von einem Dolmetscher sekundierte Angeklagte an einem andern Tag machen.

Es geht in dem Fall um Moralvorstellungen, Frauenbilder und Anstandsregeln. Und die Halbschwester des Angeklagten. Die ebenfalls zweifache Mutter soll nach ihrer Scheidung eine Beziehung mit dem später übel zugerichteten Palästinenser geführt haben. Als sie sich wieder ihrem Ex-Mann zuwendet, schickt der frühere Geliebte über Nachrichtendienste ein Video und zwei Fotos zu ihrer Familie nach Jordanien. Aus Rache oder um eine Trennung zu widerlegen.

Die Frau ist darauf ohne Kopftuch zu sehen. "Aus westlicher Sicht sind die Aufnahmen nicht anstößig", verrät Hofmann. Sie sei angemessen bekleidet, und es gehe nicht um sexuelle Dinge. Die Familie in Jordanien sieht sich dennoch in ihrer Ehre verletzt und bittet den Angeklagten, sich vor Ort einzuschalten.

Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass der Halbbruder von Anfang an vorhatte, den in Mannheim wohnenden Ex-Freund zu töten, als die beiden an jenem 27. Juli 2019 auf den Parkplatz der Windeck fuhren. Als Mordmerkmale nennt Hofmann Heimtücke und niedrige Beweggründe. Die Annahme stützt ein Familienangehöriger, der kurz vor der Tat bei der Polizei anruft und mitteilt, dass der 25-Jährige den Palästinenser töten will.

Zuerst soll der Angeklagte ein Teppichmesser gezogen und mehrfach auf den ahnungslosen Mann eingestochen haben. Nach einem Gerangel setzt sich der Jordanier auf den Palästinenser und schlägt ihm mit einem Stein so stark auf den Kopf, dass der Schädel an der Schläfe aufbricht. Wie durch ein Wunder rappelt sich das Opfer wieder auf und rennt weg. Bis beide auf die Spaziergängerin treffen. Der Palästinenser überlebt dank einer Not-OP.

Stand: Dienstag, 10. März 2020, 17 Uhr