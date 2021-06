Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Und wieder ist es passiert: Ein Lastwagen prallt in der vergangenen Woche auf der A5 zwischen Kronau und dem Walldorfer Kreuz auf einen anderen Lkw. Ein Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Der Tod am Stauende gehört schon fast zum traurigen "Klassiker" auf deutschen Autobahnen. Seit Jahresbeginn sind bereits fast 40 Trucker gestorben.

Einer, der sich mit diesen Nachrichten nicht abfinden will, ist Dieter Schäfer, früherer Mannheimer Verkehrspolizeichef und heutiges Vorstandsmitglied des Vereins "Hellwach mit 80 km/h". Dieser gibt den Logistikunternehmen eine Selbstverpflichtung für die Fahrer an die Hand. Kein Brummi-Lenker fahre absichtlich auf eine Stauende auf, weiß Schäfer. Zehn von dem Verein aufgestellte Regeln sollen dabei helfen, Unfallursachen wie Schlafmangel oder Ablenkung zu beseitigen. Präsentiert werden sie von "Max Achtzig". Der Comic-Fernfahrer redet den Truckern inzwischen in 17 Sprachen ins Gewissen. Die bunten Broschüren sollen möglichst viele der 800.000 Laster-Fahrer erreichen, die täglich bundesweit unterwegs sind. Wobei das Problem ein internationales ist.

"Wir müssen davon ausgehen, dass eine Minderheit von mindestens 6000 Truckern als alkoholkranke Fahrer aus Osteuropa am Steuer eines 40-Tonners durch Deutschland brausen. Die polizeilichen Mittel reichen nicht aus, diese Gefahren zu beseitigen", sagt Schäfer. Entweder müsse die Politik eine Null-Promille-Grenze einführen oder sollen sich die örtlichen Führerscheinbehörden so vernetzen, dass auch ausländische Trucker ab einer Grenze von mehr als 1,6 Promille zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) müssen.

Zweites großes Problem ist der Sekundenschlaf. "Just-in-Time-Lieferverträge und überlastete Transitrouten vertragen sich nicht", sagt Schäfer. Die Fahrer gerieten in Dauerstress und schliefen schlecht. Auf staubelasteten Strecken könne Müdigkeit tödlich enden. Schäfer und seine Mitstreiter fordern deshalb digitale Stauwarnanlagen an neuralgischen Punkten.

Die Systeme verhinderten bei den Fahrern einen Gewöhnungseffekt. Eine Kombination mit einem autonomen "Blitzer" geben auch den abgelenkten Truckern einen "Weckreiz", bevor sein Lkw ungebremst auf ein Stauende krache. Der Haken: Zulassung und Umsetzung einer smarten Warnanlage dauerten mindestens fünf Jahre. Also müssten viele Fahrer sich an dem vorbildlichen "Max Achtzig" ein Beispiel nehmen.

Drittes Problem ist die Technik. Eine niedersächsische Studie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 27 Prozent der unfallverursachenden Laster über einen eingebauten Notbremsassistenten verfügten. Die Experten verlangen wie Schäfer eine umfassende Einweisung der Brummi-Lenker in die technische Ausstattung und Fahrsicherheitstrainings.

Allerdings erhält der Verein bislang recht wenig Unterstützung von der Politik, insbesondere an den entscheidenden Stellen. "Wir haben Bundesinnenminister Horst Seehofer am 14. Mai einen Brief mit Anlage zugesandt", erzählt Schäfer. "Man hat uns noch nicht einmal den Eingang des Schreibens bestätigt", ärgert er sich. Dabei klingen die Fragen in dem Dokument durchaus nachvollziehbar. "Wir wollen wissen, wie das Ministerium den fehlenden Überwachungsdruck auf den total überlasteten Transitrouten wie beispielsweise der A 6 erhöhen will", so Schäfer. Wenn alle Autobahnpolizei-Streifen in Deutschland mehrfach pro Jahr auf den dicht befahrenen Strecken eine Woche lang nur den Abstand und das Überholverbot kontrollierten, wäre schon viel gewonnen.

Gemeinsam mit Schäfer führen der frühere Managing Director des Logistikunternehmens Contargo RN, Konrad Fischer, und Roland Koch, Marketing-Leiter der Mannheimer Versicherung, den "Hellwach"-Verein. Alle drei sind Verkehrsspezialisten. Dennoch gebe es nicht wenige Berufskraftfahrer, die dem Trio in den Sozialen Netzwerken deutlich zu verstehen gäben, dass sie die Initiative für "schwachsinnig" hielten, erzählt Schäfer. "Wann begreifen diese ,Super-Trucker’, dass wir uns ehrenamtlich auch für sie einsetzen, damit das Sterben an Stauenden aufhört?", fragt er sich.