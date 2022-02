Rhein-Neckar. (mabi/oka/lsw) Die Karnevalisten in der Pfalz und Baden fürchten wegen der erneuten coronabedingten Absage von Veranstaltungen den Verlust von Vereinsmitgliedern. "Natürlich besteht die Gefahr, besonders bei Jugendlichen, die ja unsere Zukunft sind. Viele Vereine haben schon Aktive verloren", sagt Präsident Jürgen Lesmeister von der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine in Speyer. Er hoffe, dass die Menschen dieser wichtigen Tradition treu bleiben.

"Unsere Fasnacht ist ein Brauchtum mit jahrhundertelanger Tradition. Das darf nicht verloren gehen", betont Lesmeister. Ohne Feier fehle ein Gemeinschaftserlebnis, das die Fasnacht ausmache. "Menschen jeder Herkunft, jeden Alters, ob arm oder reich, feiern gemeinsam. Slogan: Wir sind bunt. Es wäre mehr als traurig, wenn das verloren ginge."

Die Karnevalisten reagierten mit Schmerz und Verständnis auf die Absagen. "Eigentlich hält es sich die Waage. Es schmerzt natürlich sehr, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass die Fasnacht ein zweites Mal ausfällt", erklärt der Präsident. Der finanzielle Verlust sei bei vielen Vereinen groß und bringe sie an den Rand ihrer Existenz. "Andererseits haben wir Verständnis, da das Gesundheitsrisiko zu groß ist. Auch war es für die Vereine fast unmöglich, notwendige und geforderte Sicherheitskonzepte umzusetzen."

Dass mancherorts ein gebremstes Feiern möglich sein soll – dafür hat Lesmeister wenig Verständnis. "Nein, es sollte einheitlich gehandhabt werden. Es ist hier aber wie in der Politik: In jedem Bundesland gibt es andere Vorgaben, was gemacht werden darf oder nicht." Alle Veranstaltungen der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine seien abgesagt worden. "Unsere Ordensverleihungen werden in den Juli verlegt, und die Männerballettmeisterschaften der Vereinigung finden im Mai statt."

Nordbaden ist mit derzeit 124 Vereinen der größte Bezirk in der Vereinigung. Ältester Verein in der Region ist die KG Kuckuck (gegründet 1861), mit über 700 Mitgliedern zugleich der größte in Eberbach. Auch wenn es bei der KG bislang noch keinen Mitgliederschwund gibt, bedauert Präsident Udo Geilsdörfer die Absagen sämtlicher Veranstaltungen sehr. Er vermisst "den Kontakt zu den Menschen. Menschen lachen zu sehen und zu sehen, dass es dem Publikum gefällt, was wir tun." Das ist für ihn "das Größte". Dass die Mitglieder die Treue halten, liegt laut Geilsdörfer an dem großen Zusammenhalt und Engagement aller Beteiligten.

Und sicher auch an dem seit zwei Jahren von allen drei Eberbacher Fastnachtsvereinen während der heißen Phase auf die Beine gestelltem "Prunk.TV", bei dem viele Mitglieder wenigstens einen Teil ihres Repertoires auf Youtube präsentieren zu können. Auch finanziell kommen die Kuckucke noch wegen einer großen Spendenbereitschaft "mit einem blauen Auge davon". Geilsdörfer hofft auf baldige Normalität; die kurzfristigen Ankündigungen und Änderungen der Landesregierung waren zuletzt für ihn nicht nachvollziehbar.

So sieht das auch Oliver Althausen, Pressesprecher der Großen Carnevalgesellschaft Feuerio 1898 Mannheim. Bereits im Herbst hatten die Mannheimer Fastnachtsvereine entschieden, pandemiebedingt sämtliche Veranstaltungen, inklusive Umzug mit der Schwesterstadt Ludwigshafen, abzusagen. Über Mitgliederschwund kann sich Mannheims älteste und mit etwa 850 Mitgliedern größte Karnevalsgesellschaft indes nicht beklagen: "Im Gegenteil, wir haben im Jahr 2020 nach März circa 35 Neumitglieder gewonnen", so Althausen.

Enttäuschung herrsche aber bei den Garde-Mitgliedern, da die Wettkämpfe nicht stattfinden konnten. Ausgefallene Prunksitzungen reißen zwar kein Loch in die Vereinskasse, doch aufgrund abgesagter Veranstaltungen wie dem Stadtfest habe man schon weniger eingenommen als in den Vor-Corona-Jahren, bilanziert Oliver Althausen. "Wir können jedoch auf treue Sponsoren zählen."