Von Rolf Kienle

Brühl. Leckeres Speiseeis ist noch lange nicht zu Ende erfunden. Die Eiskonditoren Matteo Orazio aus Brühl und Andrea Zara aus Heidelberg haben gerade ein Eis auf den Weg gebracht und zum Patent angemeldet, das in dieser Rezeptur in der Region jedenfalls neu ist. "Broz" soll es heißen, was "Beste Rohstoffe" und die Initialen von Orazi und Zara bedeutet und als "Bros" (Freunde) auch eine Anleihe aus der Jugendsprache ist. Das Eis wird ohne Sahne oder Milch hergestellt und ist somit vegan. Acht verschiedene Sorten stellen die beiden Eiskonditoren her. Zu bekommen ist es in der "Gelateria" in Brühl und bei "That’s Gelato" in Heidelberg-Handschuhsheim.

Kunden wollen weniger Zucker

Eingefleischte Veganer oder Menschen, die Milch und Sahne nicht vertragen, waren bisher oft ausschließlich auf Fruchteis angewiesen. Wer mal Appetit auf Schokoladen-, Haselnuss-, Pistazien- oder Mandeleis hatte, der schaute in die Röhre. Orazio und Zara haben in den vergangenen Jahren eine erhöhte Nachfrage nach veganem Eis festgestellt. Nicht zuletzt, weil immer mehr Menschen eine Milchunverträglichkeit haben. Die beiden taten sich zusammen, suchten nach einer Zutat, die Sahne ersetzt und entwickelten eine Rezeptur.

Wichtigstes Element war der Ersatz für die Sahne. "Auf Soja wollten wir verzichten", erzählt Matteo Orazio. Stattdessen testeten sie Pflanzenfasern – und waren überrascht. Geschmack und Textur stimmten, das Eis schmeckte so, wie sie es sich vorgestellt hatten. Nicht zu süß und nicht zu schwer, auch nach der dritten Kugel habe man kein Sättigungsgefühl. "Es machte vielmehr Appetit auf mehr", sagt Andrea Zara, Eiskonditor in der zweiten Generation.

Anderthalb Jahre haben die beiden Männer experimentiert und probiert, bis das vegane Eis ihren ursprünglichen Vorstellungen entsprach. Vor allem die Rezeptur war eine kleine Wissenschaft für sich: Wie viel Fett soll etwa das Schokoladeneis enthalten, wie viel Zucker beziehungsweise Dextrose und Fructose sollen für die Süße sorgen? Beim Zucker sind sie dicht an die untere Grenze des Süßen gegangen. "Wir arbeiten mit sehr wenig Zucker." Denn sie hätten gemerkt, dass viele Kunden überzuckerten Produkten den Rücken zukehrten. Es werde nicht mehr so süß gegessen wie früher, was mit einem veränderten Gesundheitsbewusstsein zu tun habe, erklären die beiden Männer.

Man schmeckt es nicht, aber ein Großteil des veganen Eises war früher einmal Gemüse: Die verwendeten Pflanzenfasern stammen von Erbsen, Zichorie, Lein und Kartoffeln. Sie sind die wichtigste Zutat und halten die Masse gewissermaßen zusammen. Pflanzenfasern für andere Lebensmittel zu verwenden, ist nicht neu. Längst werden Fleischersatzprodukte aus Pflanzenfasern hergestellt. "Eine saubere Sache", haben Orazio und Zara festgestellt. Danach kommt der Geschmack wie Schokolade oder Pistazie. Und auch da wollen die beiden Eiskonditoren den traditionellen Weg weitergehen und sich nicht auf bequemes Eispulver einlassen. Es sei einiges durcheinandergekommen auf dem Eismarkt, beklagen sie. Die Qualität habe gelitten. Sie sind aber zuversichtlich, dass sich diese Entwicklung wieder umkehren wird. Haben die Herren, die täglich von Eis umgeben sind, eigentlich eine Lieblingssorte? Andrea Zara liebt Haselnuss, Pistazie und Mango. Matteo Orazio steht vor allem auf Stracciatella.