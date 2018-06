Ketsch. (sbl) Unbekannte haben am vergangenen Wochenende den Pavillon am Kreuzwiesenweg in Ketsch mit Graffiti-Farbe verwüstet. Außerdem hinterließen sie mehrere Zigarettenschachteln und weiteren Müll. Das teilte die Gemeindeverwaltung am Montag mit. Demnach handelt es sich bei den Schmierereien um Schriftzüge, die auf eine Nähe der Täter zum Fußball-Regionalligisten SV Waldhof Mannheim hindeuten. Die Verwüstungen sollen sich zwischen Freitag und Sonntag, 8. und 10. Juni, ereignet haben.

Mitarbeiter des Bauhofs bemerkten den Schaden am Montagmorgen und informierten Holger Daumann, Sachgebietsleiter vom Ordnungsamt. "Mir kamen die Tränen. Es ist absolut unverständlich, wie man einen Pavillon derart zurichten kann", zeigte sich Daumann deutlich verärgert über die Verwüstung. Der Pavillon wurde vom 2015 gegründeten Ketscher Jugendbeirat als Rückzugsort für Jugendliche initiiert.

Info: Wer in der Tatzeit Zeit etwas beobachtet hat, soll sich im Ketscher Rathaus bei Holger Daumann unter Telefon 06202/606-333 oder E-Mail holger.daumann@ketsch.de melden.