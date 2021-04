Von Marion Gottlob

Speyer/Rhein-Neckar. Der Krimi-Autor Uwe Ittensohn aus Speyer nimmt es beim Schreiben seiner Kriminal-Romane sehr genau. Die Storys rund um den Gästeführer Sartorius und den Kriminalbeamten Achill sind zwar erfunden, aber alles andere hat der Betriebswirt bis ins letzte Detail geprüft. Er hat alle Orte besucht, Fahrpläne studiert und sogar die Stunts ausprobiert.

Für seinen dritten Krimi mit dem Titel "Festbierleichen" hatte er Glück: "Als die Corona-Krise begann, hatte ich meine Recherchen zum Brezel-Fest von Speyer schon im Jahr 2019 abgeschlossen. Ich hatte mit den Menschen dort gesprochen und viele Fotos gemacht." Wie gut. Denn im vergangenen Jahr musste das größte Bierfest am Oberrhein aufgrund der aktuellen Corona-Krise abgesagt werden – und auch in diesem Jahr sieht es nicht gut aus.

So ist der Krimi wie ein Versprechen auf bessere Zeiten, wenn Volksfeste wieder möglich sein werden. Dabei mag der Held Sartorius im Grunde gar keine Volksfeste mit ihren Bierleichen. Der Eigenbrötler bevorzugt die urigen Wirtshäuser, in denen man sich mit Freunden treffen und beim Plaudern die Zeit vergessen kann und auch darf.

Wir erinnern uns: Gästeführer Sartorius ist eigentlich ein Einzelgänger. Dann quartiert sich die quirlige Irina bei ihm ein und bringt Leben in die Bude. Studentin Irina stammt aus Russland und studiert in Deutschland Betriebswirtschaftslehre. Nun lässt sie sich überreden, sich um das ehrenvolle Amt der Brezelkönigin zu bewerben.

Klar, dass ihr Mitbewohner Sartorius und Freund Achill bei der Präsentation der Kandidatinnen als Claqueure dabei sein möchten. Als es auf dem Bierfest statt Bierleichen tatsächlich Leichen gibt, wird Sartorius zum Stammgast bei dem Volksgetümmel – und mit ihm natürlich Irina.

Man darf wieder nur staunen: Uwe Ittensohn nutzt seine Gabe zur Präzision, um seinen Krimi mit Details zu gestalten, die auch Fachleute beeindrucken können. Kenntnisse über die Braukunst und das Marketing von Bier werden unterhaltsam dargelegt. Als Berater nennt Ittensohn den Heidelberger Oblaten Bruno Marc Volz vom Kloster Stift Neuburg, der in Nicht-Corona-Zeiten bei der Eichbaum-Brauerei Führungen anbietet. Auch der ehemalige Festwirt Andreas Seibert ließ den Krimi-Autor an seinem Wissen teilhaben.

Zu nennen wäre noch Bernd Ittensohn, Cousin des Autors, der als früherer Kriminalhauptkommissar Tipps für die Belange der Polizei gibt. Das ist wichtig, denn dieses Mal ist nicht Sartorius der große Held, sondern Freund Achill von den Ordnungshütern. Sartorius dagegen stellt sich ziemlich ungeschickt an. Ja, er stürzt in Mannheim mit dem E-Roller und verletzt sich. "Ich bin die Strecke tatsächlich selbst abgefahren", erklärt Uwe Ittensohn. Im Roman ist Irina zunächst ein bisschen zu schadenfroh über den Sturz von Sartorius. Aber auch die Studentin begeht als Hobby-Ermittlerin Fehler und gerät in Gefahr. Es geht um Bier und Geld, um das Russland-Embargo und viel Gewalt. Erneut kann man sich darauf verlassen: Details zum Embargo sind genauso stimmig wie Einzelheiten zur Lebensmittelkunde und Hygiene.

Kein Wunder, dass ein erster Ittensohn-Schreib-Workshop fast ausgebucht ist: "Sobald der Kurs in der Corona-Zeit möglich ist, werde ich meine Teilnehmer Schlösser knacken lassen", lächelt Ittensohn, "damit muss man rechnen, wenn man sich zum Workshop bei einem Krimi-Autor anmeldet". Wird Irina also Brezelkönigin? Mit ihrem Charme und ihrem Mut hat sie die besten Chancen dazu. Allerdings, Irina ist eigentlich anderweitig beschäftigt: Sie hat sich in einen Bayern verliebt. Tatsächliches Vorbild für Irina ist die Autoren-Tochter Eva-Marie mit ihrer Jugend und ihrem Humor.

Uwe Ittensohn selbst hat an der Dualen Hochschule in Mannheim studiert und war bei einer Bank beschäftigt. In Speyer hat er mit seiner Frau Christiane ein Haus aus dem 13. Jahrhundert in der Altstadt saniert.

Wenn Ittensohn in der Schreibphase ist, dann sitzt er am Morgen wie am späten Nachmittag jeweils drei Stunden am Schreibtisch: "Das Ziel sind fünf Seiten pro Tag."

Die Arbeit an einem Krimi besteht für ihn aus drei Teilen: Recherche, Schreiben und Überarbeiten. Schon arbeitet Ittensohn am vierten Band. Wie bereits im vergangenen Jahr behindern die Corona-Regeln die Recherchen in der Metropolregion. Nicht nur das. Dem Autor fehlen die Treffen mit Freunden und Bekannten in den Cafés und Restaurants in Speyer.

Denn auch die Beschreibung der Gastronomie mit ihren Wirtsleuten und Gästen ist authentisch. Die entsprechenden Passagen lässt Ittensohn stets von den Betroffenen gegenlesen. So hat auch die Bürgermeisterin von Speyer Passagen über sich selbst vorab gelesen und war damit einverstanden. Sogar beim bayerischen Dialekt hat sich Ittensohn von einer Logopädin extra beraten lassen. Sobald Lesungen möglich sind, wird er mit seinem neuen Krimi dabei sein – mit dem korrekten Dialekt.

Info: Uwe Ittensohn: Festbierleichen, 405 Seiten, Gmeiner Verlag, 14 Euro.