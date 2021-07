Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Unwetter und Starkregen führen dazu, dass die Pegel der Flüsse ansteigen. Noch zumindest bis Freitag hält der Rhein die Anliegerkommunen südlich von Mannheim in Atem. Der Neckar dagegen spielt im Moment noch nicht verrückt, und am unteren Neckar gehen die Pegel sogar leicht zurück. Nur im Bereich Mosbach wird noch ein kleiner Anstieg bis Donnerstagmittag erwartet. Dann dürfte die Hochwassergefahr am Neckar zunächst gebannt sein.

Am Rhein erstrecken sich die Tendenzeinschätzungen der Hochwasser-Vorhersagezentrale BW lediglich am Pegel Worms bis zum nächsten Dienstag. Dort wird der Maximalpegel am Sonntagvormittag erreicht. An den anderen Pegeln gab die HVZ am Mittwoch nur Tendenzen bis Freitag bekannt. Einen gewaltigen Ausreißer zeigen diese für den Neckarpegel Heidelberg am Freitag. Doch bei der HVZ gibt man leichte Entwarnung.

Die Tendenzeinschätzungen, die mehr als einen Tag in die Zukunft schauen, basieren auf verschiedenen Wettermodellen. Deshalb gibt man stets einen Maximalwert, einen durchschnittlichen Wert und einen Minimalwert an. Am Neckarpegel in Heidelberg hat das zu dem kuriosen Ergebnis geführt, dass der obere Wert auf einem Wettermodell basiert, das sich von allen anderen extrem unterscheidet. Dass der obere, extreme Wert eintritt, ist daher sehr unwahrscheinlich, wenn auch nicht völlig ausgeschlossen.

Im Bereich Karlsruhe, am Pegel Maxau, ist die Rheinschifffahrt gegenwärtig bereits eingestellt. Dort ist die Hochwassermarke 2, die zum Stopp der Schifffahrt führt, überschritten. Im Bereich Mannheim dagegen ist die Schifffahrt nur dazu angehalten, im mittleren Drittel des Stromes zu fahren.

"Wir erwarten laut Hochwasser-Vorhersagezentrale am Freitag einen Pegel in Mannheim um 7,25 Meter. Die Hochwassermarke 2 mit Einstellung der Schifffahrt liegt bei uns in Mannheim aber bei 7,60 Meter", erklärt die Mannheimer Hafenmeisterin Regina Güntert. Gleichwohl wurden Zugänge zu Rhein und Neckar in der Quadratestadt für Fußgänger, Radfahrer und den motorisierten Verkehr geschlossen. In Ludwigshafen stehen die Sperrung des Stadtparks auf der Parkinsel sowie Behinderungen im gesamten Uferbereich entlang des Rheins bevor.