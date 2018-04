In der Mannheimer Uniklinik hat die Personalentscheidung für Wirbel gesorgt. Foto: vaf

Von Alexander Albrecht

Mannheim. 37 Jahre lang hat Hagen Kern im Mannheimer Klinikum gearbeitet, seit 2001 war er Pflegedirektor der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) - in der vergangenen Woche ist der 54-Jährige plötzlich freigestellt worden. Die Geschäftsführer, der Ärztliche Direktor Frederik Wenz und Jörg Blattmann, wollen die Pflege neu organisieren. Die Stelle des Pflegedirektors sei mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden, heißt in einem Rundschreiben der Klinikchefs an die Belegschaft.

Hintergrund ist ein für 2020 anvisiertes Restrukturierungsprogramm. Danach soll der Pflegebereich künftig in fünf sogenannten Departments aufgeteilt werden. Das sind: "Konservative Kliniken", "Operative Kliniken", "Frauen/Kinder", "Notfall und Intensiv/Anästhesie/OP" sowie "Nicht bettenführende Kliniken", wozu etwa Tagestherapien oder die Notfallambulanz gehören. Diese Bereiche sollen künftig direkt dem Ärztlichen Direktor Frederik Wenz unterstellt werden. Die Geschäftsführung erhofft sich davon eine flexiblere und bessere stationsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Medizinern und Pflegern.

An der Entwicklung der "Departments" hat Hagen Kern sogar noch mitgewirkt. Dass er seinen Job los ist, hat ihn offenbar kalt erwischt. So zeigte sich Kern überrascht, dass die Pflege als größte Personalgruppe nicht mehr einen eigenen Geschäftsbereich mit Direktor hat. Ansonsten hielt er sich mit Details zu der Trennung zurück, beide Seiten haben einen Anwalt eingeschaltet.

Die Kündigung sei nicht erfolgt, um Kosten zu sparen, beteuerten Wenz und Blattmann. Im Gegenteil: Die Pflege mit ihren 900 Beschäftigten würde durch das Restrukturierungsprogramm eher gestärkt. Dennoch sorgt die Freistellung für viel Wirbel in der Belegschaft, der Betriebsrat kritisiert die Entscheidung und lud für gestern Nachmittag zu einer Betriebsversammlung ein.

Das Unternehmensleitbild werde mit Füßen getreten, sagte ein Sprecher der Mitarbeitervertretung bereits im Vorfeld der Sitzung. Das gelte zum einen auf fachlicher Ebene, auf der ein eigener Pflegedirektor für eine gute Pflegequalität unverzichtbar sei. Aber auch auf persönlicher Ebene sei das Vorgehen der Geschäftsleitung inakzeptabel, immerhin gehöre der nun freigestellte Pflegedienstleiter seit fast 40 Jahren dem Unternehmen an.

Deshalb, so kündigte der Sprecher an, werde man die ebenfalls eingeladenen Geschäftsführer dazu auffordern, die Freistellung zurückzunehmen und konstruktive Gespräche zu führen. Allzu große Hoffnung darf sich der Betriebsrat aber nicht machen. Denn wenn mit einem leitenden Angestellten über eine Vertragsauflösung verhandelt wird, muss die Mitarbeitervertretung formal nicht eingeschaltet werden.

Auch die Mannheimer Liste (ML) kritisierte die Personalentscheidung. "Den Pflegedirektor zu entlassen, ohne die Problematik vorher im Aufsichtsrat diskutiert zu haben, das können wir nicht unterstützen", sagte Achim Weizel, der ML-Fraktionschef im Gemeinderat.

Die Tatsache, dass die Dienstgruppe mit den meisten Mitarbeitern in der Klinikleitung nicht mehr vertreten sei, widerspreche allen gängigen Trends, die eine Stärkung und eine Akademisierung der Pflege befürworten. "Dem Betriebsfrieden ist mit dieser Maßnahmen sicher nicht gedient", erklärte Weizel in einer Stellungnahme weiter.