Von Alexander Albrecht

Mannheim/Heidelberg. Dafür, dass der Mannheimer Uniklinik große Veränderungen ins Haus stehen, haben den Betriebsratschef Ralf Heller bislang nur wenige Anfragen der 5000 Beschäftigten erreicht. Der Grund ist klar: Die Corona-Pandemie bindet Pflegekräfte und Ärzte. "Es gab im vergangenen Jahre keine einzige Betriebsversammlung bei uns", sagt Heller bei einem digitalen Talk mit den Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei.

Dass nicht jeder Angestellte von der zum 1. Januar 2022 geplanten Fusion mit der "großen Schwester" in Heidelberg begeistert sein dürfte, liegt auf der Hand. Heller hat allerdings von jüngeren Medizinern und Pflegern erfahren, dass sie sich vom Zusammenschluss attraktivere Arbeitsplätze und einen Stellenzuwachs erhoffen. Dabei weiß Weirauch: "Der Himmel am Mannheimer Klinikum hängt nicht voller Geigen."

Das bislang von der Stadt (Krankenversorgung) und vom Land (Forschung und Lehre) getragene Krankenhaus befindet sich nach einem Hygieneskandal und einem finanziellen Debakel beim Kauf drei hochdefizitärer Kliniken in Hessen in einer schwierigen Situation. Mehrfach musste der Gemeinderat hohe Finanzspritzen billigen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Corona verschärft die ohnehin angespannte Lage noch weiter.

Hinzu kommt ein enormer Investitionsstau. Und mit der geplanten "Neuen Mitte" ein Megaprojekt, das Personal und Patienten kürzere Wege erlauben und Abläufe effizienter gestalten soll. Fulst-Blei sagt es unumwunden: "Mit Blick auf die Fusion habe ich schon einmal gedacht: Da haben wir verdammt Glück." Schließlich finanziert das Land das künftige "Health Valley" mit dann 18.000 Mitarbeitern und 3300 Betten.

Wobei die Regierung in Stuttgart und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) nach Hellers Auffassung das Zusammentun bisher zu "zahlenlastig" angingen und in den vergangenen Monaten keine Visionen herausgearbeitet hätten. Oder wie der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) einmal ihm gegenüber geächzt habe: "Man hat in jedes Kellerloch geschaut."

Nach der Landtagswahl müssten die Beschäftigten an beiden Standorten mit ins Boot geholt und Grundsatzentscheidungen getroffen werden. Dazu gehört für Heller auch die Frage der Mitbestimmung. Er fordert – zumindest in den ersten Jahren nach der Fusion – eigene Betriebsräte in Mannheim und Heidelberg. "Alles andere geht bei dieser Größenordnung nicht." Die gesetzlichen Statuten sähen eine Ausnahmeregelung vor. Der freigestellte Betriebsrat Heller selbst kann sich nicht vorstellen, seine letzten Jahre wieder am Klinikbett zu stehen, wie er gesteht.

Für die erschöpften Mitarbeiter in allen Krankenhäusern in Baden-Württemberg fordert er zehn freie Tage zusätzlich zum regulären Urlaubsanspruch. Sein Anliegen hat er in Schreiben an die Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU; Bund) und Manfred Lucha (Grüne; Land) vorgebracht – aber noch keine Antwort erhalten. Umsetzbar wäre der Vorstoß allerdings nur, wenn die Kliniken "nicht so schnell wieder den Betrieb komplett hochfahren", um möglichst schnell Einnahmen zu erzielen, und planbare Eingriffe verschöben.

Für die entstehenden Ausfälle müssten Bund und Land aufkommen. Heller verlangt zudem vom Gesetzgeber eine Abkehr von diagnosebezogenen Fallpauschalen bei der Krankenhausfinanzierung, die zu weniger Qualität führten und Kostendruck erzeugten. Besser seien bedarfsgerechte Zahlungen. Fulst-Blei kann sich die Bemerkung mit bissiger Ironie nicht verkneifen: "Man kann die zehn Tage gerne draufsatteln. Die Beschäftigten können ja heute noch nicht einmal ihre Überstunden abfeiern."

Kämpferisch sagt Weirauch, die Mannheimer Uniklinik dürfe sich bei den Verhandlungen mit dem Land nicht über den Tisch ziehen lassen. "Dieses Signal müssen wir den Beschäftigten senden." Und bei allen Problemen: Das Haus solle nicht "geschluckt", zur "Außenstelle" oder einem "besseren Kreiskrankenhaus" degradiert werden. Mit Fulst-Blei und Heller ist er sich einig, dass die Fusion nur dann Erfolg hat, wenn das Großklinikum sich tatsächlich zu einem führenden Standort für Medizintechnologie und Forschung etabliert. In diesem Fall, so Fulst-Blei, lasse sich auch die Finanzierung auf ein besseres Niveau hieven.

Das heißt nicht, dass das ganze Behandlungsspektrum in beiden Städten angeboten werden muss. Heller kann sich vorstellen, dass die Transplantationsmedizin nach Heidelberg abwandert, wo viel mehr Eingriffe dieser Art durchgeführt werden. Dafür könnte sich die zentrale Kinderklinik in Mannheim ansiedeln, wo bereits eine erfolgreiche Lungenersatztherapie bei Früh- und kranken Neugeborenen zum Einsatz kommt.