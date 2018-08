Von Carsten Blaue

Mannheim/Frankfurt. Jeden Tag sind rund 1,3 Millionen Lastwagen auf Deutschlands Autobahnen unterwegs. Etwa 35 Prozent davon sind nicht voll beladen oder sogar leer. Speditionen lassen so jährlich rund fünf Milliarden Euro auf der Straße liegen, die sie verdienen könnten. Und auch in Sachen Umwelt ist das nicht besonders nachhaltig. Das müsste alles nicht sein, sagten sich fünf Studenten des Instituts für Enterprise Systems (Ines) der Uni Mannheim, das forscht, um Informationssysteme für Unternehmen zur Anwendung zu bringen. Die jungen Forscher fragten sich, wie freie Ladeflächen in Lastwagen so transparent gemacht werden können, dass Spediteure darauf zurückgreifen können. In nur 48 Stunden entwickelten sie Anfang der Woche in Frankfurt im Rahmen des sogenannten "Hypermotion-Hackathon", einem Wettbewerb für digital gestützte Verkehrskonzepte, die Lösung. Die Idee mit dem Namen "Tauri" klingt gut. Sie erinnert ein bisschen an das Brettspiel "Auf Achse", das genau vor 30 Jahren "Spiel des Jahres" war. Im Alltag dürfte es für "Tauri" allerdings schwer werden.

Eine mobile App soll den Lkw-Fahrer dabei unterstützen, freie Ladeflächen zu erfassen. Diese Informationen werden gemeinsam mit Daten zu Position und Route in Echtzeit an Spediteure weitergegeben, die wiederum kurzfristige Versand- und Expressaufträge ihrer Kunden einbuchen können. Erfasst wird dabei zum Beispiel auch, ob die Ladung gekühlt werden muss und wann sie spätestens beim Empfänger abzuliefern ist. Dafür müssten Speditionen ein Netzwerk gründen, erläutert Forschungsgruppenleiter Christian Bartelt. Außerdem müssten die Transporte anhand der Daten zentral koordiniert werden.

An dieser Stelle kommt der Auflieger-Hersteller Schmitz-Cargobull ins Spiel. Dieser hat die Kontakte zu den Speditionen. Bei ihm könnten die Informationen zusammenlaufen. Erste Bedingung für das Gelingen der Studenten-Idee: Viele Logistiker müssten mitmachen. Zweite Bedingung: Die Daten über freie Ladekapazitäten und Ware, die auf ihre Auslieferung wartet, müssten anständig gepflegt werden. Außerdem müssten Abrechnungsfragen geklärt sein und wie man Speditionen anderer Länder einbindet.

Dann könnte es vielleicht klappen. Dann könnte ein Lastwagen in Zukunft auf dem Weg von A nach B noch einen (am besten nicht zu weiten) Umweg nach C machen, um hier zusätzliche Fracht aufzunehmen, die er im besten Falle ebenfalls nach B bringt oder in einen Ort, der nicht weit davon entfernt liegt.

Schmitz-Cargobull ist neben der Lufthansa Cargo und der DB Systel GmbH, einem Anbieter von Informations- und Telekommunikationsdiensten der Deutschen Bahn, Hauptsponsor des Frankfurter Innovationswettbewerbs in Sachen Mobilität von morgen. Hier gewannen die Mannheimer Studenten für ihre Logistik-App den mit 5000 Euro dotierten zweiten Preis. Die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH unterstützte das sechsköpfige Team, zu dem auch Marko Jeftic, Mustafa Gercek, Marcel Bausch und Muhamed Kurtisi gehören. Sie haben erst im Mai eine App-Schmiede gegründet, die ciconia Software UG. Auch Bartelt arbeitet hier mit. Über die Geschäftsidee für voll gepackte Lastwagen sagt er: "Sicher geht eine Umsetzung nicht von heute auf morgen." Außerdem seien damit zunächst unternehmerische Entscheidungen verbunden.

Für Marco Brunzel, den Fachbereichsleiter "Digitale Modellregion" der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, zählt aber zunächst etwas anderes, nämlich der Einfallsreichtum der Mannheimer Entwickler: "Die Digitalisierung kann dabei helfen, die Mobilität in Zukunft sicherer und effizienter zu machen", sagt er: "Deshalb unterstützen wir junge Menschen, die kreative Lösungen entwickeln und dazu beitragen, die Potenziale der Digitalisierung auf regionaler Ebene zu heben."