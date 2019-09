Von Harald Berlinghof

Neckargemünd/Mannheim. Der Intercity aus Brüssel kommt in der Nacht vom 12. auf den 13. August mit Verspätung am Mannheimer Hauptbahnhof an. Zwei junge Frauen sind auf dem Heimweg von einem Ausflug in die belgische Hauptstadt. Eine von ihnen, Mona (vollständiger Namen der Redaktion bekannt), ist im achten Monat schwanger und erwartet ihr zweites Kind. Sie ist aufgrund eines tragischen Familienereignisses emotional hoch belastet.

Die beiden schaffen es gerade noch so, die S 2 in Richtung Heidelberg und Neckargemünd zu erreichen. "Glück gehabt", freuen sie sich. Doch dann kommt die kalte Dusche. Ein junger Schaffner kontrolliert die Fahrscheine, die die Frauen im Vorfeld erworben hatten, und erkennt, dass die nicht gültig sind.

Für ihn ist klar: Fahren ohne gültige Zugkarten fällt in die Rubrik "Schwarzfahren". Also verlangt er das erhöhte Beförderungsentgelt in Höhe von jeweils 60 Euro von den Frauen. Und das in "nicht akzeptablem und patzigem Ton", so der Vater der Schwangeren. So viel haben die aber nicht mehr dabei. So kommt, was aus Sicht des Schaffners den Bestimmungen der Bahn entspricht: Die beiden Frauen müssen an der nächsten Haltestelle den Zug verlassen. Das ist der Bahnhof an der SAP-Arena.

Ein Bahnsprecher kommt bei der Bewertung dieses Vorfalls jedoch zu einem anderen Ergebnis. Nach Rücksprache mit dem Schaffner stellt sich der Vorgang laut Bahn so dar: "Der Zugbegleiter hat die beiden Frauen nicht aus dem Zug verwiesen, sondern sie gebeten, sich auf dem Bahngleis gültige Tickets zu besorgen. Im Zug gibt es die nämlich nicht. Er wollte den Zug so lange aufhalten. Da muss ein Missverständnis entstanden sein, dass sich die Frauen des Zuges verwiesen gefühlt haben. Das tut uns allen leid", betont der Bahnsprecher.

Jedenfalls kommen die Frauen mit der nächsten Bahn eine Stunde später nur noch bis Heidelberg und müssen dann dort vom Vater der Schwangeren abgeholt werden. "Na ja, der war halt sehr kleinlich", meint die Freundin der Schwangeren über den Schaffner. "In der Bahn nach Heidelberg hatte ein älteres Ehepaar dasselbe Problem wie wir", erzählt sie. Aber die Schaffnerin gestattete ihnen, Fahrkarten nachzulösen. "Das sei Ermessenssache, sagte uns die Schaffnerin dann. Außerdem gebe es für Frauen eine Beförderungspflicht", so die Bammentalerin. Das kann der Bahnsprecher beides nicht bestätigen.

Aufgrund des Vorfalls hat sich der Vater der schwangeren Frau empört an die Beschwerdestelle der Bahn gewandt, in diesem Fall an den "Kundendialog DB Regio Mitte". Von dort hat er die Auskunft erhalten, dass der Bahnmitarbeiter aus tariflicher Sicht absolut korrekt gehandelt habe. Dass es ihm nicht gelungen sei, deutlich zu machen, dass Ausnahmen nicht möglich sind, bedauert man aufseiten der Bahn und entschuldige sich dafür. Es sei aber nicht entehrend, die Fahrgäste auf bestehende Tarifregularien hinzuweisen.

"Diese Entschuldigung ist doch ein Hohn. Das war einfach unmenschlich. Wir sind doch keine Bittsteller, sondern Kunden", empört sich der Vater. Gegenüber der Bahn hatte er deutliche Worte gewählt. In seinem Schreiben war unter anderem von einem "unreifen und frechen Verhalten des jungen Schaffners" die Rede. "Es wäre eine Ermessenssache gewesen, eine menschliche Entscheidung zu treffen", zieht der erzürnte Vater sein eigenes Fazit.