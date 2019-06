Von Stefan Otto

Hockenheim. Rund 100.000 Besucher, in der Mehrzahl jung und weiblich, kamen am Samstag nach Hockenheim, um den Briten Ed Sheeran zu sehen, zu hören und zu feiern. Der weltweit erfolgreiche Singer-Songwriter macht auf seiner Tournee 2019, die ihn vom brasilianischen Sao Paulo bis nach Japan führt, insgesamt viermal Station in Deutschland: zweimal im August in Hannover sowie, gerade geschehen, auf der zur Musik-Arena umfunktionierten Rennstrecke im Rhein-Neckar-Kreis.

Ed Sheeran auf dem Hockenheimring - Die Fotogalerie





















































































































































































































































Bevor er schließlich selbst am Samstagabend um 21 Uhr im knallroten T-Shirt die Bühne betrat, war es zuerst an der Schwedin Zara Larsson und dann am Engländer James Bay, ihm sozusagen den Boden zu bereiten und die Fans angemessen zu unterhalten. Die 21-jährige Larsson im bauchfreien, federbesetzten Glitzerzweiteiler bot mit ihrer Kombination aus Electro Pop und R’n’B einen Gegenentwurf zu Bay und Sheeran. Mit „Lush Life“, ihrem bisher größten Hit, und „A Brand New Day“, ihrer tatsächlich brandneuen Single, erwies sie sich dabei als gute Anheizerin für das große Open-Air.

James Bay, der 28-jährige Songwriter aus derselben Ecke Englands wie Sheeran setzte anschließend eine Dreiviertelstunde lang rockige Akzente, die vielleicht mit dafür sorgten, dass nach einer trüberen Phase die Sonne wieder rauskam. In etwa gemäß dem Titel seines Debüts „Chaos and the Calm“ (deutsch: Chaos und die Ruhe) ließ er im Tempo immer wieder etwas nach, um schließlich mit einer fulminant ausdrucksvollen Version seiner Rockballade „Hold Back The River“ zu enden.

Ed Sheeran: "Shape of You", Hockenheimring 2019 Kamera: Vanessa Dietz

Als es dann soweit war, trat Ed Sheeran, anders als seine Vormusiker, ganz alleine vor die knapp 100.000. Vor so vielen Leuten habe er noch nie Musik gemacht, erklärte der Rothaarige offensichtlich bester Laune und spielte gleich mal einen weitgespannten Regenbogen an den Abendhimmel. Er eröffnete mit „Castle On The Hill“, einem Song, der von der Erinnerung und vom Heimweh handelt, das einen auf einer siebenmonatigen, weltumspannenden Konzertreise ja schon mal befallen kann.

Tatsächlich wird Sheeran beim Tourfinale erst im August, dann aber gleich viermal nacheinander in Suffolk auftreten, der britischen Grafschaft, in der er aufwuchs und von der der Song erzählt.

Wie dort und später in London seine steile Karriere angefangen haben mag, davon scheint der versierte Gitarrist und mitreißende Sänger sich ungeachtet seines riesigen Erfolgs bis heute nicht allzu weit entfernt zu haben. Wie er da in Hockenheim ganz alleine, aber keineswegs verloren auf der weiten Bühne stand, konnte man von nah und fern immer noch den Eindruck gewinnen, einem doch vergleichsweise intimen Ereignis beizuwohnen.

Allein mit seiner eindrücklichen, beweglichen Stimme und seiner Gitarre holte der 28-Jährige bald auch die entferntesten „Hockenheimer“, die in Wirklichkeit aus allen Teilen Deutschlands angereist waren, sozusagen ganz nah zu sich.

Hier einige Reaktionen aus den sozialen Netzwerken:

Sitze in Dudenhofen bei Speyer und höre tatsächlich ziemlich noch was von #EdSheeran auf dem #hockenheimring. Der Wind steht günstig. — DieDani (@DieDani_) 22. Juni 2019

Er ist daaaa! 😍 Ihr noch nicht? Unsere Kollegen leiten Euch auf die noch freien Parkplätze weiter: P9, P11 und P20. #edventurepolizeimannheim #edsheeran #Hockenheimring pic.twitter.com/1srZu7dP3m — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 22. Juni 2019

Ed Sheeran Konzert Hockenheim Ring. Wahnsinnig geniales Konzert. Ed Sheeran hat die Menge gerockt. Die Organisation am Hockenheimring war einfach nur mies. #hockenheim#edsheeran#mieseorganisation#geldsparenaufkostenderfans pic.twitter.com/n79WF7iePn — HeideRing2 (@HeideRing2) 23. Juni 2019

Das #edsheeran Konzert gestern war eines der Besten die ich erlebt habe. Aber @swr3 wer war für das absolut unterirdische Rückweg- und Parkplatzchaos vom #Hockenheimring verantwortlich?! Blanker Horror!!! — nekni (@inkennekni) 23. Juni 2019

Ich war am Hockenheimring bei #edsheeran und das Konzert war gut sehr viele Leute. Das einzige was es gab, war das wir drei Stunden auf eine. Parkplatz standen. Die Ordnungshüter haben sich kaum drum gekümmert. @… https://t.co/PhOuiOAnw9 — Minecraftrallos (@Janni283) 23. Juni 2019

Faszinierend war es dabei zu erleben, wie unauffällig, geschickt und flink der Brite die Loop-Station einsetzte, um selbst die Klänge und Beats einzuspielen, mit denen er seine Songs Schicht für Schicht baute. Die klangen dann wie von einer ganzen Band eingespielt und doch stimmig reduziert, wenn man sie unmittelbar mit Sheerans Studioproduktionen vergleichen wollte.

Geboten wurde damit Sheeran pur, eine One-Man-Show in zwei Stunden völlig ohne stadiongemäße Mätzchen, Pyro-Show oder Konfettiregen. Wie der Musiker bei sich bleibt und die Fans genau dahin mitnimmt, sie sozusagen in seine Seele blicken lässt und an sein Herz drückt, überzeugte in der weiten Arena genau wie auf Platte.

Voller Gefühl vorgetragene Balladen wie „Tenerifa Sea“ oder „Thinking Out Loud“, begeisternde Uptempo-Nummern wie „Nancy Mulligan“ oder „Sing“, der US-Folksong vom „Poor Wayfaring Stranger“, der in den „Hobbit“-Soundtrack „I See Fire“ überging, und Songs von seinem acht Jahre alten Debüt „The A Team“ bis zu „I Don’t Care“, der als Duett mit Justin Bieber auf dem neuen Album „No. 6 Collaborations Project“ (erscheint am 12. Juli) zu finden sein wird, boten für jeden Zuhörer mehr als nur etwas.

Bei „Perfect“ verwandelten unzählige Handylichter den nächtlichen Hockenheimring in ein Lichtermeer; Zeilen wie „I’m dancing in the dark (...) listening to our favourite song“ (deutsch: Ich tanze im Dunkeln (...) höre unser Lieblingslied) beschrieben wohl recht genau das, was viele beglückte Konzertbesucher gerade empfanden. Den Zugabenteil mit seinem Riesenhit „Shape Of You“ (siehe Video) spielte der Engländer am Ende im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft. 1:0 für Sheeran!