Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Die Botschaft ist eindeutig: "Habt Euch alle lieb, vermehrt Euch, lebt zusammen in Frieden, lasst keine Panik aufkommen - und trinkt viel Eierlikör". Wenn Pit Goss das sagt und man dabei die Augen schließt, hört man Udo Lindenberg - eins zu eins. Und wenn der 55-jährige Schwetzinger mit seiner Band auf der Bühne steht, kann man die Augen getrost wieder aufmachen - die Illusion ist und bleibt perfekt und dieselbe. Das liegt dann natürlich nicht zuletzt auch an der Musik, an den Tänzerinnen und der gesamten Show. Denn "Udos Panik Syndikat", wie sich die Truppe nennt, ist einer der besten und auf seine ganz spezielle Art authentischsten Udo-Lindenberg-Coveracts, die es in der gesamten Republik gibt.

Seit 2014 treten sie mit ihrer ganz eigenen Honky Tonky Show auf: In Neckargemünd, in Heidelberg oder in Hockenheim beispielsweise. Und wo sie auch hinkommen - die Fans sind immer alle komplett aus dem Häuschen. Das Panik Syndikat hat sich scheinbar gesucht und gefunden: Alles Musiker aus dem Rhein-Neckar-Kreis und aus Heidelberg, die seit Jahrzehnten in und mit anderen regionalen mehr oder minder bekannten Bands unterwegs waren und dies auch weiterhin sind. Hinzu kommen drei Tänzerinnen, die der Show stets das I-Tüpfelchen verpassen.

Die Idee zum Panik Syndikat hatten vor gut drei Jahren der Schwetzinger Pit Goss und der Oftersheimer Pascal Pétillon. Beide spielten damals in einer anderen Band - und bei einem Auftritt kamen sie "zunächst aus Jux und Tollerei", so Pétillon, auf die Idee, "doch einfach mal was von Udo zu machen". Pit Goss, der lange nicht nur als Musiker, sondern immer wieder auch mal mit einem Comedy-Programm auf der Bühne stand, hatte den Udo schon öfter mal im kleinen Kreis zum Besten gegeben: "Schließlich hat uns Lindenberg alle von Anfang an begleitet. Wir haben sein Lebenswerk verfolgt und bewundert über Jahrzehnte hinweg; er war dabei immer auch eine Art Vorbild für uns".

Dass Goss als Kurpfälzer es tatsächlich problemlos schafft, das Nordlicht Udo und dessen ganz spezielle Art zu sprechen und zu singen perfekt nachzuahmen, ist seinem Talent für Sprache und Dialekte zu verdanken. "Ich muss dabei zugeben, dass es nicht so einfach ist, den Udo nachzuahmen, wie etwa nur mal eben so einen anderen Dialekt. Man muss schon sehr gezielt und exakt den Mund und das halbe Gesicht dabei verziehen", schmunzelt er, der übrigens ebenso wie Lindenberg selbst nicht nur singt, sondern auch hervorragend Schlagzeug spielt.

Was seinerzeit als Spaß begann, ist innerhalb kürzester Zeit zu einer echten Passion geworden. Schnell erkannten Goss und Pétillon, dass es nicht nur ihnen selbst riesigen Spaß machen würde, eine Udo-Coverband auf die Beine zu stellen und damit aufzutreten. Also scharten sie sechs wackere Mitstreiter aus der regionalen Musik-Szene um sich - und Udos Panik Syndikat war geboren: Mit der Sängerin Melanie Uhrig, dem Sänger Markus Stratthaus, Dietmar Dymke an der Gitarre, Peter Antony an den Keyboards, dem Schlagzeuger Batt B. Wiegand und dem Bassisten Wilfried Haas. Mit dabei waren fast von Anfang an dann auch drei Tänzerinnen, die immer wieder mal gewechselt haben - aber stets tänzerische Vorbildung hatten und haben wie auch das derzeitige aktuelle Trio, das aus der Frankenthaler Tanzschule Semira rekrutiert wurde.

Mittlerweile hat das Panik Syndikat ein gut zweieinhalbstündiges Repertoire zu bieten: Alte und neue Lindenberg-Songs; fast alle bekannten Hits, aber auch weniger bekannte Stücke - querbeet aus den zurückliegenden Jahrzehnten.

Die "Honky Tonk Show" oder das "Cello" aus den frühen Anfangstagen des Panik-Orchesters sind ebenso dabei wie selbstverständlich der "Sonderzug nach Pankow" aus den Achtzigern - oder die neuen Stücke wie "Einer muss den Job ja machen" und "Mein Ding". Immer wieder erstaunlich dabei: Der Schwetzinger Udo steht dem Original kaum nach und verkörpert Lindenberg sowohl gesanglich als auch schauspielerisch absolut perfekt. Auch die Musiker treten in die Fußspuren von Vorbildern wie Jean-Jacques Kravetz oder Steffi Stephan: An ihren Instrumenten sowieso, aber auch durch ihre gesamte Ausstrahlung.

Und dennoch - oder vielleicht gerade deshalb - gelingt es ihnen allen dabei, ihre eigen musikalische Persönlichkeit nicht ganz unter den Scheffel zu stellen und irgendwie auch sie selbst zu sein. "Wir sind sozusagen die Apostel, die das Udo-Evangelium übersetzen", drückt es Pit Goss auf die ihm eigene Art aus, "aber wir bleiben dabei immer auch wir selbst".

Info: Udos Panik Syndikat tritt am Samstag, 16. Dezember, bei einem Doppelkonzert in der "Goldenen Rose" in Heidelberg-Kirchheim in der Hegenichstraße 10 auf. Ab 20 Uhr spielt dabei die Rolling-Stones-Coverband "Stoned"; ab etwa 21.15 Uhr kommen dann Udo und Co.