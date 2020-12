Von Carsten Blaue

Mannheim. Die Corona-Pandemie trieb auch den 13. "Tourismustag" der Metropolregion ins Internet. Aus dem Mannheimer Rosengarten begrüßte Ralph Schlusche, der Direktor des Verbands der Metropolregion Rhein-Neckar, die rund 150 eingeloggten Teilnehmer. Bevor es losging, flimmerten auch Termine zum Vormerken über den Bildschirm. Zum Beispiel für den Maimarkt 2021. Hoffnung auf bessere Zeiten nach einem Jahr der Krise, das in der Tourismusbranche keine Gewinner kannte. Doch die Experten sahen auch Chancen. Etwa durch den Digitalisierungsschub. Oder im Trend zu Kurz- und Tagesreisen im eigenen Land, die dieses Jahr für viele die Rettung waren.

"Die Stimmung ist nirgends rosig", sagte Andreas Braun, Geschäftsführer der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg. Er diskutierte mit seinen Kollegen aus Rheinland-Pfalz und Hessen, Stefan Zindler und Sebastian Gleichsner, darüber, welche Folgen Corona für den Tourismus hat und in Zukunft haben wird. Sie waren sich einig, dass es gravierende Veränderungen gibt. Auch wenn nicht alle Reiseziele gleich betroffen sind.

Während die Metropolregionen am Ende bis zu 70 Prozent Einbußen hinnehmen müssten, so Braun, seien die klassischen deutschen Urlaubsregionen noch ganz gut weggekommen. Gerade im Sommer hätten sie viel Boden gutgemacht und sogar bessere Ergebnisse erzielt als 2019. Zindler unterstrich das. Der Städtetourismus sei auch in Rheinland-Pfalz schwer gewesen, der ländliche Raum habe touristisch hingegen einen "ganz vernünftigen Sommer" erlebt. Gleichsner fasste das Rhein-Main-Gebiet ins Auge, wo Gastronomie und Hotellerie vor allem auch vom Geschäftsreisetourismus leben.

"Dieser ist im Wandel, und das müssen wir akzeptieren", so Gleichsner. Viele Geschäftsreisen würden einfach nicht mehr gemacht, Meetings aus Zeit- und Kostengründen und erzwungen durch die Pandemie entweder ganz oder eben teilweise ins Digitale verlagert. Aber, so Gleichsner, er höre auch, dass die Unternehmen Präsenz bei Messen zeigen wollen. Das "Zwischenmenschliche" sei eben nicht zu unterschätzen: "Man will sich auch in Zukunft die Hand geben."

Doch die Veränderungen sind angestoßen. Auch auf dem Reisesektor. Das Jahr sei diesbezüglich nach keinem Lehrbuch gelaufen, so Braun. Selten habe man in der Branche so viel in "Marketingpower" investiert: "Doch der Erfolg gab uns Recht. Wir haben es geschafft, viele Gäste auf Großartiges in ihrer Nähe aufmerksam zu machen. In normalen Zeiten wären sie ans Mittelmeer gefahren." Genau diese Zielgruppe müsse man nachhaltig binden. "Im Sommer werden wir wieder mit unseren Städten werben, und im Frühjahr oder bei Lockerungen wird es die Menschen in die Natur ziehen."

Zwei Forderungen hatten die drei Touristiker dann noch: Wenn es die Branche schon mit Angeboten, Buchungen oder Anmeldungen verstärkt ins Internet ziehe, dann müssten die Inhalte hier auch immer aktuell sein. Hier leiste man auf der Ebene der Landesmarketingorganisationen gerne Schützenhilfe. Außerdem verlangten sie, dass Tourismus in den Städten und Gemeinden zur Pflichtaufgabe wird. "Da müssen wir bisher einen Rechtfertigungskampf führen", sagte Braun.

Das sah auch Zindler so: "Viele Kommunen wollen ja investieren. Aber oft müssen die Investitionen in den Tourismus verteidigt werden." Gerade in Zeiten, in denen die kommunalen Haushalte so unter Druck sind. Dabei gebe es ein unschlagbares Argument: Tourismus sei Umsatzbringer und Querschnittsaufgabe mit Auswirkungen auf Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie: "Wir haben dieses Jahr gesehen, wie viele Effekte der Tourismus hat."

Buga 2023 soll Tourismus beleben

Bundesgartenschauen hatten schon immer mehrere Funktionen, an denen sich in der inzwischen fast 70-jährigen Buga-Geschichte wenig geändert hat. Sie gaben den Regionen um die Austragungsorte wichtige Impulse in ihrer Entwicklung, sie förderten regionale Identität, und sie zogen schon immer ein Millionenpublikum an – mit positiven Folgen für Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie. Bugas haben touristische Effekte. Diese sieht daher auch Michael Schnellbach für die Buga 23 in Mannheim. Darüber sprach der Geschäftsführer der Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH beim 13. "Tourismustag" der Metropolregion.

Vom 14. April bis 8. Oktober 2023 will die Buga 23 ein großes Zukunfts- und Experimentierfeld sein. Klima, nachhaltige Nahrungssicherung, Umwelt und Natur sowie Energie sind die vier Leitthemen. Die nachhaltigste aller bis dahin 37 Bugas wolle man ausrichten, so Schnellbach, und den Gästen nicht einfach nur "einen schönen Tag" bescheren. Die Gäste sollen was mitnehmen. Im besten Fall Impulse dafür, wie sie in Zukunft selbst zum Gelingen auch der vier Leitthemen beitragen können.

Zwischen 2,1 und drei Millionen Besucher plane er ein, so Schnellbach. Die Zielgruppen seien vor allem 20- bis 40-Jährige sowie junge Familien als Tagestouristen (kalkulierte 75 Prozent), auch bei den Zahlen des "Zwei-Tages-Tourismus" wolle man kräftig draufsatteln, wobei der Geschäftsführer davon ausgeht, dass rund die Hälfte aller Besucher aus einem Umkreis von 40 Fahr-Minuten nach Mannheim kommen. Aus der Metropolregion Rhein-Neckar selbst also. Aber auch Gäste aus den Benelux-Ländern sowie Österreich und der Schweiz habe man im Auge. Außerdem will sich die Buga 23 öffnen – hin zu attraktiven Ausflugszielen in der Region. Schnellbach nannte hier explizit Schwetzingen und den Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim: "Da wollen wir uns gegenseitig anreichern". Auch mit Kulturveranstaltern sowie Hotellerie und Gastronomie arbeite man zusammen.

Mannheim hat ja schon im Jahr 1975 bewiesen, dass eine Bundesgartenschau einen auf Dauer angelegten Effekt für den Tourismus haben und diesen beleben kann. Damals wurde für die 13. Buga der Luisenpark ausgebaut, und dieser ist bis heute ein beliebtes Ausflugsziel. Daran erinnerte Sibylle Eßer in ihrem virtuellen Vortrag beim "Tourismustag".

Die Pressesprecherin der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft war aus Bonn zugeschaltet und teilte die Historie in fünf Zeiträume ein. Von 1951 (Hannover) bis 1965 (Essen) seien die Bundesgartenschauen geprägt gewesen von Wiederaufbau, der Anlage neuer Grünflächen sowie Erholung und Erlebnis. Die Stadtentwicklung schloss sich von 1967 (Karlsruhe) bis 1993 (Stuttgart) an. Die neuen Bundesländer und die Konversion alter Brachen dominierten von 1995 (Cottbus) bis 2007 (Gera). Die Buga 23 fällt in die Zeit von ökologischer Aufwertung der Städte und ihrer Öffnung hin zum Wasser. Dieses Thema wurde 2009 (Schwerin) erstmals aufgegriffen und soll die Zeit bis 2025 (Rostock) prägen. Danach sollen "Dekadenprojekte im Landschaftsraum" im Mittelpunkt stehen, dezentral beginnend mit der Bundesgartenschau 2027 im Ruhrgebiet.