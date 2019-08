Mannheim. (pol/rl) Eine erstochene Frau, ein aus dem 5. Stock gesprungener Ex-Freund und zwei Personen unter Schock. Das passierte am Freitagabend im Stadtteil Rheinau.

Was in der Wohnung im 5. Stock des Hauses in der Neuhofer Straße genau passierte, ist noch völlig unklar. Mit ersten Ermittlungsergebnissen sei nicht vor Mitte kommender Woche zu rechnen, hieß es vonseiten der Polizei.

Bekannt ist folgendes: Gegen 18.30 Uhr sehen zwei Zeugen, wie ein Mann aus einer Wohnung im 5. Obergeschoss springt und sich dabei lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte bringen den Verletzten in eine Klinik. Die beiden Zeugen erleiden einen Schock und werden danach psychologisch betreut.

Danach wird in der Wohnung nachgeschaut, aus der er gesprungen war. Hier finden die Beamten eine tote Frau. Offenbar wurde sie erstochen. Vermutlich von dem Mann, der aus dem Fenster gesprungen war und von dem sich herausstellt, dass es ihr Ex-Freund war. Der Mann gilt laut Polizei bisher als dringend tatverdächtig.

Der Leichnam und die Tatwohnung sind nun beschlagnahmt. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sichert dort nun Spuren. Auch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg ist miteinbezogen worden. Um Näheres über die Hintergründe der Tat und den Tatablauf herauszufinden, soll die Leiche nun obduziert werden.