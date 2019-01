Von Alexander Albrecht

Mannheim. Als Gabriele Schöpf am Montagvormittag an ihren Schreibtisch zurückkehrte, rief sie fünf E-Mails des Lkw-Herstellers Daimler auf. Die Mannheimer Amtsrichterin hatte bei dem Konzern weitere Dokumente über einen Notfallbremsassistenten angefordert, der im Laster einer hessischen Spedition verbaut war. Der angeklagte Fahrer hatte am 9. Juni 2017 einen schrecklichen Unfall auf der A 6 bei Sandhofen verursacht.

Der Laster schob mehrere Autos ineinander. In einem Wagen starben eine Mutter (55) und ihre 31 Jahre alte Tochter aus dem Raum Ulm, der Vater (56) am Steuer zog sich so gravierende Verletzungen zu, dass er heute schwerstpflegebedürftig ist. Zudem wurden zehn weitere Menschen verletzt. Ein Kfz-Sachverständiger war zu dem Schluss gekommen, dass der Fahrer zu später reagiert, aber auch der Bremsassistent versagt hatte.

Doch damit wollte sich das Schöffengericht unter Schöpfs Vorsitz nicht zufrieden geben und forderte weitere Unterlagen an. Diese sind nun offenbar eingetroffen und sollen von dem Gutachter ausgewertet werden. Schöpf ist überzeugt, dass die Protokolle der internen Ermittlungen des Konzerns nicht im Papierkorb landeten, sondern "nach oben", also in die Führungsetage, weitergeleitet worden sind.

Die Richterin deutete nach der ersten Durchsicht bei der Verhandlung am gestrigen Montag jedoch an, dass die vorgelegten Dokumente nicht alle Fragen beantworten, die die Kammer an Daimler gestellt hatte. Der Gutachter betonte, dass er für die Bewertung der Unterlagen und eine eventuelle Aktualisierung seiner Expertise Zeit brauche.

Das Gericht muss innerhalb von drei Wochen tagen. Verstreicht diese Frist, würde das Verfahren wieder von ganz vorne beginnen - eine Zumutung für den Lkw-Fahrer (33) als auch für die Angehörigen der Opfer. Deshalb setzte Schöpf einen sogenannten Kurztermin für den 25. Januar an. Dann soll der Gutachter mitteilen, wann er seine Ergebnisse vorlegen kann.