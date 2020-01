Von Carsten Blaue

Hochdorf-Assenheim/Sydney. In den Buschbränden im Südosten Australiens sind nach Schätzungen von Wissenschaftlern bereits Hunderte Millionen Tiere umgekommen. Grauenvolle Bilder von verkohlten Kadavern gingen um die Welt. Doch es gibt auch die Geschichten von geretteten Bewohnern der Eukalyptuswälder, von Feuerwehrleuten, die Tiere bergen oder von Koalas, die irgendwo Unterschlupf gefunden haben. Und sei es unter einem Lastwagen.

Michael Sehr will dazu beitragen, dass es noch viel mehr solcher Geschichten gibt. Der Geschäftsführer der Berufstierrettung Rhein-Neckar wird am 18. Januar gemeinsam mit drei Mitstreitern aus Düsseldorf, Leverkusen sowie von der Tierrettung Unterland nach Australien fliegen, um die Einsatzkräfte vor Ort zu unterstützen.

Michael Sehr. Foto: vaf

Was er "down under" ausrichten kann, weiß Sehr allerdings selbst noch nicht so genau, wie er am Mittwoch auf RNZ-Anfrage am Telefon sagt. Fest steht aber, dass dort jede helfende Hand gebraucht wird. Gerade auch bei der Rettung von Haus- und Nutztieren. Der Impuls, den weiten Weg auf sich zu nehmen, war bei Sehr sofort da: "Wir leisten ja oft Katastrophenhilfe." Als er sein Engagement auf Facebook angeboten habe, hätten sich australische Tierschutzorganisationen bei ihm gemeldet, so Sehr. Er ist nicht der einzige, der sich einsatzbereit zeigte: "Viele wollen helfen." Doch erst in den Krisengebieten selbst werde man sehen, was geleistet werden könne. Einfach wird es auf keinen Fall.

Denn die Tierretter werden nicht einfach losmarschieren, Tiere fangen und in Sicherheit bringen können. Im australischen Bundesstaat New South Wales, so Sehr, müsse man für die Tierrettung zum Beispiel zertifiziert sein: "Da gibt es Schulungen in mehreren Stufen. Aber das dauert natürlich viel zu lange." Im südwestlich angrenzenden Bundesstaat Victoria werde man das Gespräch mit den Behörden suchen.

Es geht auch um die Frage, ob und wie weit die Tierretter in die Brandgebiete vordringen dürfen. Dort, wo die Feuer lodern, werden sie nichts ausrichten können: "Aber in bereits abgebrannten Gebieten", sagt Sehr. Oder etwa an Straßenrändern oder auf offenen Flächen, die von den Flammen bedroht, aber noch nicht zerstört wurden.

Hier hofft Sehr darauf, noch etliche Nutztiere aus der Gefahrenzone holen zu können – wenn er und seine Mitstreiter eingreifen dürfen. Sie werden erst nach Sydney fliegen, "und hier werden wir schauen, wo wir gebraucht werden." Es gebe eine Liste von möglichen Einsatzorten für die Tierretter, die ständig aktualisiert werde.

Dass der Einsatz auch nicht ungefährlich werden dürfte, ist Sehr bewusst: "Gerade als Feuerwehrmann weiß ich, worauf ich mich einlasse". Zwei Wochen lang will er in Australien bleiben. Der Einsatz werde über Spenden finanziert. Auf Facebook will Sehr regelmäßig darüber berichten, was er bewirken konnte, und möglichst viele Geschichten von geretteten Tieren dokumentieren.

Info: Spenden an die Berufstierrettung Rhein-Neckar auf das Konto bei der Sparkasse Donnersberg, IBAN: DE 25 5405 1990 0007 0322 61