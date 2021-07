Von Wolf H. Goldschmitt

Rhein-Neckar. Waschbären im Freibad, ein Buntspecht hinter der Schrankwand oder eine festsitzende Maus im Kanaldeckel: das Aufgabenspektrum von Michael Sehr kennt normalerweise kaum Grenzen. Momentan allerdings leistet der Chef der Berufstierrettung Rhein Neckar Übermenschliches. Und gibt Tierhaltern und Tieren im Hochwasserkatastrophengebiet Ahrweiler Hoffnung.

Denn die Unwetter haben auch durch das Faunareich eine Spur der Verwüstung gezogen. Hand in Hand mit gut 20 Helfern aus ganz Deutschland ist der ausgebildete Tiernotfallsanitäter nahezu rund um die Uhr im Einsatz.

Von einem Stützpunkt auf einem Supermarktparkplatz aus koordinierte er anfangs die Operationen. Das war zunächst sehr schwierig. "Es sind Bilder wie aus einem Kriegsgebiet, einfach schockierend", erzählt Sehr. Überall irrten herrenlose Hunde und Katzen hilflos umher. Die Besitzer, selbst auf der Flucht vor dem Unwetter, hatten keine Zeit mehr, sich um ihre Tiere zu kümmern. So blieben unzählige Kleintiere zurück. Größere Vierbeiner wie Pferde wurden durch das Öffnen der Ställe sich selbst überlassen und sind meist jämmerlich ertrunken.

Für Sehrs Rettungseinsätze gibt es bislang keine einheitlichen Leitlinien, was die Zusammenarbeit der einzelnen Hilfstrupps in den ersten Tagen erschwerte. Viele Tierretter durften zunächst gar nicht in das Krisengebiet hinein. Die Bundesländer können in ihren Landesfeuerwehr- oder Brandschutzgesetzen die Vorgaben zur Tierrettung bestimmen – das gilt für die Rettung im Alltag und im Katastrophenfall.

"Die Organisation ist anfangs leider nicht so gut gelaufen. Bis wir das Okay vom Krisenstab bekommen haben, waren schon einige Stunden vergangen. Das heißt aber noch lange nicht, dass dann die Polizei auch Bescheid weiß", berichtet Marcus Barke von der Dogman Tierhilfe auf Facebook. Ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung, ob ein Tier gerettet werde oder nicht, bleibt stets die Frage, ob der Einsatz für Menschen eine zu große Gefahr darstellt – auch wenn die Tierrettung zu den verfassungsrechtlichen Aufgaben der Feuerwehr zählt.

Michael Sehr auf Patrouillenfahrt im Hochwassergebiet Ahrweiler. Foto: Berufstierrettung Rhein Neckar

Es gibt zahlreiche traurige Erlebnisse für die Tierfreunde, aber auch Lichtblicke in der Katastrophe. "Gemeinsam mit der Dogman Tierhilfe konnte eine Katze aus ihrer Notlage auf dem Baum neben einem reißenden Fluss gerettet werden. Nach längerer Suche konnte auch der Besitzer ermittelt werden, dieser war überglücklich, dass sein Haustier das Hochwasser überlebt hat. "Ganze sieben Tage musste die Katze im Baum ausharren. Nach ihrer Rettung wurde sie gleich tierärztlich versorgt", berichtet Sehr. "Auch Hühner sind gerettet worden, die seit einer Woche im Stall warteten. Der Stall drohte abzusacken, und die Hilfe kam im letzten Moment. Auf einer Erkundungstour konnten wir zudem über 120 Flusskrebse sowie zehn Fische aus Notlagen befreien", sagt der engagierte "Animal Control Officer" aus der Metropolregion nicht ohne Stolz.

Im Moment sind Sehr und seine Mitarbeiter dabei, die drohende Seuchengefahr zu bannen und eine Dekontaminationsstelle für das Begutachten der vielen Tierkadaver an einem Sammelplatz aufzubauen. Hierfür werden wegen der drohenden Seuchengefahr alle toten Tiere geborgen und protokolliert. Dabei werden Chip, Tattoo oder Ohrmarken registriert und, wenn möglich, die Tierhalter ermittelt.

Hierbei arbeitet die Tierrettung mit der Kreisverwaltung zusammen. "Wir unterstützen als Fachberater die jeweiligen Sucheinheiten beim Bergen und Dokumentieren der toten Tiere. Solche Einsätze sind sowohl körperlich als auch psychisch sehr belastend. Der Einsatz wird aufgrund der Dringlichkeit um eine Woche verlängert. Danach wird erneut entschieden, ob Fachberater weiter im Einsatzgebiet benötigt werden", schreibt der erschöpfte Notfallhelfer in seinem Facebook-Tagebuch. Den Einsatz im Katastrophenschutzgebiet bietet die Berufstierrettung kostenlos an. "Da wir noch zusätzliches Material benötigt haben und die Spritkosten stemmen müssen, freuen wir uns über finanzielle Unterstützung", heißt es weiter.

Info:

PayPal: berufstierrettungrheinneckar@gmail.com

Bankkonto: IBAN: DE58 1101 0100 2162 4818 02