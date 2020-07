Rheinstetten. (cab) Biologen der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und die Stadt Rheinstetten haben den Kampf gegen den Kalikokrebs gewonnen. Zumindest am "Dreizack", einem von sechs kleinen Seen bei Rheinstetten-Mörsch im Landkreis Karlsruhe. In dem Gewässer kommt der Eindringling aus Nordamerika nicht mehr vor. Im Rahmen eines Forschungsprojekts, das die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg fördert, gelang es den Wissenschaftlern, den Krebs zurückzudrängen, und zwar mit Hilfe von Baumstammbarrieren, die den Krebs am Wandern hinderten, und mit Kies am See-Boden, der dafür sorgte, dass die Krebse keine Röhren bauen konnten. Dieser Erfolg war vor drei Jahren noch nicht abzusehen.

"Für mich schien die Situation nahezu aussichtslos", sagt Martin Reuter, Umweltbeauftragter der Stadt Rheinstetten. Doch dann startete das Projekt, das Amphibien wie den Laubfrosch und Libellen vor dem Kalikokrebs schützen sollte.

Dieser hat sich seit 1993 massiv am Oberrhein ausgebreitet. Zum Beispiel auch in Gewässern bei Worms. Dabei steht das Exemplar noch immer nicht (und anders als Kamberkrebs, der Signalkrebs, der Rote Amerikanische Sumpfkrebs oder der Marmorkrebs) auf der EU-Liste invasiver, gebietsfremder Arten. Sie wandern nicht nur über Land, sondern überleben in ihren Röhren sogar, wenn ein Gewässer austrocknet.

Der Krebs frisst Kaulquappen, Laich und Larven. Zudem überträgt er wie alle amerikanischen Flusskrebsarten die Krebspest, ohne selbst ernsthaft daran erkranken zu können. Dann die Fortpflanzung: Ein Weibchen kommt auf bis zu 500 Eier. Massenbestände von bis zu 45 Exemplaren auf den Quadratmeter Wasserfläche sind keine Seltenheit. Eine ernsthafte Gefahr für heimische Arten. Doch jetzt ist der Krebs weg: "Seit Monaten haben wir in den Fangsteinen keine Kalikokrebse mehr gefangen", freut sich Andreas Stephan, Doktorand am Institut für Biologie und Schulgartenentwicklung der Karlsruher PH. Dafür ist die Große Königslibelle zurück, wie Institutsleiter Professor Andreas Martens festgestellt hat: "Von Ende April bis Mitte Juni haben wir am ’Dreizack’ rund 260 Larvenhäute gefunden."