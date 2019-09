Rhein-Neckar. (pol/mare) Es hat ordentlich gekracht am Dienstag auf den Straßen in der Region. Dabei gab es mehrere verletzte Menschen, Tiere und Tausende Euro Sachschaden. Ein Überblick über die Mitteilungen der Polizei.

> Totes Tier: Ein Reh überquerte am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr die Fahrbahn der Odenwaldstraße im Weinheimer Ortsteil Rippenweier und wurde von dem Audi einer aus Wilhelmsfelderin erfasst und sofort getötet. Am Auto entstand Schaden von 4000 Euro; die Fahrerinwurden bei dem Zusammenprall mit dem Tier nicht verletzt. Der Jagdpächter wurde verständigt und kümmerte sich um die Beseitigung des toten Tieres.

> Jaguar vs. Mercedes vs. Peugeot: Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls gegen 14.50 Uhr in der Straße "Zum Herrenried" in Mannheim. Ein 32-Jähriger war mit seinem Jaguar von der Hafenbahnstraße in den "Herrenried" abgebogen, um dann nach links in die Straße "Sammelbahnhof" zu fahren. Beim Abbiegen nahm er aber einem 50-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt, woraufhin es zum Crash kam.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Jaguar gegen einen Peugeot einer 24-Jährigen geschleudert, die gerade verkehrsbedingt hielt. Sie wie auch der Mercedes-Fahrer wurden leicht verletzt und nach einer Erstversorgung zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Jaguar und der Mercedes mussten abgeschleppt werden.

> Abschlepper in der Altstadt: Kurz nach 14 Uhr krachte es in der Heidelberger Altstadt. Ein 37-jähriger VW Golf-Fahrer achtete "Am Hackteufel/Alte Brücke" nicht genug auf den Verkehr und fuhr auf den Ford einer Frau aus Sandhausen auf. Dabei wurden beide Autofahrer*innen leicht verletzt - sie mussten aber nicht behandelt werden.

Im Gegensatz zu ihren Fahrzeugen: Den 8000 Euro teuren Schaden an beiden Autos musste ein Abschleppunternehmen beseitigen. Beide Gefährte wurden vom Abschlepper abtransportiert.

> Auto vs. Lärmschutzwand: In der Hermsheimer Straße in Mannheim an der Auffahrt zur Bundesstraße B37 kam gegen 13.35 Uhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Er war von der Hermsheimer Straße nach links abgebogen, um auf die B37 in Richtung Mannheim-Innenstadt zu fahren.

Beim Abbiegen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Lärmschutzwand. Der BMW wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Auch die Lärmschutzwand wurde teilweise in Mitleidenschaft gezogen, sodass Gesamtschaden von über 15.000 Euroentstand.

Der BMW konnte nicht mehr weiterfahren und wurde abgeschleppt. Verletzt wurde der Autofahrer aber niemand.

> 16-Jährige überholt Auto: In der Bahnhofstraße in Dossenheim kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr zu einer Kollision zwischen einer 16-jährigen Motorradfahrerin und einem VW Sharan. Bei unklarer Verkehrslage überholte der Teenager den Wagen des Neckargemünders und stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Schaden von mehreren Tausend Euro.

> Trinken, crashen, bluten: Betrunken verursachte ein VW Passat-Fahrer in der Panoramastraße in Schönau einen Unfall. Einer Autofahrerin war die äußerst unsichere Fahrweise des Mannes gegen 21.30 Uhr aufgefallen. Nachdem er dann auch noch einen geparkten Wagen gerammt hatte, machte sie durch Hupen auf die Situation aufmerksam. Der Mann stoppte seinen VW, worauf sie die Polizei verständigte.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von über 1,7 Promille. Dem Mann wurde danach auf der Wache des Neckargemünder Polizeireviers eine Blutprobe entnommen und seinen Führerschein einbehalten. Er sieht einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg entgegen. An den Autos entstand Schaden von 8000 Euro.

> Auto vs. Motorrad: Bei einem Unfall in Hirschhorn auf der Jahnstraße in Richtung der Auffahrt zur Bundesstraße B37 nach Eberbach wurde ein 55-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Gegen 15.15 Uhr waren unter einer Brücke ein Motorrad und ein Transporter aus noch nicht bekannten Gründen zusammengestoßen. Der Fahrer des Transporters - ein 26 Jahre alter Mann aus Viernheim - blieb unverletzt. Zeugen können sich melden unter der Rufnummer 06272/93050.

Update: Mittwoch, 11. September 2019, 15.29 Uhr