Von Stefan Kern

Ketsch. Die Enderle-Festpiele finden nur alle zehn Jahre statt. Nun das Aus für dieses Ereignis verkünden zu müssen, ist extrem hart für Regisseur Dirk Berger. "Doch die Umstände lassen uns keine Wahl", zeigt er sich zerknirscht. Die Corona-Pandemie setze die Kulturarbeit massiv unter Druck. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont, denn im September 2021 sollen die Enderle-Festspiele nachgeholt werden. "Die Spiele sind nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben", sagt Bürgermeister Jürgen Kappenstein.

Angesichts der Lage rund um das Coronavirus war die Absage erwartet worden. Zwar hätten die Festspiele erst im September stattgefunden. Doch die Proben mit über 100 Schauspielern hätten jetzt schon anlaufen sollen. Das ist unter den gegebenen Bedingungen ausgeschlossen. Es probt sich nicht gut mit dem Abstandsgebot oder der obligatorischen Mund-Nasen-Schutzmaske. Eine Maske, so Berger, sei in einem Theater unvorstellbar. "Das Theater lebt von der Mimik." Dass jetzt aber ausgerechnet er die Festspiele absagen müsse, sei schon hart. Aber natürlich freue er sich auf die Festspiele 2021. Doch derzeit überwiege die Enttäuschung.

Was natürlich auch für die Schauspieler gilt. "Klar sind wir enttäuscht", sagt Dieter Rey, der mit dem Enderle die Hauptrolle spielen sollte. Immerhin habe die Truppe schon ein paar Monate Proben hinter sich.

Bis dato aber alles nur in kleinen Gruppen und vor allem Sprechproben. Auch für Rey ist der Entschluss alternativlos. Weder seien reguläre Proben möglich, noch seien die Vorstellungen in der Rheinhalle mit je über 1000 Zuschauern zu verantworten. Eine Einschätzung, die Kappenstein und Berger während der kurzen Pressekonferenz im Rathaus teilten: "Uns blieb keine Wahl."

Erstmals aufgeführt wurde die Sage vom Schultheiß Enderle übrigens im Jahr 1950. Es folgten die Jahre 1961, 1970 und 1989. Im Jahr 2000 wurde dann der Rhythmus von zehn Jahren beschlossen. Unter den gegebenen Bedingungen sei die Verschiebung also entschuldbar. "Wichtig ist, dass die Festspiele stattfinden", betonte Kappenstein.

Die Enderle-Sage ist für Berger wie für den Bürgermeister identitätsbildend. Der Enderle sei ein überaus lebendiger Teil der Ortsgeschichte von Ketsch. Auch wenn diese Sage mehr als 500 Jahre auf dem Buckel hat. Damals soll sich der Schultheiß Enderle für die Bauern eingesetzt haben und eine Entschädigung für die Jagdschäden auf deren Äckern vom Pfalzgrafen und späteren Kurfürsten Ottheinrich von der Pfalz eingefordert haben.

Über die Jahrhunderte entwickelte sich der Mann, der von 1558 bis 1583 tatsächlich Schultheiß in Ketsch war, zu einem Symbol für den Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung durch die Obrigkeit. Die Aufführung nimmt die Menschen nun alle zehn Jahre mit auf eine Zeitreise und zeigt dabei auf, welchen Wert Freiheit hat.

Ein Stück, das zeitlos sei, sodass die zwölfmonatige Verschiebung am Ende nicht wirklich ins Gewicht falle, meint Berger schweren Herzens. Klar ist für den Regisseur, der das Stück gemeinsam mit Sonja Keller auf die Bühne bringt, dass auf jeden Fall an den Schauspielern festgehalten werde: "Das Ensemble bleibt so, wie es ist."