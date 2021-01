Von Marion Gottlob

Reilingen. Man weiß das: Werbung spielt eine heile Welt vor. Manchmal entspricht diese wunderbare Welt der schönen Bilder und Filme aber tatsächlich der Realität. Das Ehepaar Christine Biedermann und Wolf Heiler aus Reilingen sind – jeder für sich, aber gerade in Coronazeiten zusammen – sehr erfolgreiche Models in der Werbebranche und bekannt als "The Real Couple".

Das "echte Paar" wird gern als "Paar" gebucht. Christine Biedermann ist sich sicher: "Dann strahlen wir die Harmonie unserer Beziehung auf die Bilder oder auf den Videospot aus." Seit einem Jahr ist ihr Glück mit Tochter Emma Paula vollkommen. Nun sind auch erste professionelle Fotos mit der kleinen Tochter entstanden. "Wir wollen unseren Agenturen, Fotografen und Kunden Foto-Grüße in einer schwierigen Zeit senden", erklärt die 43-Jährige ihre Motivation.

Doch das Reilinger Paar steht nicht nur für Werbespots vor der Kamera: In dem Musik-Videoclip "Wir gehn durch die Zeit" von Roland Kaiser spielen Christine und Wolf das, was sie sind: ein Liebespaar. Die beiden zeigen ihre Liebe und echte Emotionen vor der Kamera. Es ist klar, dass sie sich nach dem Drehbuch richten. Doch durch die wahren Gefühle gewinnt der Clip einen Zauber. Mehr als 3,7 Millionen Clicks sind die Belohnung.

Das Paar geht in Werbespots auch manchmal getrennte Wege: Christine Biedermanns Figur möchte entspannen, als plötzlich die Haut wehtut – mit dem Auftragen einer Creme fühlt sie sich sofort wieder wohl. Wolf Heiler wiederum spielt einen Mitarbeiter im Homeoffice. Für die Videokonferenz hat er ein Hemd angezogen, ansonsten ist er im Freizeitlook nur mit Shorts und Socken gekleidet. Ein Kind wirft ein Kuscheltier mitten in seine Konferenz. Kein Problem, denn nach der Konferenz hat Papa dank neuer Computer-Technologie Zeit für das Kind.

Die Kurzfilme wirken, als wäre es das Leichteste der Welt, solche Aufnahmen zu gestalten. Doch das schöne Aussehen allein genügt nicht, um ein erfolgreiches Model zu werden und zu bleiben. Christine Biedermann und Wolf Heiler bringen eine fundierte Ausbildung in ihre Arbeit ein. Biedermann stammt aus Tübingen und hat eine Ausbildung zur Handelsassistentin und ein Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert. Nach dem Abi hat sie zunächst ein Jahr als Au Pair in London bei einer Designerin verbracht. Der Lebenspartner der Gastmutter war Model bei der Agentur, die Kate Moss unter Vertrag hatte. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland versuchte sie ihr Glück vor der Kamera: "Das erste Shooting war ein Hype."

Wolf Heiler ist in Reilingen aufgewachsen. Nach dem Abitur hat er in Mannheim das Fach "Elektrische Energietechnik" studiert: "Eine tolle Zeit." Über Freunde kam der heute 48-Jährige in Kontakt mit einer Modelagentur. Kurz darauf hatte er die Idee, einen Werbe-Fotografen um professionelle Fotoaufnahmen zu bitten. Die Investition lohnte sich, denn mit diesen Fotos konnte er sich bei weiteren Agenturen, auch international, bewerben und erhielt Aufträge: "Beim ersten Mal war ich mega-aufgeregt und wollte keine Fehler machen."

Kennengelernt haben die beiden sich – wo? Natürlich bei einem Shooting. Zum Thema "Müllvermeidung" spielten sie ein Liebespaar beim Candle-Light-Dinner. Wieder und wieder mussten sie sich durch Verpackungsmüll durcharbeiten. Christine Biedermann erinnert sich: "Um mich weiterzuentwickeln, hatte ich gerade Schauspielunterricht genommen. Ich habe bei dem Dreh alles angewandt, was ich gelernt hatte. Ich habe geflirtet und geflirtet." Er flirtete mit. Kurze Zeit später trafen sie sich privat und redeten so lange, bis die Tiefgarage geschlossen hatte, wo die 43-Jährige ihr Auto holen wollte. Sie redeten also die ganze Nacht weiter – und wurden ein Paar.

Normalerweise sind beide beruflich weltweit unterwegs. Reisen mit Flugzeug, Bahn und Auto sind selbstverständlich. So erinnert sich Christine Biedermann an einen Termin in der Schweiz am Matterhorn. Sie konzentrierte sich so sehr auf ihre Aufgabe, dass sie die Kälte nicht spürte: "Ich trug nur kurze Hosen und ein Sommer-Top. Zum Schluss watete ich durch einen kalten See." Entstanden sind Aufnahmen, die für Husten-Bonbons werben.

Welche Ratschläge können Christine Biedermann und Wolf Heiler geben? Sie achten auf Gesundheit, Ernährung und Fitness. Sie bereiten ihre Aufträge sorgfältig vor. Sie erscheinen in guter Stimmung und pünktlich am Set. Christine Biedermann erklärt es kurz und präzise: "Der Kunde soll happy sein."