Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Ob als eines der Gesichter der Kampagne "The Face of Athletes" oder im Gespräch mit der RNZ: Christian Heintz strahlt Zuversicht und Stärke aus. Ein Mutmacher und Kämpfer. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Vor elf Jahren hatte Heintz einen schweren, selbst verschuldeten Autounfall, sein Leben hing wegen eines eingefallenen Lungenflügels am seidenen Faden. "Ich bin erst nach einer Woche aus dem Koma aufgewacht", erzählt der 37-Jährige. Doch er verlor seinen rechten Unterschenkel, der leidenschaftliche Fußballer entschied sich bewusst für eine Amputation und eine Prothese.

Heute sagt Christian Heintz: "Wenn ich wählen könnte zwischen meinem Bein und dem Leben von früher oder dem Leben, das ich nun führe – dann würde ich immer wählen, wie es jetzt ist." Zwar hat auch der gelernte Maler und Lackierer Täler durchschritten und musste zunächst psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Aber er hatte ein klares Ziel vor Augen: wieder kicken zu können.

Hoffnung machte ihm ein Flyer über Amputierten-Fußball, den er während seiner Behandlung in der Ludwigshafener BG Unfallklinik entdeckte. Zwei Jahre nach dem Schicksalsschlag kehrte Heintz auf den Platz zurück. Er hat es zum Nationalspieler gebracht und lebt mit seiner Partnerin und den drei Söhnen in Horrenberg. Vom Dielheimer Ortsteil hat er es nicht weit zu seinem Arbeitsplatz beim Verein "Anpfiff ins Leben" in Hoffenheim.

Nach einer Umschulung zum Groß- und Außenhandelskaufmann leitet der aus der Vulkaneifel stammende Christian Heintz seit 2018 hauptamtlich das bundesweit einzigartige Modellprojekt "Amputierten-Fußball im Verein". Träger der auf fünf Jahre angelegten Initiative sind "Anpfiff" und die "Aktion Mensch"-Stiftung. Für den Wahl-Kurpfälzer ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. "Ich bin unheimlich dankbar und demütig, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte", sagt Heintz.

Erfolge haben sich eingestellt: Nach den Amputierten-Fußball-Pionieren von "Anpfiff Hoffenheim" und den Sportfreunden Braunschweig hat Heintz die Gründung von Abteilungen in drei namhaften Clubs maßgeblich unterstützt: Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV und Tennis Borussia Berlin. Ein Ligabetrieb ist in Planung.

Andere Nationen wie die Türkei, England und Polen sind da schon wesentlich weiter. Und eben diese Länder sind auch die Topfavoriten bei der Europameisterschaft der Amputierten-Fußballer im September in Krakau. Heintz ist neben sechs weiteren Kickern von "Anpfiff Hoffenheim" für das zwölfköpfige deutsche Aufgebot nominiert worden. Der Defensivmann gibt als Ziel das Erreichen des Viertelfinales aus.

Insgesamt 16 Mannschaften gehen bei dem Turnier an den Start. Gespielt wird auf einem Kleinfeld, jeweils Sieben (inklusive Torwart) gegen Sieben. Eine Partie dauert zweimal 25 Minuten. Prothesen sind nicht erlaubt, ebenso wenig das Kicken mit Krücken, sondern nur mit dem gesunden Bein. Ein Kraftakt. "Schulter und Handgelenke werden enorm belastet", sagt Heintz.

Amputierten-Fußball ist (noch) keine paralympische Sportart. Bei den Spielen in Rio 2016 war Heintz trotzdem dabei – als Teammanager der deutschen Sitzvolleyball-Mannschaft. In bester Erinnerung sind ihm zudem die Teilnahmen bei der Amputierten-Fußball-WM in Mexiko oder bei einem Benefizspiel, bei dem er an der Seite von Sportgrößen wie Dirk Nowitzki, Mick Schumacher und Jens Lehmann auflief.

Von Anfang an Feuer und Flamme war Christian Heintz für das Charity-Projekt von "Anpfiff fürs Leben" mit dem Titel "The Face of Athletes". Die renommierte Mannheimer Fotografin Nicole Simon hat dafür 15 Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Hoffenheimer Amputierten-Sportlern und Profis aus der Metropolregion wie Nationalspieler Sebastian Rudy, seiner TSG-Kollegin Nicole Billa (frischgekürte Fußballerin des Jahres) oder Speerwerfer Andreas Hofmann angefertigt.

Im Mittelpunkt steht die verbindende Leidenschaft für ihre Passion. "Wir Sportler mit einem Handicap sind nicht die Mitleidsnummer", sagt Christian Heintz selbstbewusst. Stattdessen wünscht er sich mehr Aufmerksamkeit in den Medien – auch außerhalb der Paralympics, die vom 24. August bis 5. September in Tokio über die Bühne gehen. Eigentlich sollte eine Wanderausstellung mit Nicole Simons Fotografien auf Reisen gehen, was wegen der Corona-Situation bislang noch nicht möglich war. Bis dahin und darüber hinaus sind die Aufnahmen bei Faceofathletes.de abrufbar. Die Erlöse des Projekts kommen dem Amputierten-Sport zugute.