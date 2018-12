Plankstadt. (pol/mare) Der Fall des Plankstädter Terrorverdachts zieht immer weitere Kreise: Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, wurde am Samstagabend ein 53-jähriger Mann festgenommen. Und zwar bei seiner Einreise am Frankfurter Flughafen.

In der Nacht zu Donnerstag waren Nora M. und zwei Männer wegen Verdachts des illegalen Waffenbesitzes und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Plankstadt festgenommen worden. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Am Samstagabend wurde nun ein weiterer Tatverdächtiger bei seiner Einreise am Frankfurter Flughafen verhaftet. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe einen Haftbefehl erwirkt, LKA-Ermittler nahmen den Mann dann fest.

Es handelt sich dabei um den 53-jährigen Bruder des bereits in Haft sitzenden 49-Jährigen. Er war im Laufe der Ermittlungen ins Visier der Ermittler geraten, weil er im Verdacht steht, beteiligt zu sein an der Beschaffung der gefundenen Kalaschnikow und deren Aufbewahrung.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. N

ach wie vor laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen, in intensiver Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Mannheim, auf Hochtouren.