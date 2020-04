Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Das Lob für die wertvolle Arbeit kommt von höchster Stelle und hat Gewicht: "Der Bundespräsident hat sich jetzt telefonisch bei unserer ehemaligen Bundesvorsitzenden Ruth Belzner bedankt und damit stellvertretend seinen Respekt für alle Mitarbeiter ausgedrückt", freut sich Elke Rosemeier. Die Pfarrerin ist Leiterin der Telefonseelsorge Rhein-Neckar, und der Zuspruch von Frank-Walter Steinmeier gehört für die Geistliche zu den wenigen Lichtblicken in diesen Tagen.

So haben die Mitarbeiter in den vergangenen vier Wochen rund 20 Prozent mehr Gespräche geführt als im Vormonat. In "normalen Zeiten" gehen täglich zwischen 60 und 70 Anrufe ein, jetzt hat man einen deutlichen Anstieg registriert.

Bei den Anrufern, die derzeit die Telefonseelsorge kontaktieren, hat Rosemeier eine große Unsicherheit festgestellt. "Die Menschen haben wegen des Coronavirus viele diffuse und auch konkrete Ängste", sagt sie gegenüber der RNZ. Viele hätten Angst um ihre wirtschaftliche Existenz, und das kann die Pfarrerin sehr gut nachvollziehen. "Bei einigen reicht es jetzt hinten und vorne nicht mehr. Sie befürchten, dass sie bald auf der Straße landen." Unter den Anrufern seien auch zahlreiche Senioren. "Bei dieser Personengruppe wird nicht nur die eigene Situation als belastend empfunden. Die älteren Menschen machen sich auch Sorgen um ihre Kinder und deren Familien", erläutert Rosemeier.

Konkret helfen könne man in vielen Fällen leider nicht. "Wir können ja beispielsweise kein Geld überweisen", sagt die Leiterin der Telefonseelsorge. Aber auch ein Gespräch sei erst einmal eine große Hilfe. "Die Menschen fühlen sich ernst genommen, sie haben dann jemanden, der mit ihnen fühlt", weiß die Pfarrerin.

160 Ehrenamtliche sind für die Telefonseelsorge Rhein-Neckar tätig, und die werden auch dringend benötigt. Schließlich bietet die Institution einen 24-Stunden-Service an 365 Tagen im Jahr an. "Zwei Leitungen sind rund um die Uhr besetzt", erläutert Rosemeier. Dabei könne es natürlich auch einmal zu Wartezeiten kommen. "Versuchen Sie es dann aber bitte weiter", appelliert sie an potenzielle Anrufer, im Falle des Besetztzeichens nicht aufzugeben.

Dann betont Rosemeier, wie stolz sie auf ihre "großartigen Mitarbeiter" und das gesamte Team ist: "Die Dienstpläne sind voll, alle sind an Bord", sagt die Geistliche und merkt noch an, dass das in diesen Zeiten wohl nicht alltäglich sei. Man bekomme sogar Meldungen von ehemaligen Mitarbeitern, die anbieten würden, auszuhelfen, wenn sie gebraucht würden.

Und wie ist der Seelenzustand der Mitarbeiter, die doch immer wieder Zeugen von viel Leid und Traurigkeit werden? "Sie sind sehr gut ausgebildet", sagt Rosemeier. Sie seien ganz nah dran an ihren Klienten, wüssten dann aber auch, wie sie sich nach dem Gespräch wieder zurückziehen können.

Bleibt abschließend die Frage, ob es auch mal ein Dankeschön gibt? "Ja, durchaus", sagt die Leiterin der Telefonseelsorge. Es komme auch vor, dass ein Klient Tage später anrufe und ein positives Feedback gebe. "Ich weiß dann zwar nicht, mit wem derjenige gesprochen hat, aber ich gebe das Lob dann ans gesamte Team weiter."

Info: Kontakt: Kostenlose Telefonnummern: 0800/11 101 11 oder 0800/ 11 102 22; Telefonseelsorge im Internet: https://ts-im-internet.de/.