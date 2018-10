Das russische Spaceshuttle Buran ist eine der Hauptattraktionen in der Raumfahrtausstellung des Technik-Museums in Speyer. Foto: Technik-Museum Speyer

Von Christian Berger

Speyer. Der Mond war das Objekt einer kollektiven Faszination, damals in den 1960er-Jahren, als die US-Weltraumbehörde Nasa mit ihren Gemini- und Apollo-Programmen jenen großen Schritt für die Menschheit vorbereitete, den Neil Armstrong am 21. Juli 1969 machte. Anders als viele Raumfahrtbegeisterte begnügte sich der kleine Gerhard Daum aus Hessen damals nicht mit der Zuschauerrolle. "Ich habe einen Brief an Wernher von Braun geschrieben", erzählt der heute 60-Jährige. Der berühmte Raketeningenieur antwortete zwar nicht selbst, doch die Presseabteilung der Nasa schrieb dem jungen Deutschen zurück. "Hätte ich damals diesen Brief nicht bekommen, würde es heute diese Ausstellung nicht geben", sagt Daum, der Leiter der Raumfahrtausstellung "Apollo and Beyond" im Technik-Museum in Speyer.

Apollo 13-Astronaut Fred Haise hält beim Aktionstag zum Jubiläum einen Vortrag. Foto: NASA

Zehn Jahre ist die größte europäische Sammlung zur astronautischen Raumfahrt jetzt alt. Das wird am Sonntag mit viel Programm und Raumfahrtprominenz gefeiert. Sie wurde 2008 mit etwa 250 Exponaten eröffnet und zeigt heute über 600 große und kleine, originale und originalgetreu nachgebaute Objekte aus der Raumfahrtgeschichte. Und noch mehr: In diesen zehn Jahren wurde das Technik-Museum zu einem wahren Tummelplatz für Weltraumfahrer. 49 Astro- und Kosmonauten waren bis jetzt in Speyer.

Nach dem halben Erfolgserlebnis mit seinem Brief schrieb Daum alle paar Monate an Pressestellen von Nasa-Standorten, erhielt Informationsmaterialien und arbeitete sich immer weiter ins Thema ein. Beruflich im Bereich Raumfahrt Fuß zu fassen, hatte er damals noch nicht im Sinn. Daum absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete als technischer Angestellter im Entwicklungszentrum bei Opel in Rüsselsheim.

Abgehakt war die Raumfahrt für Daum damit nicht. "Ich arbeitete nebenberuflich als Raumfahrtjournalist", erzählt er. Seit Anfang der 1990er-Jahre war er für 55 Spaceshuttle-Starts akkreditiert und traf bei seinen USA-Aufenthalten auch Apollo-Astronauten. "Ich wollte vom Apollo-Programm etwas in der Hand halten, etwas von einer Mission. So fing es an, dass ich erste Exponate sammelte." Einige Objekte bekam Daum geschenkt, andere kaufte er. "Meine nächste Idee war, Interviews mit Raumfahrern zu führen. Ulf Merbold war 1994 mein erster", erinnert sich der Ausstellungsleiter. Das hatte Folgen. Merbold, der 1983 als erster Westdeutscher in den Weltraum flog, besuchte die Ausstellung "Apollo and Beyond" schon mehrfach. "Das Technik-Museum Speyer ist eines der herausragenden und attraktivsten Museen für Raumfahrt in Europa", lobt der 77-Jährige. Bemerkenswert findet Merbold, dass es von Privatleuten getragen wird.

Gerhard Daum. Foto: Gerold

"Raumfahrt ist eine Unternehmung an der Grenze des Machbaren", lautet Merbolds Credo. Und das Zitat gilt auch für die Raumfahrtausstellung in Speyer und ihre spektakulären Exponate. Zu der seit Mai 2010 ausgestellten Landekapsel Sojus TM-19, mit der Merbold im November 1994 von der russischen Raumstation Mir zur Erde zurückflog, hat der deutsche Astronaut fast schon einen emotionalen Bezug: "Dort war ich drin, und mit ihr bin ich aus dem lebensfeindlichen Weltraum heimgekehrt", erzählt Merbold. In den Weltraum vorzustoßen, gelinge Menschen nur mit extremer Technik: "Es ist etwas Wundervolles, dorthin zu gelangen und unbeschadet zurückzukehren."

Der Astronaut Thomas Reiter, der bei zwei Langzeitmissionen 350 Tage im Weltraum war, schätzt Ausstellungsleiter Gerhard Daum als "einen Mediator, der die Raumfahrt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringt". Der heute 60-jährige Reiter war neben "Moonwalker" Charlie Duke und Kosmonaut Igor Wolk einer der Ehrengäste bei der Ausstellungseröffnung. Auch an diesem Sonntag ist er dabei. Daum ist stolz, mit vielen Raumfahrern Freundschaften geschlossen zu haben.

Anfang 2005 kündigte der damals 46-Jährige aus persönlichen Gründen bei Opel. Für seine Exponate suchte er im Rhein-Main-Gebiet vergeblich einen Ausstellungsraum. Beim Technik-Museum wurde er fündig. Es sei wiederum Glück gewesen, dass die Museumsleitung für die russische Raumfähre Buran den Bau einer Halle plante, die auch für seine Sammlung Platz bot. Zunächst war eine sechsmonatige Sonderausstellung geplant, doch schon bald wurde größer gedacht.

Noch vor der Eröffnung bekam Daum große Exponate wie das Spacelab-Trainingsmodul vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und einen Nachbau des Columbus-Labormoduls der ISS. Eine Nachbildung der Mondlandschaft mit Landefähre und Rover wurde 2013 eingeweiht. Dazu gab es von der Nasa einen faustgroßen Mondstein als Leihgabe, auf den Daum besonders stolz ist.

Apropos Mond. Zur Jubiläumsfeier am Sonntag kommt mit dem 84-jährigen Fred Haise ein Nasa-Astronaut, der weltberühmt wurde, obwohl er nicht, wie geplant, als sechster Mensch auf dem Mond spazieren ging, sondern überhaupt nie. Er war an Bord der Mission Apollo 13, die im April 1970 zur spektakulärsten und erfolgreichsten Rettungsaktion der Nasa wurde. Nun führt ihn sein Weg als 50. Astronaut nach Speyer. Hier hält er beim Aktionstag einen Vortrag und beantwortet Fragen der Besucher.