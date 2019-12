Mit einem Team-Test oder einer Schutz- und Begleithundeprüfung in der Tasche, zahlt man als Halter in Zukunft 18 Euro weniger Hundesteuer pro Jahr. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Hundesteuer, Stadtplanung und die Bilanz der Stadtwerke – mit diesen Themen beschäftigten sich die Hockenheimer Stadträte in ihrer letzten Sitzung vor Weihnachten. Ein Überblick:

> Hundehalter können Steuer sparen: Wer in Hockenheim lebt und einen Hund besitzt, kann künftig die Hundesteuer, die er an die Stadt entrichten muss, um 18 Euro pro Jahr reduzieren. Allerdings nur, wenn man sich mit seinem Hund einem so genannten Team-Test oder einer Schutz- und Begleithundeprüfung unterzieht. Die Gemeinden Ketsch und Brühl gewähren ihren Bürgern bereits diese Ermäßigung. Eine Hockenheimerin hatte angeregt, dies auch in der Rennstadt einzuführen. Oberbürgermeister Marcus Zeitler betonte aber, dass ein Wesenstest für bestimmte Hunderassen in Baden-Württemberg bereits obligatorisch sei und mit den von der Stadt geförderten Tests nichts zu tun habe.

Trotzdem hat der Angriff eines Kampfhunds auf einen jugendlichen Radfahrer in Leimen die Diskussion in dieser Hinsicht wohl befördert. "Wir belohnen damit auch einen Beitrag der Hundehalter zur Sicherheit auf unseren Straßen", sagte Zeitler. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

> Südlicher Stadteingang wird neu gestaltet: Die Gebäude am südlichen Stadteingang sollen umfassend neu gestaltet werden. An der Kreuzung Ringstraße und Obere Hauptstraße im Bereich des Med-Centers sollen vier Doppelhaushälften mit jeweils einer Wohnung, ein Wohn- und Geschäftshaus mit sechs Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten mit 14 Stellplätzen in Tiefgaragen sowie ein Einfamilienhaus entstehen. Die Räte waren sich mehrheitlich darüber einig, dass die Pläne des Investors eine erhebliche städtebauliche Verbesserung darstellen. "Das stellt ein gelungenes Facelifting dar und es entsteht dringend benötigter neuer Wohnraum in unserer Stadt", erklärte Ingrid Trümbach-Zofka (SPD).

Die Verwaltung hat auch vor, in diesem Bereich eine Tempo-30-Zone einzurichten. Bei drei Gegenstimmen und vier Enthaltungen wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan vom Gemeinderat beschlossen.

> Beratung über VRN-Nextbike wurde vertagt: Die Beratung über den Vertrag mit dem Fahrrad-Verleih-System VRN-Nextbike wurde von der Tagesordnung genommen. Die Begründung: Es fehlten wohl noch Informationen.

> Höhere Gebühren für die Wasserversorgung? Einstimmig grünes Licht gaben die Räte für die gemeinsame Ausschreibung mit den Stadtwerken der Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Oberen Hauptstraße. Der Jahresabschluss 2016 der Stadtwerke ist erfreulich: Insgesamt erzielte der Betrieb einen Gewinn von 531.238 Euro.

Die Konzessionsabgabe an die Stadt in Höhe von 760.663 Euro wurde komplett erwirtschaftet. Die Investitionen der Stadtwerke lagen bei 4,7 Millionen Euro im Berichtsjahr. Darunter waren 1,3 Millionen Euro, die in das Freizeitbad Aquadrom investiert wurden, um die Attraktivität des Bads zu steigern.

Bei der Wasserversorgung droht eine Gebührenerhöhung für das Jahr 2020. Über die Berechnung der neuen Gebühren will der Gemeinderat aber erst im Februar beraten.