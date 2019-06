Rhein-Neckar. (pol/mare) In den vergangenen Tagen waren Einbrecher wieder aktiv in der Region. Ob Jugendzentrum, Lagerhalle oder Tankstelle - die Langfinger machten vor nichts halt. Ein Überblick über den Polizeibericht.

Eppelheim: Ein oder mehrere bislang Unbekannte suchten zwischen Mittwoch und Sonntag, 21.30 Uhr, ein Jugendzentrum in der Schwetzinger Straße heim. Die Täter hatten sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen gemacht und gelangten so in das Gebäude, wo sie mehrere Türen aufbrachen. Sie stahlen diverse Musikutensilien - darunter Turntables, ein Mischpult und diverse Mikrofone. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugentelefon: 06221/34180 oder 06221/766377.

Heidelberg: Auf bislang nicht geklärte Art und Weise hatte sich ein Unbekannter zwischen Samstag und Sonntag, 19.30 bis 6 Uhr, Zutritt zu einer landwirtschaftlichen Lagerhalle verschafft, die auf einem Feldweg hinter der Haltestelle "Rohrbach-Süd" steht. Aus der Lagerhalle wurden Fahrzeugschlüssel und ein Bohrschrauber von noch unbekanntem Wert entwendet.

Anschließend machte sich der Unbekannte mit dem Diebesgut aus dem Staub.

Zeugentelefon: 06221/34180.

Altlußheim: In das Bürogebäude einer Fachfirma für Trockeneisreinigung "Am Sägewerk" brach ein Täter am Sonntag gegen 20 Uhr, ein. Der Einbrecher hatte mit Steinen ein Bürofenster beschädigt und war über dieses nach drinnen gelangt.

Während er mehrere Schubladen und Schränke durchwühlte, wurde er von einem Zeugen erwischt und auf sein Vorhaben angesprochen. Als der Zeuge dann die Polizei rufen wollte, flüchtete der Unbekannte sofort, rannte in Richtung Rewe-Parkplatz und stieg dort vermutlich auf ein schwarzes Fahrrad - eventuell ein Damenrad mit tiefem Einstieg. Damit fuhr dann weg.

Eine eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Der Einbrecher hatte bei seiner Flucht ein Smartphone mitgehen lassen.

Der Zeuge beschrieb den Unbekannten wie folgt: etwa 14 bis 15 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, dunkle kurze Haare. Er trug eine schwarze kurze Hose und ein weißes ärmelloses T-Shirt mit Aufdruck. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugentelefon: 06205/28600.

Mannheim: Montagnacht kurz vor 1 Uhr versuchte ein Langfinger, in eine Tankstelle in der Feudenheimer Straße einzubrechen. Der Täter versucht, die Eingangstür einzutreten. Davon ließ er jedoch jäh ab und flüchtete. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Zeugentelefon: 0621/718490.

Hockenheim: Zwischen Freitag und Samstag, 20 bis 11 Uhr, kletterte ein Einbrecher in der Reilinger Straße über den Maschendrahtzaun eines Gartengrundstückes, um an einen Geräteschuppen zu gelangen. Der Täter stahl aus dem Schuppen einen elektrischen Rasentrimmer, eine Motorsense und zwei Akkuschrauber. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugentelefon: 06205/28600.