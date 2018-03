Von Peter Wiest

Schwetzingen. Sie hatten alle etwas zu sagen: Jeder auf seine Art; durchaus Ernsthaftes und Nachdenkenswertes; darüber hinaus jede Menge Wissenswertes und nicht zuletzt auch immer wieder Humoriges. So kamen zwei Stunden blendender Unterhaltung zustande beim "Talk im Hirsch". Moderator Rolf Kienle hatte zum Thema "Geschichten, die das Leben schreibt" vier Gäste ins "Palais Hirsch" eingeladen, wie sie vordergründig kaum unterschiedlicher hätten sein können: Einen Arzt, einen ehemaligen Olympiasieger, einen Berufsmusiker mit Schwerpunkt Rock-Pop und einen Hochschul-Dekan mit einer Neigung zum Jazz.

Richtig unter die Haut gingen die Geschichten, die der Heidelberger Kinderherzchirurg Tsvetomir Loukanov zu erzählen wusste und die er in dem Buch "Hand aufs Herz" veröffentlicht hat. Acht bis zehn von 1000 Neugeborenen kommen mit einem Herzfehler auf die Welt, erfuhren die Zuhörer - allein 6000 pro Jahr in Deutschland. Nicht jedes Kind muss operiert werden, so Loukanov - wobei die Entscheidung darüber oft alles andere als leicht fällt.

Kommt es zur OP, ist sie meist ein Segen - auch wenn dabei schon mal ein Kind im Vorfeld davon spricht, dass "der dicke Doktor das doch nicht schafft", wie einer Geschichte mit Happy End aus dem Buch zu entnehmen ist. Dennoch sterben auch heute noch zwischen fünf und sieben Kinder von etwa 400 im Jahr, die Loukanov und sein Team operieren. "Das ist immer wieder und jedes Mal eine Tragödie", so der Arzt, "und trotzdem muss man schon am nächsten Tag wieder weiter machen."

Immer weiter machen war auch eine Maxime von Günter Haritz, der als Olympiasieger und mehrfacher Welt- und Europameister zur Radsportlegende wurde. Kabarettist Arnim Töpel hat eine Biografie über ihn geschrieben: "Weil der Arnim wisse gewollt hott, wie der Bu vun doo aus der Heidlberga Bauernsiedlung Neurott Olympiasiega hod werre kenne", so Haritz im breitesten Dialekt.

Jedes Mal, wenn ihm jemand zu verstehen gab, dass ihm so etwas ja überhaupt nicht zuzutrauen sei und er nicht das Zeug dafür habe, packte ihn der Ehrgeiz. "Ich montier’ sie alle auseinander", habe er sich geschworen. Das hat er denn auch tatsächlich geschafft. 1972 wurde er in München Olympiasieger im Bahn-Vierer.

"Wo ihr seid, ist gute Laune": Das könnte das Erfolgsrezept sein, mit dem Freddy Wonder mit seiner Combo seit 32 Jahren das Publikum begeistert. Das Leben als Musiker sei zwar oft anstrengend, aber genau das, was er immer habe machen wollen, so Wonder. Ob Rock’n’Roll tatsächlich jung halte, wollte Kienle wissen - um ein schmunzelndes "Guckt mich doch an" des 68-Jährigen als Antwort zu bekommen. Besonders freut er sich auf die bevorstehende Neuauflage seiner "Philharmonic Wonders", wenn er mit seiner Combo und den Frankfurter Sinfonikern am 7. März im Schwetzinger Rokoko-Theaterauftritt: "Das wird kein ’Rock meets Classic’ oder so was, sondern was ganz Eigenes mit Songs, die wir speziell dafür ausgesucht haben."

Für Hans Rück ist der Jazz Musik, die man viel zu selten zu hören bekommt. Auch wenn sich der Wirtschaftssoziologe, Tourismusexperte und Dekan an der Hochschule Worms schwerpunktmäßig mit internationalem Marketing beschäftigt: Die Musik hat als Hobby einen hohen Stellenwert für ihn. Längst gehört Rück zu den renommiertesten Jazz-Saxophonisten des Landes. Dem Jazz räumt er selbst einen höheren Stellenwert ein als etwa der Pop-Musik: "Die Konversation und der Dialog mit dem Publikum, dieses unmittelbare Erleben aus dem Moment heraus - das gibt’s so nur beim Jazz." Berufs-Musiker ist er dennoch nicht geworden: "Ich wollte halt auf Dauer nicht dieses Vagabundentum und ständig auf Achse sein."

Wie wundervoll es durchaus klingen kann, wenn Jazz und Pop sich treffen, bewiesen Wonder und Rück gemeinsam mit einer Version des Klassikers "Petite Fleur" - in einem klangvollen Finale dieses "Talk im Hirsch".