Rhein-Neckar/Taicang. (sha) Landrat Stefan Dallinger und Oberbürgermeister Wang Jianguo haben für den Rhein-Neckar-Kreis und die rund 800.000 Einwohner zählende Stadt Taicang in China eine Absichtserklärung zur Gründung von partnerschaftlichen Beziehungen unterzeichnet.

"In der großen Verantwortung für den Weltfrieden, die Freundschaft zwischen Deutschland und China und im Bewusstsein für mögliche Beiträge für die gedeihliche Entwicklung der beiden Kommunen bekräftigen diese den Willen, sich einander näher zu kommen und auf verschiedenen Gebieten - unter anderem bei der Bildung und Ausbildung, Kultur, Wirtschaft und Tourismus - in Austausch zu treten und nach Prüfung auf beiden Seiten, eine Partnerschaftserklärung zu unterzeichnen", heißt es in der Absichtserklärung.

Die Volksrepublik China, betonte Landrat Dallinger, sei als zentraler industrieller Partner in Asien von herausragender Bedeutung für Baden-Württemberg. Besonders freue er sich über die zahlreichen Kooperationen zwischen Unternehmen und Städten und Gemeinden mit den positiven Folgen für Wachstum und Beschäftigung in Baden-Württemberg.

"Auch der Rhein-Neckar-Kreis möchte diese gewinnbringende wirtschaftliche und kommunale Zusammenarbeit, die zwischen Baden-Württemberg und der Provinz Jiangsu besteht, pflegen und ausbauen", sagte Dallinger.

Bereits seit sieben Jahren existiert eine Schulpartnerschaft zwischen der Hubert-Sternberg-Schule (HSS), eine berufliche Schule in der Trägerschaft des Rhein-Neckar-Kreises in Wiesloch, und der Jiangsu Taicang Secondary Vocational School, die rund 3500 Schüler und Auszubildende umfasst und ein ähnliches Unterrichtsangebot hat.

"Insbesondere der Austausch bei den verschiedenen Ausbildungsangeboten und in der Kulturarbeit ist ein wichtiges Fundament für eine fruchtbare Zusammenarbeit, weil er Ängste abbaut und Verständnis zwischen den Partnern weckt", erläuterte der Landrat seine Intension für das künftige Zusammenwirken.

Bis Februar 2019 will man ein gemeinsames Papier erarbeiten, und bei einem Gegenbesuch in Taicang, zu dem Wang Jianguo eingeladen hat, die Urkunde zur Gründung der kommunalen Partnerschaft unterzeichnen.