Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Der Name war von Anfang an Programm - und das ist er bis heute geblieben. Denn auch wenn es laut Südwestrundfunk schon seit einiger Zeit offiziell schlicht als SWR 4 Baden-Württemberg auf Sendung geht: Für die Menschen zwischen Odenwald und Pfälzerwald ist es ihr "Kurpfalz-Radio". Vor fast 40 Jahren - am 9. Mai 1979 morgens um 6.05 Uhr - hat es als erstes öffentlich-rechtliches Regionalprogramm überhaupt in Deutschland den Betrieb aufgenommen. Zehn Jahre lang wurde es von der Villa Bosch in Heidelberg aus gesendet.

Im Februar 1989 zog das Studio dann um und informiert die Hörer seither vom damals neu gebauten Sendehaus am Mannheimer Stadteingang an der Wilhelm-Varnholt-Allee: montags bis freitags von 5.30 bis 17.30 Uhr jeweils zur halben Stunde mit den Regionalnachrichten; außerdem in zwei Sendeblöcken zwischen 12.30 und 13 Uhr sowie zwischen 16 und 17 Uhr mit aktuellen Meldungen, Berichten, Hintergründen und Kommentaren zu den Ereignissen in der Region.

Gestartet ist das Ganze bereits 1975 als Pilotprojekt zur Bundesgartenschau in Mannheim. Ein halbes Jahr lang strahlte der damalige SDR ein regionales Frühmagazin aus. Dieses fand so großen Hörerzuspruch, dass man vier Jahre später mit dem subregionalen Versuchsprogramm "Kurpfalz-Radio" loslegte. Es war zunächst auf drei Jahre angelegt - daraus sind inzwischen fast vier Jahrzehnte geworden. "Kurpfalz-Radio" war letztlich aufgrund seines Erfolgs auch Modell für andere Regionalradios im Südwesten - und darüber hinaus in der gesamten ARD. Als "Mutter aller Regionalradios" hat es somit deutsche Hörfunkgeschichte geschrieben.

"SWR 4 Kurpfalz-Radio" erfreute sich vom ersten Sendetag an einer breiten und teilweise sehr differenzierten Kundschaft. Bereits als es an den Start ging, hatte es zwei unterschiedliche Hörerschichten: zum einen diejenigen, die zwar die Aktualität und die Hintergrund-Informationen des Nachrichtenteils zu schätzen wussten und deshalb konsequent jeweils zur halben Stunde einschalteten, allerdings die gespielte Musik als langweilig bis abschreckend empfanden. Und danach gleich wieder einen anderen Sender suchten.

Zum anderen waren da aber auch die überwiegend älteren Menschen, die sich den ganzen Tag lang nicht satt hören konnten an fast ausschließlich deutschen Hits und Schlagern; ab und an durchsetzt mit volksmusikalischen Klängen. Rock und Pop war dagegen lange fast komplett tabu auf dieser Welle - was sich seit einigen Jahren allerdings geändert hat. Jetzt spielt SWR 4 zumindest Oldies dieses Genres, zum Beispiel die Beatles, und ab und an sogar eingängige Pop-Songs internationaler Künstler wie etwa Elton John.

Letzteres ist auch ein Beleg dafür, dass der Sender bemüht ist, mit der Zeit zu gehen - und auch weiterhin einen Weg zu finden sucht zwischen Tradition und Moderne. Dass in der Branche eine Umstellung auf multimedial verbreitete Inhalte unabdingbar geworden ist, hat man dabei längst erkannt. So produzieren die meisten Hörfunk-Mitarbeiter in Mannheim seit Langem auch Filmberichte für das SWR-Fernsehen und Online-Kanäle des Senders.

Nach wie vor verstehen sich die Macher des "Kurpfalz-Radios" dabei als "Stimme der Region", wie sie stolz betonen. Und sie werden von den Nutzern auch als solche empfunden - selbst wenn sie längst beileibe nicht mehr das einzige Regional-Radio senden. "Das SWR 4-Regionalprogramm hat einen festen Platz im Leben der Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar", sagt Christian Knapp, stellvertretender Leiter des SWR-Studios Mannheim-Ludwigshafen.

Er legt dabei gleichzeitig großen Wert darauf, dass die Hörfunk-Mitarbeiter schon länger über das Radio hinaus Inhalte für Online erstellen und multimedial arbeiten, wodurch Themen aus der Region weit über diese hinaus verbreitet werden. Nicht zuletzt, um diesem Anspruch weiterhin gerecht zu werden, wird der SWR bis Ende 2022 aus dem renovierungsbedürftigen und mit dem Technoseum verwobene Funkhaus an der Wilhelm-Varnholt-Allee ausziehen.

Bis dahin entsteht ein Neubau in der Mannheimer Neckarstadt nahe des Universitätsklinikums, der den Mitarbeitern alle wichtigen räumlichen und technischen Voraussetzungen bieten soll, kündigt Christian Knapp an.