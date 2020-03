Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Immer wenn die Traditionsmannschaften SV Waldhof und 1. FC Kaiserslautern aufeinandertreffen, herrscht im Mannheimer Polizeipräsidium "Alarmstufe Rot". Die gefürchtete Konfrontation der Fanatiker beider Clubs wird am Samstag allerdings im Keim erstickt. Zehn Festnahmen wegen Beleidigung, Körperverletzung, Landfriedensbruch und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sind aktenkundig. Eine massive Präsenz der 1000 Ordnungskräfte, ihre clevere Taktik der strikten Lagertrennung und das Unentschieden in der Partie haben größeren Schaden verhindert. Auf ein Neues in der nächsten Saison – falls der Waldhof nicht aufsteigt.

Bereits vor 9 Uhr zeigen blau-schwarze Rauchfahnen vor dem Mannheimer Schloss, dass den Ordnungshütern ein anstrengender Tag bevorsteht. Rund 700 Anhänger der Heimmannschaft "glühen" unter den Augen der Polizei vor. Sie haben das brisante Südwest-Derby als "Schlachtfest für Lauternschweine" angekündigt. Als sie nach einer Stunde in Richtung Carl-Benz-Stadion loslaufen, hinterlassen sie Scherbenhaufen und einen Berg Pfandgut. Der Wert der Mehrwegflaschen hätte leicht für einen Familienkurzurlaub ausgereicht.

Beim vier Kilometer langen Marsch durch die Innenstadt zieht dann die 2000-köpfige Menge aus Hooligans, Ultras und Mitläufern grölend ihre Spur durch die City. Dutzende Rauchtöpfe werden gezündet, Pyrotechnik fliegt, und eine Polizistin erleidet ein "Knalltrauma". Entlang der Augustaanlage bleiben nur wenige Hauswände und Bäume vor urinierenden Bierfreunden sicher.

Schwarz gewandete Waldhof-Anhänger zündeten vor dem Spiel Rauchtöpfe, während die Lauterer im Stadion bengalische Feuer ansteckten. Foto: Deines ​

Spätestens als die Sprechchöre beginnen, entlarvt sich der als "Demonstration gegen Rassismus und Gewalt" beim Ordnungsamt angemeldete Zug als Realsatire. Das Wort "Hurensohn" hat inzwischen allerorten Hochkonjunktur. Die blau-schwarzen "Demonstranten" nutzen den Begriff ständig, um die Pfälzer zu beleidigen. Schließlich gelangt der Umzug nicht zuletzt dank der kompromisslosen Art der Polizeigewalt in Kampfmontur fast ohne weitere Zwischenfälle ins Stadion. Unter noch ungeklärten Umständen, vermutlich aber durch einen gezielten Steinwurf Unbelehrbarer, geht bei der Einfahrt des Mannschaftsbusses der Roten Teufel eine Scheibe zu Bruch. Glücklicherweise wird keiner der Insassen verletzt.

Die Gästefans, die sich ebenfalls schon morgens in Ludwigshafen einstimmen, schleust die Polizei auf sicheren Geheimwegen zur Veranstaltungsstätte. Die meisten der 3400 "Roten Teufel" reisen mit der Bahn an. Gewaltbereite Hitzköpfe, die in roten Trikots über die Rheinbrücke laufen wollen, haben Pech. Auch sie müssen die S-Bahn nehmen und kommen abseits der wartenden Waldhof-Ultras mit bereitgestellten Shuttlebussen auf die Gästetribüne.

Das Stadion selbst bleibt vor, während und nach dem Spiel ein lärmender Hexenkessel. Vor mehr als 23.000 Zuschauern zünden Chaoten im Kaiserslauterner Block bengalische Feuer, stecken eine Vereinsfahne des Gegners in Brand, skandieren "Waldhof verrecke" und schießen Feuerwerk auf den Rasen. Der beißende Qualm sorgt für Spielverzögerungen.

Lange nach dem Abpfiff des Kurpfalzderbys, das 1:1 endet, feuern Hooligans Leuchtmunition in Richtung des Mannheimer Blocks. Als Spinner in Rot schließlich gewaltsam ein Fluchttor zum Spielfeld aufbrechen und den Platz stürmen wollen, greifen die Einsatzkräfte durch und beenden die Aktion ebenso professionell wie einen letzten Angriffsversuch von Waldhöfer Heißspornen.

Erst Stunden nach dem als "Hochrisikospiel" klassifizierten Derby kehrt Ruhe ein. "Die intensive Vorbereitung aller beteiligten Institutionen und die enge Zusammenarbeit mit dem SV Waldhof Mannheim haben sich aus meiner Sicht absolut gelohnt. Unser taktisches Konzept ging auf", resümiert ein zufriedener Polizeidirektor Dirk Herzbach.

Neben den 300 Vereinsordnern im Stadion sind 700 Polizeibeamte, 300 Bundesbeamte, eine Reiterstaffel und ein Hubschrauber in Alarmbereitschaft. Dabei stehen neben den Mannheimer Kräften auch Kollegen des Polizeipräsidiums "Einsatz" aus Göppingen, des Polizeipräsidiums Stuttgart sowie Einheiten der rheinland-pfälzischen Polizei an vorderster Front.