Kein Durchgang zu Busfahrern in Heilbronn. Foto: zg

Stuttgart/Region Heidelberg. (dpa/RNZ) Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, ändern Verkehrsverbünde im Land ihre Türpolitik. Busunternehmen etwa im Stuttgarter Verbund oder in der Region Karlsruhe sowie in Konstanz lassen ihre Fahrgäste nur noch an den hinteren Türen ein- und aussteigen. Das soll die Ansteckungsgefahr für Busfahrer und Fahrgäste senken, wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart mitteilte.

In den Bussen sollen auch bis auf Weiteres keine Tickets mehr verkauft werden - nur noch im Vorverkauf etwa über den Automaten oder das Handy. Auch die städtischen Verkehrsbetriebe in Baden-Baden haben den Vordereinstieg und den Fahrscheinverkauf in den Bussen eingestellt. Der Fahrerbereich und die erste Sitzreihe werden demnach abgesperrt.

"Wir möchten mit dieser Maßnahme unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer möglichen Infektion schützen und den Betrieb unserer Verkehrsmittel so lange wie möglich aufrecht erhalten", sagte Stephanie Schulze, die Personalchefin der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft.

Auch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) trifft neben der verstärkten Hygienemaßnahmen weitere Vorkehrungen. So sollen der kontrollierte Vordereinstieg bei Bussen ab Samstag, 14. März, ausgesetzt werden und Straßenbahntüren sich automatisch öffnen. Ziel sei es, "weiterhin einen stabilen und leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr im Verkehrsgebiet anbieten zu können", so die RNV. Fahrscheine können daher vorerst nicht beim Busfahrer gekauft werden. Die RNV bittet ihre Kunden, "ihre Fahrscheine bereits im Vorfeld der Fahrt zu erwerben" und verweist insbesondere auf die digitalen Kanäle, wie die eTarif-App oder die Handy-Ticket-App, mittels derer der Fahrscheinkauf bargeldlos möglich sei - neben Verkaufsstellen und Automaten. Weitere Infos hierzu gibt es unter www.rnv-online.de/tickets.

Gegenseitige Rücksichtnahme besonders wichtig

"Da im ÖPNV viele Menschen auf begrenztem Raum zusammenkommen, ist in der aktuellen Situation gegenseitige Rücksichtnahme oberstes Gebot", teilt die RNV weiter mit und bittet ihre Fahrgäste um die Berücksichtigung der bekannten Hygieneempfehlungen. Dazu gehören unter anderem das Niesen oder Husten in die Armbeuge, das regelmäßige Händewaschen und der Verzicht auf Händeschütteln oder sonstigen, vermeidbaren Körperkontakt, heißt es weiter.