Region / Stuttgart. (dpa/lsw/RNZ) Das Sturmtief "Zeynep" hat auch in der Region und im Südwesten Feuerwehren und Polizei in Atem gehalten. Menschen kamen in der Nacht zum Samstag nach ersten Informationen zum Glück nicht zu Schaden.

Die Feuerwehr in Bammental war auf den Gleisen der Deutschen Bahn tätig. Hier wurde eine Oberleitung durch den Sturm beschädigt.

Die Feuerwehr Sandhausen und Walldorf sicherten ein Wohngebäude. Durch den Sturm hatten sich Hausfassadenteile gelöst. Ein weiteres drohte herabzustürzen. Durch das Eingreifen der Feuerwehrleute konnte das aber verhindert werden.

Das Polizeipräsidium Mannheim meldete insgesamt 97 witterungsbedingte Einsätze bis in die späte Nacht. Bei der Mehrzahl der Einsätze waren Bäume umgestürzt oder Äste von Bäumen abgebrochen und blockierten Straßen.

Des Weiteren wurde über eine Vielzahl umgestürzter Baustellenabsperrungen berichtet. Die gemeldeten Gefahrenstellen wurden durch den Einsatz der Polizei und der Feuerwehren abgearbeitet und die blockierten Straßen wieder freigegeben.

Die Stuttgarter Feuerwehr entfernte nach eigenen Angaben zahlreiche Bäume von Straßen und Schienen. Im Norden der Landeshauptstadt stürzten ein Blechdach mit einer Fläche von 60 Quadratmetern und zwei Kamine auf Autos. Die Stadt warnte, es könnten weiter Äste herabstürzen.

In Böblingen fiel ein Baum auf eine Stromleitung und löste damit eine kurzfristige Unterbrechung der Stromversorgung aus, wie die Polizei berichtete. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim gab es Einsätze, weil Bäume oder Baustellenabsperrungen umgestürzt waren. Im Karlsruher Norden wurde das Flachdach eines Mehrfamilienhauses vom Wind größtenteils weggerissen, wie die örtliche Branddirektion mitteilte.

"Zeynep" brachte auch im Südwesten extreme Orkanböen. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mitteilte, wurde auf dem Feldberg im Schwarzwald eine Böe gemessen, die 137,5 Kilometer pro Stunde erreichte.

Glücklicherweise verursachte der Sturm lediglich Sachschäden. Größere Ereignisse oder Personenschäden sind bisher nicht bekannt.