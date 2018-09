Rhein-Neckar. (pol/pr/mare/fre/bmi/mün) Der Sturm am Sonntagabend hat in der Region seine Spuren hinterlassen. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt und Straßen überflutet. Bauzäune wurden umgeweht und Ziegel von Dächern geblasen. Auch viele Keller liefen voll, sodass die Feuerwehren am Nachmittag und Abend jede Menge zu tun hatten. Sturmtief „Fabienne“ war mit Böen und Starkregen über die Region gefegt und sorgte auch für die Sperrung von Bundes- und Kreisstraßen.

Die Rettungsdienste mussten im Stadtkreis Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis zu 185 Einsätzen ausrücken, teilt die Polizei mit. Im Neckar-Odenwaldkreis und rund um Heilbronn wurden die Hilfskräfte 124 Mal gerufen. In Baden-Württemberg gingen am Sonntag rund 1100 Notrufe bei der Polizei ein, die zu Einsätzen führten. Bei den Feuerwehr-Leitstellen waren es 1600 Notrufe.

Verletzte gab es auf der Bundesstraße B39 zwischen Sinsheim und Kirchardt sowie auf der Kreisverbindungsstraße K4190 zwischen Epfenbach und Waldwimmersbach. Hier stürzte eine Buche auf einen voll besetzten VW Tiguan. Ein vierjähriger Junge, der in dem Auto saß, wurde vom eingedrückten Dach des Fahrzeugs getroffen und erlitt dabei ein Schädelhirntrauma. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Heidelberger Chirurgie geflogen - er soll in Lebensgefahr schweben. Zwei weitere Insassen wurden ebenfalls schwer verletzt. Die Straße wurde danach für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei blieb die Strecke für die ganze Nacht gesperrt. Der zertrümmerte VW musste zunächst an der Unfallstelle bleiben. Zu groß war die Gefahr für die Einsatzkräfte, dass weitere Bäume fallen.

Zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Kirchardt waren gleich mehrere entwurzelte Bäume auf einen Citroën gestürzt, der in ein Waldstück eingebogen war. Eine Person kam dabei zu Schaden.

Im Sinsheimer Birkenwaldweg stürzten zwei Bäume auf ein fahrendes Auto. Die 25-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt, der Beifahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden

Beeinträchtigungen im Bahnverkehr: In der Nacht zu Montag waren noch die Fernverkehrsstrecken zwischen Mannheim und Mainz sowie zwischen Stuttgart und Nürnberg gesperrt. Am Sonntagabend hatte es auch zwischen Heidelberg und Frankfurt beziehungsweise Mannheim und Frankfurt Unterbrechungen und Verspätungen gegeben.

Auf der Autobahn A5 in Richtung Karlsruhe durchschlug ein Baumgegen 17.45 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen die Lärmschutzwand. Es kommt aktuelle zu Behinderungen im Verkehr.

In Heidelberg musste die Feuerwehr zu 40 Einsätzen ausrücken. Vor allem die Stadtteile Altstadt, Ziegelhausen, Schlierbach, Kirchheim, Rohrbach und Boxberg waren betroffen. Dort knickten größere Äste und Bäume um und beschädigten unter anderem auch parkende Autos. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt, berichtet die Feuerwehr. Rund 90 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr waren bis in den späten Abend im Heidelberger Stadtgebiet im Einsatz.

Die S-Bahnstrecke Heidelberg-Neckargemünd wurde am Sonntagabend zeitweise gesperrt. Abgebrochene Bäume drohten auf die Gleise abzurutschen. Nach Freigabe der Strecke durch den alarmierten Notfallmanager der Deutschen Bahn konnten die Bäume gesichert und zur Seite geräumt werden.

In Eppelheim hielt „Fabienne“ rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr auf Trab, wie Kommandant Uwe Wagner sagte. In der Wieblinger Straße entwurzelte der Sturm eine schätzungsweise 20 Meter hohe Tanne – sie stürzte auf den Anbau eines nahen Hauses. Beim ASV-Sportplatz fiel ein Baum auf ein Auto. Dachziegel wurden in der Schillerstraße aus ihrer Verankerung gewirbelt. Ein Dachfirst wurde derart löchrig, dass aus Edingen die Drehleiter angefordert wurde, um das Dach provisorisch zu sichern.

In Weinheim an der Bergstraße musste eine Verbindungsstraße von der Feuerwehr vorsorglich gesperrt werden, weil sich Gerüstteile eines Neubaus für 24 Wohnungen gelöst hatten. Manche ignorierten nach Angaben der Feuerwehrleute aber die Warnungen, dass hier akute Lebensgefahr besteht.

Eine Lifestyle-Messe unter freiem Himmel am Weinheimer Waidsee schloss am Nachmittag vorzeitig für die Besucher – ebenfalls aus Sicherheitsgründen. In Heidelberg wurde eine Veranstaltung zum Weltkindertag, die jedes Jahr von Stadt und Kulturfenster auf der Neckarwiese organisiert wird, schon im Vorfeld abgesagt.

Die Folgen des Sturmtiefs beeinträchtigten auch den Nahverkehr. Auf Strecken der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) kam es zu Verspätungen. Etwa auf der Buslinie 33 und der Bahnlinie 5.

In Neckargemünd gab es keine Verletzte zu beklagen, sondern überall nur reine Sachschäden, teilt Stadtbrandmeister Frank Merkel mit. Das war keine Selbstverständlichkeit angesichts von knapp 30 Einsätzen: „Von umherfliegenden Dixie-Klo bis zu umgestürzten Bäumen war alles dabei.“ Überall im Stadtgebiet fielen Bäume auf geparkte Autos und sorgten auf der Bundesstraße 45 sowie auf der Kreisstraße K4162 in Richtung Waldhilsbach für Sperrungen. In der Altstadt war die Hauptstraße zwischen Hanfmarkt und Neckarstraße bis in den späten Abend gesperrt.

Dort war die Wehr mit der Drehleiter im Einsatz, weil die Böen Dachziegel von der evangelischen St. Ulrichskirche und den umliegenden Gebäuden gelöst hatten. Der Verkehr wurde über den Hollmuthtunnel umgeleitet. Und erst im Laufe des heutigen Tages soll die Straße zwischen Neckarhäuserhof und Haag wieder freigegeben werden.

Der starke Regen sorgte zudem für Überschwemmungen, unter anderem in Rainbach und auf der B45 auf Höhe der Eisenbahnbrücke. Mobiler als gewünscht war gestern auch das erwähnte Klohäuschen, das der Sturm beim Profi-Markt auf die B45 wehte. Insgesamt waren von den vier

Foto: Feuerwehr Nußloch

Abteilungen der Wehr fast 100 Freiwillige im Einsatz.

In Nußloch begrub ein Baum in der Walldorfer Straße ein Auto unter sich. Glücklicherweise saßen in ihm keine Menschen. Auf den Panoramaweg kippte ein Baum und musste von der Feuerwehr in kleine Stücke gesägt werden.

In Bammental stand neben eines Teils der Hauptstraße – mal wieder – auch die Unterführung beim Rewe-Markt unter Wasser. Laut Feuerwehrkommandant Timo Winkelbauer war der Verkehr hier für rund 90 Minuten unterbrochen. Von acht Einsätzen berichtete Gruppenführer Tim Beck: In der Bahnhofstraße blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn, in der Industriestraße kippten ein Bauzaun und weitere Baustelleneinrichtungen auf die Straße.

Screenshot: RNZonline

In Schönau warnte die Feuerwehr in Schönau über die sozialen Netzwerke. Zwischen Schönau und dem Ortsteil Lindenbach kippte ein Baum auf die Landesstraße L 535, berichtete Einsatzleiter Dirk Happes; da war nur noch eine Fahrspur befahrbar. In den Kreuzwiesen knickte in 2,5 Metern Höhe ein Baum ab und am Hammerweiher streifte ein Laubbaum beim Umfallen einen Wohnwagen.

Zwischen Thalheim und Untergruppenbach stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

In etlichen weiteren Gemeinden tobte das Unwetter, wie die RNZ-Leser auf Facebook mitteilten. So stürmte es gewaltig etwa in Leimen, Eppingen, Waldbrunn, Speyer. Auch Mosbach wurde vom Orkan getroffen, wie RNZ-Leser Carsten Efing per Video festhielt:

Der Bahnverkehr wurde derweile erheblich eingeschränkt: So waren beispielsweise die Strecken Frankfurt/Main-Heidelberg sowie Mainz-Worms-Mannheim sowie Aschaffenburg-Würzburg und Würzburg-Nürnberg in beiden Richtungen gesperrt.

Update: 24. September 2018, 8.46 Uhr