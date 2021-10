Eschelbronn/Epfenbach. (luw) Weil ein Bagger bei Tiefbauarbeiten ein Kabel beschädigt hat, ist in mehreren Orten der Region rund um Heidelberg am Montagnachmittag der Strom ausgefallen. Zudem rückte die Feuerwehr aus, da die folgende "Spannungsverschiebung" laut einer Pressesprecherin des zuständigen Energieversorgers Syna für Rauchentwicklung in einer Trafostation in der Meckesheimer Daimlerstraße sorgte.

Wie die Syna nun mitteilte, wurde am Montag gegen 15.11 Uhr unter anderem in Teilen Meckesheims samt Ortsteil Mönchzell, von Neckargemünd und seinen Stadtteilen Dilsberg sowie Mückenloch, von Spechbach und von Wiesenbach, Eschelbronn und Epfenbach die Stromversorgung unterbrochen. Ursache war demnach der durch einen Baggereinsatz verursachte Schaden an einem Kabel. "Mithilfe von Netzumschaltungen konnte das Team der Syna den Großteil der Betroffenen nach rund 90 Minuten wieder mit Strom versorgen", heißt es weiter. Um 18.47 Uhr war die Versorgung demnach wieder vollständig hergestellt.

Die Meckesheimer Feuerwehr rückte in die dortige Daimlerstraße aus: Im Industriegebiet war man zunächst von einem "Elektroanlagenbrand" ausgegangen. "Bei unserer Ankunft rauchte es am Trafohäuschen", erklärte die Feuerwehr. Der Löscheinsatz wurde lediglich vorbereitet, denn die Überprüfung mit der Wärmebildkamera habe keine weitere Brandgefahr offenbart. So habe man den Einsatz danach an den für die Reparatur zuständigen Techniker der Syna übergeben.