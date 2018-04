Am Mittwochmorgen folgten etwa 3000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes dem Streikaufruf. Am Paradeplatz versammelten sie sich zur offiziellen Kundgebung. Die Kunststraße war für den Verkehr gesperrt. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Kurz vor 8.30 Uhr kommt der erste Demonstrationszug am Mannheimer Paradeplatz an. Bereits eine Stunde zuvor haben sich Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes an verschiedenen Stellen, darunter Hauptbahnhof und Gewerkschaftshaus, getroffen. Viele tragen Streik-Laibchen, schwenken Fahnen und machen Lärm mit Trillerpfeifen. Nach und nach strömen die einzelnen Gruppen auf den zentralen Platz in der Innenstadt. Am Ende werden es an die 3000 Menschen sein, die an diesem Morgen ihre Arbeit niedergelegt haben. Besonders beeindruckend ist der Zug der orangenen Wagen der Abfallwirtschaft. Aus dem Lautsprechern auf dem Kundgebungswagen, der quer über der Kunststraße steht, dröhnt laute Musik: "Ein Hoch auf uns".

Die Metropolregion Rhein-Neckar ist ein Streikschwerpunkt. Straßenbahnen und Busse stehen in den Depots, die Kindertagesstätten sind geschlossen, ebenso viele Büros der Stadtverwaltung. Das sorgt bei einigen Bürgern für Unmut, das ist den Verdi-Gewerkschaftsfunktionären durchaus bewusst: "Der öffentliche Dienst stellt sicher, dass die Infrastruktur funktioniert", ruft Peter Erni, Mannheimer Verdi-Sekretär. "Aber das gibt es eben nicht für umsonst." Tatsächlich sind fast alle Fachbereiche der Mannheimer Stadtverwaltung vertreten, dazu kommen die Mitarbeiter der Eigenbetriebe wie Nationaltheater, Abfallwirtschaft oder Friedhöfe.

Delegationen aus Heidelberg sowie Kommunen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, darunter Hemsbach und Ilvesheim, sind angereist. Mitarbeiter des Uniklinikums, der Feuerwehr, der Altenpflegeheime und der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord haben sich dem Streik angeschlossen, ebenso die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar. "Ein tolles Bild", freut sich Jürgen Lippl, stellvertretender Geschäftsführer von Verdi Rhein-Neckar.

Mit dabei sind Melanie Dosch, Hannah Bauer und Katrin Bünting vom Mannheimer Jugendamt. "Es ist toll, dass so viele Kollegen da sind", sagt Melanie Dosch, Allerdings habe sie insgesamt mit mehr Teilnehmern gerechnet. "Es wäre schön gewesen, wenn wir für den Marsch auch so einen Musiktruck gehabt hätten, wie die Azubis vor ein paar Wochen", fügt Hannah Bauer hinzu. Die Frauen finden die Forderungen der Gewerkschaften des öffentlichen Diensts gerechtfertigt.

Die wollen sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Zudem sollen Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro im Monat erhöht werden. Nach zwei Verhandlungsrunden ist keine Einigung in Sicht. "Deshalb ist Streik die einzige Antwort", betont Erni.

Viele Bürger, die sich jetzt beklagten, machten meist sich keine Gedanken darum, wie hart der Job eines Müllmanns oder einer Krankenschwester sei und was dafür am Ende des Monats herauskomme. Die mangelnde Wertschätzung beklagt auch Straßenbahnfahrer Sascha Wiesner. "Alle finden es selbstverständlich, dass die Bahnen immer fahren, heute eben mal nicht." Er wünscht sich, dass er für seine Arbeit, die er auch nachts und an Feiertagen verrichtet, entsprechend entlohnt wird.

Verdi-Chef Frank Bsirske war am Mittwochmorgen nach Mannheim gekommen. Foto: Gerold

Dafür kämpft an vorderster Front Frank Bsirske, der Bundesvorsitzende von Verdi, der an diesem Morgen nach Mannheim gekommen ist. "Der öffentliche Dienst ist abgehängt von der Einkommensentwicklung", erklärt er. Der Wirtschaftsboom spüle auch Geld in die Kassen der Kommunen: "Unsere Forderungen sind finanzierbar." Der öffentliche Dienst müsse auch in Zukunft attraktiv sein, sonst fände sich aufgrund des Fachkräftemangels bald kein Nachwuchs mehr. "Die Einkommensbedingungen müssen verbessert werden. Ich erwarte einen großen Sprung vor allem für die unteren und mittleren Einkommensschichten."

Er setzte voraus, dass jetzt Bewegung in die Verhandlungen komme, so Bsirske. Allerdings habe die Arbeitgeberseite bis jetzt noch nicht einmal ein Gegenangebot gemacht. "Wir erwarten, dass diese Blockadeposition aufgegeben wird. Falls nicht, sind wir bereit und in der Lage auf diese Eskalation zu antworten." Mit anderen Worten: Weitere Streiks könnten folgen. Die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit ist für den 15. und 16. April angesetzt.

Peter Erni gibt sich kämpferisch: "Wir wollen nicht unbedingt, aber wir können, wenn es sein muss." Dann begleitete er Frank Bsirske von der Bühne. Der muss jetzt schnell nach Ludwigshafen, dort warten bereits ungefähr 2000 Streikende auf dem Theaterplatz. Nach seinem Abgang schallt wieder Musik aus den Boxen: "Bruttosozialprodukt".