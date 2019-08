Von Carsten Blaue

Mannheim. Dieter Schäfer war gerade im Internet. Er hat gelesen, dass sich Busse in Städten künftig ihre Spuren mit E-Scootern teilen sollen. Einer der vielen Vorschläge von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), mit denen er den Straßenverkehr in Deutschland ändern will. Schäfer muss lachen: "Manche haben Ideen." Man sieht das Kopfschütteln des Leiters der Mannheimer Verkehrspolizeidirektion förmlich durchs Telefon. Scheuer will auch Bußgelder erhöhen. Schäfer findet das eigentlich nicht schlecht, hat allerdings auch so seine Zweifel.

"Der Ansatz ist grundsätzlich richtig", sagt Schäfer. Erzieherische Maßnahmen im Straßenverkehr seien geboten in Zeiten, in denen Leute auf E-Scootern während der Fahrt mit dem Handy telefonieren. Andererseits gibt Schäfer aber zu bedenken, dass selbst das höchste Bußgeld nichts bringt, wenn es nur auf dem Papier steht. Dann halte sich niemand an so etwas wie ein Handy-Verbot. Sprich: Man muss die Sanktion durchsetzen können. Und das geht nur mit Kontrollen. Und die gehen wiederum nur mit genug Personal. Das hätten vielleicht die kommunalen Ordnungsdienste. Die Polizei aber sicher nicht.

Das Parken auf Rad- und Fußwegen hält der Polizeidirektor für ein ärgerliches Problem. Er erinnert sich noch an die Zeit, als es unweit der Cerny-Brücke in Heidelberg einen Bäcker gab, vor dem die Autos mal schnell geparkt wurden, um Brötchen zu holen. Heute sind es auch die vielen Sprinter auf ihren Auslieferfahrten, die komplette Radwege blockieren, um ihre Pakete abzugeben. In solchen Fällen ein höheres Bußgeld auch über Kontrollen durchzusetzen, würde in Heidelberg funktionieren, so Schäfer. Weil die Stadt die personellen Möglichkeiten dazu habe und außerdem eine starke Radfahr-Lobby.

Bei Radfahrern selbst, so glaubt Schäfer, sei die Bequemlichkeit und Suche nach dem kürzesten Weg auch durch die besten Kontrollen langfristig nicht zu ändern. Wenn die Polizei zwischen dem Heidelberger Hauptbahnhof und dem Neuenheimer Feld auf der Mittermaier- oder der Berliner Straße für drei Wochen auf dem linken Radweg kontrollieren würde, wo viele entgegen der Fahrtrichtung fahren, dann würden sie vielleicht für eine Woche auf die rechte Seite wechseln: "Doch dann sind sie wieder drüben unterwegs."

Was das Bilden von Rettungsgassen angeht, hat Schäfer ein Problem damit, den Moralapostel raus zu hängen. Weil er weiß, dass es nicht immer am Unwillen liegen muss, wenn die Lücke für die Rettungskräfte nicht geöffnet wird: "Manchmal ist es doch so, dass sich ein Stau zunächst ohne ersichtlichen Grund bildet und dann auch wieder auflöst." Ganz anders fällt sein Urteil über diejenigen aus, die Rettungsgassen befahren: "Diesen werfe ich Vorsatz vor. Solch ein Verhalten ist grob verkehrswidrig und gewissenlos."