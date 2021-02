Karlsruhe. (cab)Eines hat die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht geschafft: die großen Straßenbauprojekte in der Metropolregion ins Stocken zu bringen. Im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis sowie im Einzugsbereich der Städte Mannheim und Heidelberg ließ das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) kräftig weiterbauen. "Und wir gehen davon aus, dass wir auch in diesem Jahr die dringend nötigen Maßnahmen wie geplant durchführen können", sagt laut einer RP-Mitteilung der Leiter des Baureferats Nord, Bernd Braun. Also werden Bund und Land auch 2021 wieder Millionen in die Hand nehmen, um Fahrbahnen zu erneuern, neue Straßen und Brücken zu bauen oder diese zu sanieren. Baustellen gibt es im wahrsten Wortsinne genug dafür. Und wie immer wird es Staus und Umleitungen geben. Aber es muss eben sein.

Zwar hat die Pandemie begonnene Arbeiten kaum behindert. Wohl aber die Planung für Neues. So musste das RP bei den Abstimmungen mit den zuständigen Verkehrsbehörden, den Kommunen, den Landkreisen, der Polizei sowie den Verkehrsbetrieben mit großen Einschränkungen bei den nötigen Terminen vor Ort leben. Also gibt es hier und da noch Absprachebedarf, was zu zeitlichen Verschiebungen einzelner Maßnahmen führen kann. Aber am grundsätzlichen Fahrplan ändert das nichts.

Die beiden größten Straßenbaumaßnahmen, die vom Baureferat Nord betreut werden, sind die neuen Ortsumgehungen von Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis und von Ladenburg. Bei der B 292 in Adelsheim laufen seit vergangenem Jahr die aufwändigen Hangsicherungs- und Erdbauarbeiten des letzten großen Bauabschnitts. An der L 597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg hat das RP inzwischen den Knotenpunkt mit der RNV-Straßenbahntrasse und der L 637 in Angriff genommen.

Auch die Sanierung der Salierbrücke über den Rhein bei Speyer macht weitere Fortschritte – auch wenn der aktuelle Wintereinbruch etwas stört. In der Nähe der Rheinquerung ist der Ausbau des sogenannten "Lußhofknotens", an dem die B 39 und die L 722 zusammentreffen, schon sehr weit. Und weil hier durch die Baustellen sowieso gerade recht wenig los ist, nutzt das RP die Bauzeit dafür, die Fahrbahndecke der B 39 bei Altlußheim bis zum Knoten mit der L 723 bei Hockenheim zu erneuern.

Auch der nächste Abschnitt in der Sanierung der L 599 zwischen Brühl und Schwetzingen soll dieses Jahr beginnen. Hier hat das RP im Dezember vergangenen Jahres auf der parallel verlaufenden A 6 noch mit dem Bau der neuen Übergangskonstruktionen an der Bahnbrücke im Bereich der Anschlussstelle Schwetzingen Nord/Brühl angefangen. Inzwischen hat hier die neue Autobahn GmbH des Bundes den Hut auf. Diese ist seit 1. Januar für die deutschen Fernstraßen verantwortlich – vom Betrieb über die Erhaltungs- und Neubaumaßnahmen bis hin zur Finanzierung.

Die GmbH hat bereits eine Teilsperrung der A 5-Anschlussstelle Hirschberg angekündigt, wenn die Autobahn in diesem Bereich im Spätjahr saniert werden soll. Das RP wird die Zeit für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an der L 541 bei Heddesheim, zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und der K 4236, nutzen. Dabei arbeitet die Karlsruher Behörde besonders eng mit dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises zusammen. Damit soll etwas aufgefangen werden, dass 64 RP-Mitarbeiter zum Jahresbeginn zur Autobahn GmbH gewechselt sind. Aus diesem Grund steht auch das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises dem RP zur Seite – zum Beispiel bei der Erneuerung der Fahrbahndecke der L 633 zwischen Neunkirchen und Neckarkatzenbach. Bei anderen Projekten haben Gemeinden die Federführung inne. Etwa in Gaiberg, wo die Fahrbahnsanierung der Ortsdurchfahrt mit einer Kanalerneuerung einher geht.

Die Gesamtkosten aller Maßnahmen in der Region, die zurzeit auf der Agenda stehen und nicht selten mehrere Bauabschnitte umfassen, kalkuliert das RP auf rund 158 Millionen Euro. Davon werden in diesem Jahr etwa 41 Millionen Euro ausgegeben.

Bundesstraßen im Rhein-Neckar-Kreis

> B 38 Weinheim. Dreistreifiger Ausbau bis 2022, Kosten: 8,7 Millionen Euro, Weiterbau im dritten Quartal.

> B 39 Speyer/Hockenheim. Sanierung der Salierbrücke bis Ende 2021, Kosten: 28,7 Millionen Euro.

> B 39/L 722 Altlußheim. Umbau des Lußhofknotens und Fahrbahndeckenerneuerungen bis August/September 2021, Kosten: 6,8 Millionen Euro.

> B 39 Mühlhausen - Eichtersheim. Fahrbahndeckenerneuerung in der zweiten Jahreshälfte, Kosten: 1,3 Millionen Euro.

> B 291 Schwetzingen - Walldorf. Fahrbahndeckenerneuerung in der zweiten Jahreshälfte, Kosten: 3,4 Millionen Euro.

> B 292 Eichtersheim - Östringen in der zweiten Jahreshälfte, Kosten: 500.000 Euro.

> B 535 Tunnel Plankstadt. Nachrüstung des Tunnelfunks in der zweiten Jahreshälfte, Kosten: 400.000 Euro.

Landesstraßen im Rhein-Neckar-Kreis

> L 541 Heddesheim. Fahrbahndeckenerneuerung bis zur A 5 in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis, Kosten: 500.000 Euro.

> L 599 Brühl - Schwetzingen. Fahrbahndeckenerneuerung, Kosten: 1,5 Millionen Euro.

> L 597 Friedrichsfeld - Ladenburg. Neubau mit Neckarbrücke bis 2024, Kosten: 35,5 Millionen Euro.

> L 600 Gaiberg. Fahrbahndeckenerneuerung unter Federführung der Gemeinde Gaiberg, Kosten: 500.000 Euro.

> L 3110 Hemsbach bis Landesgrenze Hessen. Fahrbahndeckenerneuerung, Kosten: 1,1 Millionen Euro. Pilotprojekt "Qualitätsstraßenbau 4.0".

Bundesstraßen im Neckar-Odenwald-Kreis

> B 27 Ortsdurchfahrt Mosbach. Fahrbahndeckenerneuerung, Kosten: 600.000 Euro.

> B 27 Waldhausen - Abzweig L 523. Fahrbahndeckenerneuerung, Kosten: 1,6 Millionen Euro.

> B 292 Ortsumgehung Adelsheim. Seit 2017, Kosten: 57 Millionen Euro.

> B 292 Aglasterhausen - Abzweig Breitenbronn. Fahrbahndeckenerneuerung, Kosten: eine Million Euro.

Landesstraßen im Neckar-Odenwald-Kreis

> L 526 Mittelschefflenz - Oberschefflenz. Fahrbahndeckenerneuerung in Kooperation mit dem Neckar-Odenwald-Kreis, Kosten: 200.000 Euro.

> L 577 Walldürn - Waldstetten - Bretzingen. Fahrbahndeckenerneuerung, Kosten: 2,5 Millionen Euro.

> L 633 Neunkirchen - Neckarkatzenbach. Fahrbahndeckenerneuerung in Kooperation mit dem Neckar-Odenwald-Kreis, Kosten: 300.000 Euro.

Autobahnen

> A 5 bei Hirschberg. Fahrbahndeckenerneuerung in Fahrtrichtung Karlsruhe.

> A 5 bei St. Leon-Rot/Kronau. Erneuerung von Brücken und Fahrbahndecken.

> A 6 bei Mannheim-Sandhofen. Fahrbahndeckenerneuerung bis zur hessischen Landesgrenze.

> A 6 bei Mannheim-Rheinau. Fahrbahndeckenerneuerung in Fahrtrichtung Heilbronn.

> A 6 Anschlussstelle Schwetzingen. Übergangskonstruktion Bahnbrücke.

> A 656 bei Friedrichsfeld. Fahrbahndeckenerneuerung in Fahrtrichtung Heidelberg. cab