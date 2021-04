Von Heike Warlich-Zink

Mannheim/Ilvesheim. Die Begleitung Schwerstkranker und Sterbender lebt von persönlicher Nähe und liebevoller Zuwendung. Ihre Angehörigen brauchen Unterstützung in der schweren Zeit des Abschiednehmens und der Trauer. Doch was tun, wenn Kontaktbeschränkungen, Abstandhalten und Masketragen das Gebot der Stunde sind, und diese Distanz irgendwie überwunden werden muss? "Wir müssen einen individuellen Weg finden", antwortet Gabriele Andres mit Nachdruck auf die Frage, wie Hospizbegleitung in der Pandemie möglich ist.

Sie leitet die Hospize St. Vincent in Mannheim sowie im Rhein-Neckar-Kreis St. Vincent "Süd" in Ilvesheim. Diese sind in Trägerschaft des Caritasverbandes Mannheim. Wie alle Hospize unterliegen sie dem Deutschen Heimgesetz, das für Pflegeheime gilt. "Daran müssen wir uns als Einrichtung halten und in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht besprechen, wie wir uns in diesem Rahmen verantwortungsvoll bewegen können", sagt Andres. Ein Besuchsverbot wie in Altenpflegeheimen und Krankenhäusern hat es daher nie gegeben. Umso wichtiger ist es, alle nur möglichen Sicherheitsvorkehrungen konsequent einzuhalten. Im Moment gilt für die St. Vincent-Hospize: Negativ getestete Besucher dürfen jederzeit zu ihren Angehörigen. Sie müssen sich jedoch registrieren und im Haus durchgängig eine FFP2-Maske tragen.

Die „Gedenkwand“ befindet sich im Eingangsbereich des St. Vincent-Hospizes Süd in Ilvesheim. Die Bilder sind aus Perlen gestaltet. „Glaube“ (l.) und „Hoffnung“ (r.) bleiben unverändert und sind fertig. In der Mitte wächst die „Liebe“. Für jeden verstorbenen Hospizgast wird eine neue Perle aufgefädelt. Foto: Fröhlich

"Für unsere Hospizgäste, die vor Einzug alle auf Covid 19 getestet wurden, besteht diese Maskenpflicht nicht", erklärt Andres. Wohl aber für das Pflegepersonal, das seit Januar komplett geimpft ist. Aus vielen Gesprächen weiß die Einrichtungsleiterin, wie anstrengend die Pflege mit FFP2-Maske ist. "Unsere Mitarbeitenden sind schneller erschöpft und empfinden es als zusätzlich belastend, dass sie sowohl gegenüber Gästen als auch Besuchern kaum Mimik zum Ausdruck bringen können. Das schafft einfach Distanz. Doch wir wollen ja, dass die Menschen sich von uns umarmt fühlen", sagt Andres. Daher sei man dazu übergegangen, zu Beginn mit entsprechendem Abstand die Maske abzunehmen, um sich kurz vorzustellen und dabei wenigstens einmal "Gesicht zu zeigen".

Die Nachfrage nach den jeweils acht Plätzen in den St. Vincent-Hospizen ist während der Pandemie nahezu unverändert geblieben. "Doch wir beobachten, dass die Familienmitglieder mit einer viel schwereren Last zu uns kommen als vor Corona", berichtet die Leiterin.

Da der Besuch in Krankenhäusern nur sehr eingeschränkt möglich ist, sehen viele ihre Angehörigen im Hospiz zum ersten Mal seit Wochen wieder. Besonders schwer sei dies dann, wenn der- oder diejenige nicht mehr ansprechbar ist. Fragen wie: "Machen wir das Richtige?" oder "Warum konnte ich in dieser schweren Zeit nicht mehr da sein?" drücken auf die Seele. "Umso wichtiger ist es, dass mit dem Einzug ins Hospiz Zeit zum Abschiednehmen in Würde gegeben wird", so Andres. Deshalb gibt es in St. Vincent keine starren Besuchszeiten, und auch zwei Besucher gleichzeitig dürfen kommen.

Verstirbt ein Mensch, kann sich die Familie im Zimmer des Verstorbenen in Ruhe von ihm verabschieden. So abweichend die Bedingungen daher auch sein mögen im Moment: "Im Kern bleibt der Hospizgedanke unverändert", betont Andres, die in regelmäßigem Austausch mit den Verantwortlichen der anderen Hospize in der Metropolregion steht. Doch sie beschreibt auch gravierende und als schmerzlich empfundene Einschnitte, die gerade kaum zu kompensieren sind: Da die Gemeinschaftsräume aktuell nur von den Gästen genutzt werden dürfen, kommen die Angehörigen längst nicht mehr so ins Gespräch miteinander, um sich gegenseitig zu trösten und zu stützen. Auch das Trauercafé, bei dem sich Angehörige und Mitarbeitende austauschen, ist Corona zum Opfer gefallen. Andres hofft daher auf sonnige Tage: "Um draußen auf der Terrasse oder im Garten Begegnungsmöglichkeiten schaffen zu können".

Und die sonst dreimal im Jahr liebevoll gestaltete Gedenkfeier für die verstorbenen Gäste konnte jetzt erstmals nur intern im Team stattfinden. "Die Angehörigen werden wir einbeziehen, indem sie einen Brief und ein Foto erhalten und gerne die Gedenkkerze abholen dürfen, die wir dabei für jeden Verstorbenen angezündet haben", erzählt Andres und wünscht sich, die Aufmerksamkeit bald wieder mehr auf die Angehörigen und die Trauerarbeit richten zu können.