Speyer. (hab) Im Kampf gegen eine Stechmückenplage am Rhein setzen die Schnakenjäger im Südwesten auch auf die Freiwillige Feuerwehr. Die Kameraden könnten stellenweise beim Ausstreuen von Wirkstoff-Granulat helfen, sagte Norbert Becker, wissenschaftlicher Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer. Er stehe dazu im Kontakt mit Kommunalpolitikern und Bezirksregierung. Erst am Freitag hatte Becker gegen einen Einsatz von Bundeswehrsoldaten in den Rheinauen Bedenken angemeldet.

Jetzt wurde bekannt, dass die örtliche Freiwillige Feuerwehr in Leimersheim rund 30 Hektar Fläche mit dem Granulat Bti behandelt hat. "Erstens war das zeitlich vor der Verpuppung der Larven erfolgt. Da wirkt unser biologisches Mittel noch. Zweitens sind unter den Feuerwehrleuten nicht wenige, die früher bei uns als Mitarbeiter tätig waren, die also ein Grundwissen über die Bekämpfung der Stechmücken mitbringen", erklärte Becker am Sonntag auf RNZ-Nachfrage, warum für ihn örtlich Feuerwehrleute als Helfer infrage kommen, Soldaten aber nicht. Das sei keineswegs gegen die Bundeswehr gerichtet gewesen, so Becker.

Selbst die Tatsache, dass Soldaten oder Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) eine ABC-Ausbildung hätten, sei bei der Bekämpfung der Schnaken nicht hilfreich. Im Auwald gehe es eher um ökologische Belange, die berücksichtigt werden müssten - wie etwa die Dosierung des Mittels und die Aussparung von Flächen, die wegen seltener Pflanzen trittempfindlich oder wegen Brutplätzen seltener Vogelarten von der Bekämpfung ausgenommen sind. Die Ortskenntnis der Kabs-Mitarbeiter im Auwald sei daher unersetzlich, so Becker.

Außerdem sei es beim diskutierten Soldateneinsatz auch um Bundeswehrhubschrauber gegangen. Diese seien aber viel zu groß, um die Landeplätze in den Auwäldern anzufliegen, die die Kabs-Helikopter zur Beladung nutzen. Außerdem sind die Kabshubschrauber mit modernster GPS-Technik ausgerüstet, die dem Piloten in Echtzeit auf Monitoren exakt die abgeflogenen und mit Bti-Eisgranulat behandelten Areale anzeigen. In Kürze soll der Kabs wieder ein Hubschrauber zur Verfügung stehen, nachdem zwei Maschinen ausgefallen sind.

Die "Belästigung" durch Schnaken werde von Mitte der Woche an zunehmen, sagte Becker. "Falls es kühl bleibt, sind die Tiere nicht stech- und fluglustig. Aber wenn es warm ist, sind sie besonders aggressiv", warnte er: "Drei bis vier Wochen wird das wohl andauern. Wichtig ist, dass wir beim nächsten Hochwasser wieder einsatzbereit sind."