Von Carsten Blaue

Karlsruhe/Heidelberg. Die Sommerferienzeit hat begonnen. Und das merkt man auch auf den Autobahnen in der Region. Die Staus werden länger, und auch die Pannen an Autos, Campern und Wohnwagen häufen sich etwas. Die "Gelben Engel" und die Stauberater des ADAC Nordbaden haben also endlich wieder mehr zu tun. Die Coronakrise traf auch sie, allerdings nur mit weniger Einsätzen und nicht mit Kurzarbeit.

Der Automobilclub hat in Nordbaden insgesamt 46 "Gelbe Engel", die ausfliegen, wenn das Fahrzeug den Geist aufgibt. Jeder Fahrer der Straßenwacht hat ein eigenes Auto. In der ADAC-Regionalleitung in Groß Gerau sitzt Denis Eulitz, der die Einsätze im gesamten Bereich "Deutschland Mitte" koordiniert. "Alle Mitarbeiter haben die Folgen der Corona-Einflüsse gespürt", sagt er. Zwischen März und Juni, also in den Monaten mit den schärfsten Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie, hätte die Straßenwacht im Ganzen zwischen zehn und 15 Prozent weniger Einsätze gefahren. Wenn ein "Gelber Engel" helfen musste, dann auch unter Corona-Regeln.

Der ADAC erstellte ein Hygienekonzept und schulte seine Mitarbeiter entsprechend. Das Tragen eines Atemschutzes sowie von Handschuhen wurden bei der Pannenhilfe zum Standard neben der üblichen Nies- und Kontaktetikette. In den Straßenwachten wurden zudem Desinfektionsmöglichkeiten eingerichtet. Seit den Lockerungen zögen die Einsatzzahlen wieder leicht an, sagt Eulitz. Unterm Strich stehen für Nordbadens "Gelbe Engel" im ersten Halbjahr 2020 genau 54.327 Pannenhilfen in der Statistik – gut 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, als es 64.862 gewesen waren.

Noch deutlicher fällt die Corona-Statistik der Stauberater aus. Gab es am Freitag vor Pfingsten im vergangenen Jahr landesweit 411 Staus mit einer Gesamtlänge von 771 Kilometern, so waren es am gleichen Tag in diesem Jahr "nur" 154 Staus, die es insgesamt auf 256 Kilometer brachten. In der ersten Juli-Woche lag die Anzahl der Staus bei etwa 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau.

Die Krise sorgte auch dafür, dass die ADAC-Stauberater auf ihren Motorrädern dieses Jahr später in die Autobahn-Saison einstiegen als sonst. Dazu die Pressesprecherin des ADAC Nordbaden, Alexa Sinz: "Normalerweise starten wir einen Tag vor Christi Himmelfahrt, weil da erfahrungsgemäß die erste Reisewelle nach Süden rollt. Gereist wurde aber zu Pfingsten noch nicht viel, und es war zu diesem Zeitpunkt noch keine gute Idee, an den Raststätten das Gespräch mit den Autofahrern zu suchen – zu groß waren die Unsicherheiten im Umgang miteinander." Also wartete der ADAC ab und läutete die Saison für die Stauberater erst am 26. Juni ein, als Nordrhein-Westfalen und andere Bundesländer in die Sommerferien aufgebrochen sind.

Vor dem Saisonstart absolvierte das fünfköpfige Team der Stauberater noch ein Sicherheitstraining auf dem ADAC-Gelände bei Heidelberg. An den Wochenenden fahren sie immer zu zweit und helfen. Zur Gruppe gehört Elke Roßwaag. Seit 1987 ist sie schon dabei. Auch am ersten Juli-Wochenende war sie auf den Autobahnen unterwegs. Ein paar jungen Polen half sie aus der Patsche, nachdem sie mit ihrem Sprinter ohne Sprit auf dem Standstreifen liegen geblieben waren. Roßwaag fuhr zur nächsten Tankstelle und holte einen Kanister Diesel. Anderen Autofahrern half sie beim Absichern, weil sie kein Warndreieck dabei hatten.

Auch die Stauberater haben Mundschutz und Desinfektionsmittel in ihren Motorradkoffern. Spannende Frage für den ADAC war, ob die Urlauber wirklich nach Süden fahren oder sich doch eher in Richtung Nord- und Ostsee orientieren. Elke Roßwaag hat die Erfahrung gemacht, dass die Urlauber nicht gleich am Freitag nach Schulschluss in einer Lawine gen Süden rollen. So war es in früheren Jahren. Inzwischen verteilt sich der Verkehr mehr. Voll ist es trotzdem auf den Autobahnen – egal ob nach Süden oder nach Norden.