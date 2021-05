Von Tillmann Bauer

Mannheim. Johannes Kliesch hat keine Leidenschaft für Socken. Er zieht sie an, klar, wie jeder andere Mensch auch, er nutzt sie, er wäscht sie – nichts Besonderes. Es entfacht kein Feuer. "Ich bin niemand, der sich in jedem Laden stundenlang die Socken anschaut", sagt er: "Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen."

Und das ist deshalb so interessant: Kliesch, 26, verkauft Socken über’s Internet. Der in Ladenburg aufgewachsene Unternehmer gründete vor knapp fünf Jahren gemeinsam mit seinem Cousin Felix Bauer "snocks" – die RNZ begleitet die Erfolgsgeschichte seit den ersten Tagen. Kurzum: Mussten die beiden Gründer anfangs noch alles selbst in die Hand nehmen, haben sie mittlerweile die Verantwortung für über 50 Vollzeitkräfte. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr laut eigenen Angaben bei über zehn Millionen Euro. Es gibt längst nicht mehr nur Socken, sondern auch Shirts, Pullover, Unterwäsche, einen Podcast, eine eigene Amazon-Beratungsagentur – und seit März in der Mannheimer Innenstadt ein eigenes Café, das "snocks Coffee".

Die Umbauarbeiten für das neue Café von „snocks“ waren aufwendig. Das Endergebnis ist aber einladend – und kann sich durchaus sehen lassen. Foto: privat

Während andere gastronomische Betriebe aufgrund der Corona-Krise schlossen, feierten Kliesch und Co. kürzlich in der Nähe des Wasserturms (Lameystraße) Eröffnung. Er sagt: "Natürlich blutet mein Herz, weil ich von einer großen Party geträumt habe. Ich sehe es aber eher als Chance. Wir wollten einfach loslegen und nicht jammern." Denn auch wenn der Lockdown nicht gerade in die Karten spielt, versucht er die Beschränkungen positiv zu sehen: "Wäre der Laden direkt rappelvoll gewesen, hätte es vielleicht im Chaos geendet." Schließlich sollen bald im Innenbereich 50 und außen nochmal 40 Gäste mit Kaffeespezialitäten, hausgemachten Snacks und eigenem Wein beglückt werden. Kliesch: "So können wir langsam beginnen und uns Schritt für Schritt steigern."

Um staatliche Überbrückungshilfen in Anspruch zu nehmen, gründete man zu spät. Vier Vollzeitkräfte wurden eingestellt. Die Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. Weil Kliesch zwar Interesse, aber keine Erfahrungen im Bereich der Gastronomie hat, überzeugte er Kumpel und Gastronom Philipp Günther von seiner Idee. Er ist nun ebenfalls Geschäftsführer des "snocks Coffee". Der Laden hielt sich anfangs nur durch To-go-Angebote am Wochenende über Wasser. "Wir machen damit logischerweise nicht die dicke Kohle", sagt Günther. Umbauarbeiten, Miete, Mitarbeiter – alles will bezahlt werden: "Momentan sind wir damit ungefähr Break-even." Mittlerweile durfte man auch die ersten Gäste vor Ort beglücken. Günther sagt: "Es ist kein Spiel, hier hängen auch Existenzen dran."

Von den Zahlen zurück zur Leidenschaft. Kaffee interessiert Kliesch mehr als Socken. Schon in seiner unternehmerischen Anfangszeit schlug er häufig in Mannheimer Cafés seinen Laptop auf, arbeitete dort an seinen Projekten und ärgerte sich über den meist mickrigen WLAN-Empfang. Es reifte eine Idee: "Wenn es gut läuft, eröffnen wir selbst irgendwann mal ein Café." Es lief bekanntlich.

Und der Laden in Mannheim soll erst der Anfang sein. "Wir wollen größer denken", sagt Kliesch. Der nächste Standort, so der Gründer, soll Frankfurt oder Berlin sein, in den kommenden Jahren will man, so die Vision, in den großen europäischen Städten jeweils einen Laden haben. Man sei bei snocks ja auch immer weiter am internationalisieren.

Kliesch grinst: "Wenn, dann richtig."