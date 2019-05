Von Karin Katzenberger-Ruf

Rhein-Neckar. Das Strampeln hat sich gelohnt: Mit rund einer halben Million gesammelter Kilometer hat der Rhein-Neckar-Kreis im vergangenen Jahr beim bundesweiten Wettbewerb "Stadtradeln" in der Kategorie "Newcomer" den ersten Platz belegt. Vom kommenden Samstag, 18. Mai, bis 7. Juni treten die Radler aus dem Landkreis erneut in die Pedale, um beim Bündnis für Klimaschutz als Veranstalter möglichst viele Punkte zu sammeln.

2018 beteiligten sich 23 der insgesamt 54 Kreiskommunen an der Aktion, jetzt sind es zwischen Bammental und Zuzenhausen schon 34. Vereine, Firmen, Freizeitgruppen und Einzelkämpfer sind beim "Stadtradeln" willkommen, um mit dem Fahrrad Kilometer zu machen und CO2-frei unterwegs zu sein. Der Auftakt am Samstag ist in Hockenheim (Obere Hauptstraße 1), gemeinsam gefeiert wird am Samstag, 13. Juli, beim Altstadtfest in Neckargemünd.

Landrat Stefan Dallinger überraschte bei einem Pressegespräch im Landratsamt mit einem Geständnis. Er gab zu, die Aktion zunächst eher skeptisch betrachtet zu haben. Doch der Erfolg des "Stadtradelns" hat auch ihn überzeugt. "Es geht richtig voran", sagte Dallinger und meinte damit die Rad-Service-Stationen, die vielerorts entstehen, aber auch das Erlebniszentrum "Klima-Arena", das gerade in Sinsheim gebaut wird."

"Werden Sie Rad-Guide", heißt es auf einem Flyer, auf dem der Rhein-Neckar-Kreis, die Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) gemeinsam für ein neues Projekt werben. Hier geht es darum, passionierte Radler zum "Natur- und Landschaftsführer" auszubilden. Das geht nicht zum Nulltarif: Interessierte zahlen für den Lehrgang 350 Euro, der aber rund 1000 Euro wert ist und deshalb bezuschusst wird.

Die Ausbildung zum "Rad-Guide" beginnt am 27. September dieses Jahres; der Unterricht findet vor allem an späten Freitagabenden und an Wochenenden statt. Die Abschlussprüfung ist für Juli 2020 vorgesehen. Die 25 Teilnehmer, die sich für den Kurs bewerben können, haben jedenfalls mehr als neun spannende Monate vor sich, in denen sie die schönsten Ecken der Region kennenlernen werden.

Der ADFC unterstützt die Ausbildung, daher war bei der Vorstellung dessen Landesgeschäftsführerin Kathleen Lumma vor Ort. Karin Blessing vertrat die Umweltakademie, Beate Otto, Tourismusbeauftragte in der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, und Klimaschutzmanagerin Sandra Frorath-Koster sind für den Rhein-Neckar-Kreis mit im Boot. Die Botschaft: Die Region ist landschaftlich und kulturell eine Offenbarung und mit dem Fahrrad schneller zu entdecken als zu Fuß. Allerdings erst ab 2020, wenn die "Rad-Guides" ihre Ausbildung abgeschlossen haben.

Info: Eine Informationsveranstaltung zur Ausbildung als "Rad-Guide" findet am Mittwoch, 5. Juni, um 16 Uhr im Landratsamt (Kurfürsten-Anlage 38-40) statt. Weitere Auskünfte unter der Telefonnummer 06221/5222675 sowie auf der Homepage.