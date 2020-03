St. Leon-Rot. (pol/car) Am vergangenen Wochenende stahlen bislang unbekannte Täter mehrere Arbeitsmaschinen, die in einem Baucontainer deponiert waren. Laut Polizei bemerkten Arbeiter am Montagmorgen zu Schichtbeginn den Diebstahl und alarmierten die Beamten. Der Container befindet sich neben der Autobahn A5 zwischen dem Kreuz Walldorf an der Anschlussstelle Kronau.

Die Täter brachen nach Angaben der Polizei das Vorhängeschloss des Containers auf und stahlen verschiedene Gerätschaften im Wert von fast 4.000 Euro, darunter eine Hilti, eine Handkreissäge, ein Schlagschrauber und eine Motorsäge. Die Unbekannten versetzen zudem ein fast 500 kg schweres Gegengewicht, welches vor dem Baucontainer platziert war.

Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Zeugen, die zwischen Freitagmittag und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen im Tatbereich gemacht haben und Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf unter 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.