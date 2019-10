St. Leon-Rot. (pol/pr/mare) Schon wieder: Die Autobahn A6 auf Höhe St. Leon-Rot zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch Rauenberg wurde am Dienstagfrüh nach einem Unfall voll gesperrt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 2.15 Uhr krachte der Fahrer eines Sattelzuges gegen einen auf dem Seitenstreifen aufgrund einer Panne abgestellten Lkw. Hierdurch wurden beide Fahrer schwer verletzt. Das Führerhaus des auffahrenden Sattelzuges wurde völlig zerstört. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Verursacher hatte Epoxitharz geladen, wovon rund 2000 Liter ausliefen und ins Erdreich eindrangen.

Die A6 ist in Richtung Heilbronn derzeit voll gesperrt, Die Sperrung wird sich vermutlich bis in den späten Vormittag hinziehen. Vertreter des Wasserrechtsamtes sind vor Ort. Der zweite Lkw hatte Papier geladen.

Gegen 5.30 Uhr kam es dann an der Überleitung der A6 zur A5 zu einem Zwischenfall: Direkt im Bereich des Autobahnkreuzes Walldorf stand ein Auto in Vollbrand. Kräfte der Feuerwehr Walldorf und der Feuerwehr Wiesloch waren im Einsatz. Die Überleitung von der A6 auf die A5 von Heilbronn kommend in Richtung Karlsruhe wurde voll gesperrt. Warum das Auto in Brand geraten ist und ob es Verletzte gegeben hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Brandort war nur etwa 900 Meter von der Unfallstelle entfernt, wo in der Nacht zwei Lkw schwer verunglückt sind. Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Walldorf fuhr direkt von der Lkw-Unfallstelle entgegen der Fahrtrichtung auf der A6 zum Walldorfer Kreuz, um von dort aus auf die Gegenfahrbahn zu gelangen. Alarmiert wurde auch die Feuerwehr Wiesloch.

Update: Dienstag, 29. Oktober 2019, 9.22 Uhr