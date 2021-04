St. Leon-Rot. (cab) Thomas Hailer fährt täglich um 7.56 Uhr mit der S-Bahn vom Bahnhof Rot-Malsch nach Ludwigshafen zur Arbeit. Was er am Dienstag und Freitag vergangener Woche erlebte, findet er "unfassbar". An beiden Tagen setzte die Deutsche Bahn (DB) nur einen Triebwagen ein. Sonst seien es drei, um den Mitreisenden genug Platz zu gewähren, so Hailer. Er habe der DB geschrieben, und diese habe sich auch entschuldigt. Dennoch findet der Fahrgast, dass es so nicht geht: "In diesen schweren Zeiten muss der Schutz der Reisenden oberste Priorität haben."

Was am Dienstag passierte, schildert er so: Aus Richtung Bruchsal sei die S3 mit nur einem Wagen gekommen, der entsprechend "gut besetzt" gewesen sei. Wie viele Fahrgäste genau im Zug saßen, vermag Hailer nicht zu sagen. Doch eng muss es gewesen sein – "und es folgten noch die Stationen Walldorf, Sandhausen und Kirchheim, bevor sich in Heidelberg die Situation wieder entspannte", so der Kunde. In Mannheim seien dann zwei weitere Triebwagen angehängt worden. "Da waren die meisten schon ausgestiegen", so Hailer. Am Freitag dann "das gleiche Spiel". Hailer schreibt der RNZ an diesem Morgen direkt aus der S-Bahn: "In Sandhausen ist der Zug nun so voll, dass die Zugreisenden dicht gedrängt in den Gängen stehen. Und nun steht noch Kirchheim bevor."

Auf RNZ-Anfrage erklärt ein Bahn-Sprecher in Stuttgart, was an den beiden Tagen schiefgelaufen ist. "Sowohl am 20. als auch 23. April sind Fahrzeugstörungen aufgetreten, die das Aufstocken auf drei Fahrzeuge kurzfristig nicht zugelassen haben und wir auch keine Gelegenheit hatten, die Platzkapazitäten anderweitig zu erhöhen." Für die Unannehmlichkeiten entschuldige man sich bei den Fahrgästen.

Normalerweise fahre die S-Bahn in Dreiertraktion. Dem Zugteil aus Germersheim würden auf der Hinfahrt im Mannheimer Hauptbahnhof zwei Fahrzeuge angehängt. "Und auf der Rückfahrt hängen wir im Hauptbahnhof Mannheim zwei Fahrzeuge ab, sodass ein Fahrzeug weiter nach Germersheim fährt. Damit entsprechen wir der generell höheren Nachfrage im Abschnitt Mannheim–Karlsruhe", so der Sprecher. Seinen Angaben zufolge verzeichnet die Deutsche Bahn im Regionalverkehr derzeit eine Nachfrage von 40 Prozent gegenüber der Zeit vor Corona.