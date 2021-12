Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Morten Angstmann war gerade im Urlaub und stand beim Bäcker an, als ihn der Anruf erreichte, dass er für den "SportAward Rhein-Neckar" als Top-Vorbild für das Ehrenamt nominiert worden war. Er sagt: "Was für eine Überraschung. Ich musste erst einmal fragen, was das überhaupt ist. Mein Verein TV Schwetzingen hatte sich für mich mit einem Video beworben, ohne dass ich es gemerkt hatte." Dann erhielt der 26-jährige Maschinenbau-Ingenieur, Sportler und Trainer den Preis tatsächlich: "Ein tolles Gefühl. Der Preis für das Ehrenamt war zum ersten Mal ausgeschrieben worden, nun wurde er gleich an einen jungen Menschen wie mich vergeben."

Er hat sich diese Anerkennung verdient: In der Corona-Krise hat er als Vorsitzender der Vereinsjugend rund 15 Projekte in die Wege geleitet. Außerdem sanierte er ehrenamtlich mit drei FSJlern die fast 100 Jahre alte Sporthalle des Vereins. Zunächst wollten die jungen Leute nur ein wenig Farbe verstreichen, doch dann schliffen sie den Boden ab, setzten die Türschwellen neu, reparierten Sportgeräte und vieles mehr.

Morten Angstmann ist in Schwetzingen geboren und aufgewachsen. Als seine Mutter eine Eltern-Kind-Sportgruppe leitete, war er mit zwei Jahren dabei. "Daran erinnere ich mich aber nicht mehr." Später stürzte er beim Kinderturnen und zog sich einen doppelten Spiralbruch am Schienbein zu. Er wechselte zur Leichtathletik. "Ich bin immer gerne 800 Meter gelaufen." Schon früh übernahm er die Verantwortung für Kinder-Gruppen. Mit seinem Training führte er Kinder zwischen sieben und elf Jahren spielerisch an die Teilnahme von Wettkämpfen heran.

Er achtet unter anderem darauf, dass jeder mit jedem trainiert. So lernen die Kinder ein Miteinander in der Mannschaft. Heute betreut der Verein 130 Nachwuchsathleten – es gibt trotz Corona-Krise eine Nachfrage nach dieser Chance.

Nach dem Abitur studierte Angstmann am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Er sagt: "Ich habe mich schon früh für Technik interessiert und gerne an Autos herumgeschraubt." Mit 21 Jahren gewann der Student den Design-Wettbewerb beim Kremer-Racing-Team für einen Cup-Porsche, der im Angstmann-Design in Vailant-Grün, Weiß, Gelb, Rot und Violett auf dem Nürburgring startete. Zwei Jahre später kaufte Angstmann einen 25 Jahre alten Youngtimer Audi 80 und unterzog das Fahrzeug einer General-Überholung. Er lächelt erneut: "Das Auto läuft wie ein Uhrwerk. Ich habe die Hälfte meinem Vater zum Geburtstag geschenkt."

In der Corona-Zeit hat der Vorsitzende der Vereinsjugend sofort virtuelle Angebote entwickelt: "Wir haben Fitness-Stunden online angeboten." Später hat der Verein Geräte wie Hanteln für das Training zu Hause ausgeliehen. Für eine verletzte Athletin gab es eine WhatsApp-Anleitung. Angstmann erklärt: "Wichtig war das Gespräch. So haben wir den Callroom nach dem Training offengelassen, damit die Teilnehmer privat reden konnten." Der Sportler und sein Team entwarfen eine Schwetzinger Stadtrallye mit 28 Stationen. Fast 200 Menschen aus Schwetzingen und dem Rhein-Neckar-Kreis nahmen an der Aktion teil. Unter anderem mussten sie am Finanzamt Treppen rauf- und runtersteigen. Es gab aber auch eine digitale Faschings-Turnstunde mit Musik und einer Mitmach-Tüte mit Luftschlangen. Außerdem konnten die Sportler im vergangenen Jahr einen digitalen Adventskalender mit sportlichen Übungen nutzen. Wer mitmachte, konnte ein Video einsenden. Daneben wurde ein Hilfsdienst für Einkäufe eingerichtet. Ein Helfer-Pool übernahm ein Jahr lang Einkäufe für Menschen, die in der Krise selbst nicht einkaufen konnten.

Angstmann arbeitet hauptberuflich in der Fahrwerksentwicklung für einen deutschen Autobauer. Für den Verein kümmert er sich unter anderem um das Personal und die Verwaltung der Immobilien. Daneben hat er kürzlich ein Unternehmen gegründet: Als Rennstrecken-Coach begleitet er Fahrer beim Drift- und Sportfahrer-Training. Er selbst war schon mit einem AMG-GT4-Rennwagen mit über 500 PS auf der Rennstrecke. Er sagt: "Es macht Spaß, mit einem sportlichen Fahrzeug die Grenzen auszutesten und einzuhalten." Er erklärt aber auch: "Dieser Spaß gehört auf die Rennstrecke, nicht auf die normale Straße." Auch er achtet auf Umweltschutz: "Ich bin dafür, alte Geräte zu reparieren, statt sie wegzuwerfen. So habe ich den Backofen meiner Mutter selbst wieder hergerichtet."

Hat er noch Zeit für Hobbys? Man soll es nicht glauben, das ist so. In der Corona-Zeit hat er den E-Sport entdeckt. In seinem Team hat er virtuell an einem 24-Stunden-Rennen teilgenommen. Er erläutert: "Das schult die Konzentration und das Reaktionsvermögen." Das Team erreichte auf Anhieb einen fünften Platz. Demnächst wird er das erste Mal in seinem Leben umziehen, doch natürlich in seinem geliebten Schwetzingen bleiben. Außerdem denkt er über neue Aktionen für seinen Verein nach.